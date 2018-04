Hasta ahora, un comienzo normal de la saga God of War era una batalla épica contra un monstruo marino o hasta un dios griego. Que la espectacularidad prime por encima del relato no es algo necesariamente malo, pero sí su repetición. Los primeros 15 minutos de God of War constan de una ceremonia familiar íntima entre un padre y su hijo que entierran a una madre y esposa respectivamente. Tienen una profundidad emocional que no se ve en la saga.