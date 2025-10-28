Realeza

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en Windsor cuando la justicia ya había ordenado arrestarlo

La BBC reveló que el hermano del rey Carlos III hospedó en 2006 al hombre por entonces acusado de pederasta, a Harvey Weinstein y a Ghislaine Maxwell en Royal Lodge

El príncipe Andrés, duque de
El príncipe Andrés, duque de York (REUTERS/Toby Melville//Foto de archivo)

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, recibió en 2006 en Royal Lodge, la mansión en la que vive en Windsor sin pagar alquiler, a Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell, dos meses después de que se emitiera una orden de arresto contra el pederasta convicto, revela este martes la BBC.

Andrés es centro de un gran escándalo por su pasado vínculo con Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019, y por residir en una lujosa mansión de 30 habitaciones sobre la que no paga alquiler.

Según la BBC, Epstein, el exproductor de cine Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell (amiga de Andrés de la juventud), visitaron Royal Lodge como parte del baile de disfraces organizado en Windsor para celebrar en 2006 los 18 años de la princesa Beatriz, hija del Andrés, dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor.

La emisora puntualiza que se sabía que Epstein, Maxwell y Weinstein habían visitado el castillo de Windsor para el evento, pero no que hubieran estado en la residencia privada de Andrés.

Epstein, Maxwell y Weinstein aparecen juntos en una fotografía conseguida por la BBC antes de la fiesta principal en el castillo.

El príncipe Andrés, junto al
El príncipe Andrés, junto al pedófilo Jeffrey Epstein. (AMC CRIME)

El fallecido pederasta fue arrestado por la policía en Florida ocho días después del evento.

El príncipe Andrés intentó poner fin a años de controversia, tras las acusaciones de abuso sexual contra él por parte de Virginia Giuffre cuando ésta era menor de edad, al comunicar hace once días que dejaría de utilizar el ducado de York y otros honores.

Sin embargo, el príncipe, quien niega rotundamente las acusaciones, se vio inundado de críticas centradas en la propiedad en la que ha vivido solo, prácticamente sin pagar alquiler, desde 2003 y con Sarah Ferguson (de la que está divorciado) desde 2008.

Jeffrey Epstein aparece en esta
Jeffrey Epstein aparece en esta foto sin fecha del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. REUTERS/Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida/Folleto vía Reuters

La realeza bombardeada

El rey británico, Carlos III, fue increpado y abucheado este lunes por un manifestante que le preguntó sobre la relación de su hermano, el príncipe Andrés, con Jeffrey Epstein, durante su visita a la catedral de Lichfield (centro de Inglaterra).

En un vídeo publicado por la organización antimonárquica Republic en la red social X, se observa como, entre la multitud que aguardaba al monarca, una persona se dirige a él desde detrás de una valla y le dice: “¿Desde cuándo hace que sabes de Andrés y Epstein? ¿Le has pedido a la Policía que encubra a Andrés?”.

El príncipe Andrés de Gran
El príncipe Andrés de Gran Bretaña habla con el rey Carlos al salir de la catedral de Westminster al final de la misa de Réquiem, el día del funeral de la británica Catalina, duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville

“¿Debería permitirse a los parlamentarios debatir con la realeza en la Cámara de los Comunes -baja-?“, continuó.

Carlos III no respondió a ninguna de las preguntas y siguió impasible saludando y conversando con el resto de los asistentes.

El resto del público congregado en Lichfield respondió con un fuerte apoyo vocal al monarca, incluidos cánticos de ‘¡Dios Salve al Rey’ y una mujer llegó a gritar directamente al manifestante para decirle que se callase y lo dejase en paz, según se ve en el vídeo.

(con información de EFE)

