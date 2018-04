La senadora se mostró molesta indirectamente con Zuckerberg, quien desestimó inicialmente la importancia de las redes en el caso, al decir que le parecía "algo bastante loco" que Rusia hubiera tratado de influir en el voto mediante Facebook. "'Oh, nosotros somos como la guía telefónica. Somos benignos'", ironizó Feinstein. "No, no son benignos".