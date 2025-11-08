Aseguran que el príncipe Andrés llevó prostitutas al Palacio de Buckingham durante años: “La reina sabía, pero él se salió con la suya”

El historiador Andrew Lownie sostiene que el príncipe Andrés era el favorito de la reina Isabel II (Photo © 2019 Pacific Coast News/The Grosby Group)

Durante años, Andrew Mountbatten-Windsor, ex duque de York, llevó prostitutas al Palacio de Buckingham, una práctica que, según el historiador Andrew Lownie, era conocida por la reina Isabel II, quien decidió no intervenir. Así lo reveló Lownie, autor de “Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, en declaraciones recogidas por NewsNation y Daily Mail. Estas afirmaciones se suman a las denuncias de abuso sexual y a los vínculos del ex miembro de la familia real británica con la red de Jeffrey Epstein, situándolo en el centro de uno de los mayores escándalos de la monarquía contemporánea.

De acuerdo con Lownie, la presencia de prostitutas en el palacio era habitual. “Trajo prostitutas a Buckingham Palace durante años. Se hacía de forma regular. Los empleados se quejaron ante sus superiores, pero no se tomó ninguna medida. Al personal de seguridad que protestó se le advirtió que, si no estaban conformes, podían volver a patrullar en Brixton, pero que, de lo contrario, debían guardar silencio”, relató el historiador a NewsNation. Lownie añadió que la reina Isabel II estaba informada de la situación, pero, al tratarse de su hijo favorito, Andrew “se salió con la suya” y el asunto se mantuvo oculto hasta ahora. Además, el autor aseguró a Daily Mail que, en una ocasión, el ex duque solicitó la presencia de 40 prostitutas en un hotel de Tailandia.

El testimonio de antiguos empleados del palacio, citado por NewsNation, respalda la versión de Lownie. Según estas fuentes, el ambiente de silencio y protección en torno a Andrew se mantuvo mientras la reina estuvo viva.

Sin embargo, tras su fallecimiento y la pérdida de su estatus, más trabajadores han comenzado a compartir detalles sobre lo ocurrido en el interior del Palacio de Buckingham. “Recibo cada día más información de personas que trabajaron en el palacio y en el gobierno. Ya no temen hablar ahora que Andrew ha sido apartado del poder y ya no cuenta con la protección de la reina”, afirmó Lownie.

Virginia Giuffre acusa al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando era menor de edad (Photo © 2019 Eliot Press/The Grosby Group)

Acusaciones de abuso sexual y relación con Jeffrey Epstein

Las revelaciones sobre la vida privada de Andrew Mountbatten-Windsor se han visto agravadas por las acusaciones de abuso sexual vinculadas a la red de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, relató en sus memorias póstumas “Nobody’s Girl” —publicadas seis meses después de su muerte— que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrew en tres ocasiones, la primera de ellas cuando tenía 17 años. Según extractos difundidos por The Guardian, Giuffre describió cómo Epstein la instruyó para que “sirviera” al entonces duque de York, quien, según ella, actuaba como si tener sexo con ella fuera “su derecho de nacimiento”.

En uno de los encuentros, ocurrido en Londres en 2001, Andrew habría adivinado correctamente la edad de Giuffre y, tras una noche en el club Tramp, ambos regresaron a la casa de Ghislaine Maxwell, donde, según la denunciante, se produjo la agresión sexual. Maxwell, socia y expareja de Epstein, fue condenada en 2022 a 20 años de prisión en Estados Unidos por reclutar menores para la red de explotación sexual.

Giuffre, quien falleció en Australia Occidental el pasado mes de abril, aseguró que Epstein le pagó USD 15.000 por “servir al hombre al que los tabloides llamaban Randy Andy”. Andrew, por su parte, ha negado de forma reiterada todas las acusaciones y evitó un juicio civil en 2022 mediante un acuerdo millonario, sin admitir culpabilidad.

La relación entre Andrew y Epstein, que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores, ha sido objeto de escrutinio público y mediático, y ha dejado la reputación del ex duque “hecha pedazos”, en palabras de The Guardian.

Cada vez son más los escándalos que rodean al príncipe Andrés (REUTERS/Toby Melville)

Reacciones institucionales y consecuencias

La presión institucional sobre Andrew se intensificó en los últimos días, cuando el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le citó a declarar sobre sus vínculos con Epstein. El comunicado del Congreso subraya la intención de investigar las acusaciones de abuso y recabar información sobre la red criminal de Epstein, dada la “larga y bien documentada amistad” entre ambos.

Robert Garcia, miembro demócrata del comité, declaró: “Los hombres ricos y poderosos han evadido la justicia durante demasiado tiempo. Ahora, el expríncipe Andrés tiene la oportunidad de decir la verdad y hacer justicia a las víctimas”.

La citación del Congreso coincidió con la decisión del Palacio de Buckingham de retirar a Andrew sus títulos de “Su Alteza Real” y “Príncipe”, medida anunciada el pasado 3 de noviembre. En un comunicado, Andrew explicó que, tras conversar con el rey Carlos III y otros miembros de la familia, había decidido renunciar a sus títulos para evitar que las acusaciones en su contra distrajeran del trabajo de la monarquía. El Palacio, por su parte, expresó su respaldo a las víctimas de abuso y explotación. A pesar de estas medidas, la prensa británica ha señalado que existen dudas sobre la veracidad de las afirmaciones de Andrew respecto al fin de su relación con Epstein, ya que correos electrónicos publicados por la prensa sugieren que el contacto se mantuvo más allá de 2011.

El impacto de estos escándalos ha sido devastador para la imagen pública y la vida personal de Andrew Mountbatten-Windsor. Según The Mirror, el ex duque vive actualmente en un aislamiento casi total en su residencia de Royal Lodge, donde pasa los días dedicado al ocio doméstico, con rutinas que incluyen videojuegos, películas bélicas y retransmisiones de golf. El medio describe cómo Andrew mantiene exigencias propias de su antiguo estatus, como exigir a su personal que le trate como Alteza Real y que realicen reverencias al entrar en su presencia.

The Sun recoge testimonios de ex empleados que describen a Andrew como una persona de trato difícil y con actitudes altivas. Charlotte Briggs, quien trabajó en el Palacio de Buckingham, relató que una de sus tareas consistía en ordenar los 72 peluches que Andrew mantenía en su cama, siguiendo un protocolo estricto que requería incluso un día entero de formación.