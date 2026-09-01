México

Mueren cuatro trabajadores tras quedar inconscientes dentro de una cisterna en Morelia

Los trabajadores fueron localizados inconscientes dentro de un depósito de agua en una obra de la colonia La Rinconada; autoridades presumen una posible intoxicación

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Cuatro trabajadores fueron encontrados muertos dentro de una cisterna en una obra en construcción de la colonia La Rinconada, en Morelia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro trabajadores de un edificio en construcción murieron este lunes después de quedar inconscientes al interior de una cisterna, en el oriente de Morelia, Michoacán, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el inicio de una investigación para determinar las causas de los fallecimientos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que alrededor de las 6:00 de la tarde, otros empleados de la obra alertaron a las autoridades debido a que sus compañeros se encontraban inconscientes dentro del depósito de agua.

El inmueble en construcción se encuentra sobre la calle Fray Juan de Medina Rincón, en la colonia La Rinconada, una zona ubicada en las inmediaciones del área residencial de Las Américas, al oriente de la capital michoacana.

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Tras recibir el reporte, paramédicos y rescatistas acudieron al lugar para realizar las maniobras de ingreso y extracción. Sin embargo, una vez que lograron llegar hasta donde se encontraban los trabajadores, confirmaron que los cuatro ya no contaban con signos vitales.

Investigan posible intoxicación dentro de la cisterna

Ante la presencia de los cuerpos en un espacio cerrado, las autoridades activaron un protocolo especial para realizar el rescate de las víctimas y posteriormente permitir el ingreso del personal encargado de las diligencias ministeriales.

Personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron a una obra de Morelia tras el reporte de cuatro trabajadores inconscientes dentro de una cisterna. (Foto cortesía PNC)
Personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron a una obra de Morelia tras el reporte de cuatro trabajadores inconscientes dentro de una cisterna. (Foto cortesía PNC)

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los cuatro trabajadores ni han establecido de manera oficial qué provocó sus muertes.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Una de las principales hipótesis apunta a que los trabajadores pudieron haber sido víctimas de algún tipo de intoxicación, aunque esta posibilidad deberá ser confirmada mediante los estudios periciales.

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Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicarán las necropsias correspondientes para establecer la causa de muerte.

La investigación también deberá determinar qué condiciones prevalecían dentro de la cisterna al momento del incidente y si existían factores relacionados con la seguridad de la obra que pudieran haber contribuido al fallecimiento de los trabajadores.

Otro caso: dos adultos mayores fueron hallados en una cisterna

El caso de Morelia recuerda otro hecho ocurrido en marzo de 2026, cuando dos adultos mayores fueron encontrados muertos dentro de una cisterna en un inmueble utilizado como negocio en la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Hace unos meses, dos adultos mayores fueron encontrados sin vida en una cisterna en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hace unos meses, dos adultos mayores fueron encontrados sin vida en una cisterna en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas, un hombre y una mujer de 62 años, habían sido reportadas como desaparecidas desde el 14 de febrero. Ambos tenían su domicilio en Naucalpan, Estado de México, y trabajaban en un establecimiento dedicado a la renta de hamacas y andamios.

Sus cuerpos fueron localizados dentro de la cisterna del inmueble después de que vecinos alertaran sobre un olor a descomposición. Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía capitalina, policías y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Para recuperar los cuerpos, los bomberos utilizaron trajes especiales, cuerdas, tanques de oxígeno y otros equipos, debido a las condiciones del depósito.

Las víctimas fueron identificadas posteriormente como Lilia Aldama Martínez y su esposo, Alejandro Rojas Hernández. Los cuerpos fueron sometidos a estudios periciales para establecer las circunstancias de sus muertes.

En Morelia, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si la muerte de los cuatro trabajadores estuvo relacionada con una intoxicación, falta de oxígeno u otra condición presente dentro de la cisterna. Por ahora, la Fiscalía no ha informado de manera oficial la causa de los fallecimientos.

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