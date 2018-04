El argumento tiene defensores —el ex CEO de Google, Eric Schmidt, por ejemplo: "Si haces algo que no quieres que se sepa, acaso no deberías estar haciéndolo en primer lugar", dijo— y sobre todo tiene críticos, ya que el escándalo reveló la forma en que se pueden monetizar los datos de las personas con fines de toda clase, incluida la manipulación de su opinión. "La privacidad no se trata sobre tener qué esconder o no", dijo Ignacio Colofone, investigador del tema en la Universidad de Nueva York (NYU), a Mic. "Se trata de cuál es el flujo socialmente aceptable de la información, y cuál no lo es".