Realeza

El plato de lujo que el príncipe Harry no soporta

Meghan Markle confesó en su programa de Netflix un detalle inesperado sobre los gustos culinarios de si marido, desatando comentarios en redes y mostrando el lado más cotidiano de la pareja real

Por Fausto Urriste

Guardar
Meghan Markle revela la aversión
Meghan Markle revela la aversión del príncipe Harry a la langosta durante la grabación de su programa en Netflix (Netflix)

La segunda temporada de Con amor, Meghan en Netflix concluyó con un episodio que combinó confidencias personales, cultura gastronómica y momentos de humor.

Meghan Markle reveló ante cámaras que al príncipe Harry no le gusta la langosta mientras elaboraba una paella de langosta y calamar junto al célebre chef español José Andrés. La escena, publicada por Vanity Fair, se convirtió en uno de los momentos centrales y más comentados de la temporada.

Entre paella y confidencias

La anécdota surgió de manera natural. Mientras cocinaban, Meghan comentó: “¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi marido”, provocando la rápida y humorística reacción de José Andrés: “¿Y te casaste con él?”.

La aversión de Harry a
La aversión de Harry a la langosta se relaciona con las costumbres de la familia real británica sobre el consumo de mariscos (REUTERS/Damir Sagolj)

El intercambio, marcado por la complicidad y risas, aportó un clima desenfadado al programa y se viralizó en redes. Durante la preparación culinaria, Meghan mostró cierta reserva al manipular la langosta, aunque mantuvo el ambiente distendido y cálido, lo que permitió que la audiencia tuviera acceso a un lado más espontáneo y cotidiano de la pareja.

La integración de momentos cocineros y personales genera cercanía, y la naturalidad exhibida por Meghan refuerza su imagen como figura pública accesible, capaz de compartir detalles íntimos sin perder autenticidad.

El chef José Andrés, invitado y embajador culinario

El episodio destacó la personalidad y conocimiento de José Andrés, referente internacional de la cocina española, quien impartió enseñanzas sobre la paella y su significado en diferentes regiones.

La complicidad entre Meghan Markle
La complicidad entre Meghan Markle y el chef José Andrés impulsa el éxito del cierre de temporada de 'Con amor, Meghan' (Instagram @meghan)

Además de cocinar jamón ibérico y la propia paella de langosta y calamar, el chef explicó que, en situaciones críticas, siempre opta por preparar una paella tradicional porque puede alimentar a todo el mundo.

También detalló que, aunque en el diccionario cualquier plato preparado en la sartén homónima puede llamarse paella, los valencianos suelen disentir: “No se van a enfadar porque la vamos a hacer deliciosa”, aseguró con confianza y un toque humorístico.

La defensa de la variedad y riqueza de la cocina española fue constante durante el episodio. José Andrés compartió anécdotas sobre sus raíces y su recorrido profesional, mostrando pasión por transmitir secretos culinarios a una audiencia global.

Un saludo inesperado en español

'Con amor, Meghan' consolida su
'Con amor, Meghan' consolida su éxito como referente de entretenimiento global al integrar historias íntimas y aprendizaje culinario (Netflix)

Uno de los momentos más distintivos del cierre de temporada ocurrió cuando Meghan, fluida y segura, saludó a José Andrés en español: “Hola José, ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? ¿Cuándo llegaste? Gracias”.

Su pronunciación del español, marcada por un acento rioplatense que recordó más a Buenos Aires que a Zaragoza, generó sorpresa y simpatía. Meghan explicó que vivió en España y Argentina, lo cual le permitió entablar un diálogo cercano y mostrar empatía con diferentes comunidades.

El gesto reveló la versatilidad y adaptabilidad de Meghan, consolidando su papel como figura capaz de conectar con diversas culturas en un contexto globalizado.

Costumbres reales y la aversión al marisco

El episodio se convierte en
El episodio se convierte en tendencia en redes sociales y medios internacionales por su mezcla de anécdotas y guiños culturales (Foto AP/Frank Augstein, archivo)

La revelación sobre la aversión de Harry a la langosta llamó la atención de la audiencia, pero responde en parte a las costumbres de la familia real británica.

Según Vanity Fair, la realeza acostumbra evitar el consumo de mariscos en viajes y eventos oficiales por razones sanitarias, ya que se consideran alimentos con alto riesgo de intoxicación, capaces de afectar la agenda pública de sus miembros.

Este dato ofreció un acercamiento a las normas y tradiciones menos conocidas de los Windsor, aportando contexto a la confesión de Meghan.

Éxito y repercusión internacional

El espíritu espontáneo de Meghan
El espíritu espontáneo de Meghan refuerza la conexión con la audiencia y el impacto mediático del episodio (CORTESÍA ATRESMEDIA/Europa Press)

La mezcla de anécdotas personales, referencias culturales y momentos culinarios convirtió al episodio en protagonista de conversaciones digitales y mediáticas. El espíritu espontáneo de Meghan y la química con José Andrés conquistaron tanto a seguidores de la realeza como a aficionados a la gastronomía. Tres factores: cálido ambiente, intercambios cómplices y guiños culturales, reforzaron el atractivo del formato.

Con esta entrega, Con amor, Meghan demostró su capacidad para integrar historias íntimas, aprendizaje y humor, y consolidó su espacio como referente de entretenimiento que trasciende la pantalla y enciende el debate en redes y prensa internacional.

Temas Relacionados

Con amorMeghanMeghan MarklePríncipe HarryJosé AndrésNetflixFamilia real británicaGastronomíaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El legado oculto de una reina que desafió a reyes, vikingos y traiciones en la Inglaterra medieval

El reciente hallazgo de restos en Winchester revela cómo Emma de Normandía logró entrelazar linajes vikingos, normandos e ingleses, marcando la sucesión real y transformando el equilibrio del poder en la Inglaterra medieval

El legado oculto de una

La reina Máxima de Holanda se vuelve viral por su discurso en español en la Fórmula 1: sus palabras sobre Verstappen y Colapinto

El ambiente familiar, los gestos espontáneos y un guiño a los pilotos marcaron una jornada distinta en el circuito neerlandés

La reina Máxima de Holanda

La infancia moderna del príncipe George: partidos de fútbol y pocos protocolos

El primogénito de Kate Middleton y el príncipe William combina saludos desde el balcón real con tardes deportivas y experiencias cotidianas, marcando un nuevo estilo para la realeza británica

La infancia moderna del príncipe

Enrique de Luxemburgo abdica tras 25 años: recuerdos, ceremonias emotivas y el legado para Guillermo

El país observa con interés el paso de una generación a otra y los desafíos que esta transición supone para la historia de la monarquía

Enrique de Luxemburgo abdica tras

El intento desesperado de Grace Kelly para terminar el escándaloso romance de Carolina de Mónaco y el playboy parisino Philippe Junot

La relación comenzó en el glamuroso club Régine’s de Manhattan, donde el descendiente de la nobleza napoleónica se ganó el corazón de la joven princesa de 20 años

El intento desesperado de Grace
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinato de funcionario de la

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: los disparos, la fuga en moto y una nueva hipótesis sobre el crimen

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

Juan Pablo Barragán revela qué es lo más difícil de actuar con influenciadores y no con actores formados profesionalmente

Golpe al narcotráfico en Lima: policías rompen muros y puertas de acero para ingresar a búnker de drogas

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 3 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
La extraña limpieza de los

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

Diputados de Brasil firman solicitud urgente de una ley que permita destituir al director del Banco Central

El comercio entre países en desarrollo dispara las emisiones de metano

Putin alabó a los soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania

Reino Unido lanza nuevas sanciones contra Rusia por la deportación y el "adoctrinamiento" de niños ucranianos

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum se reinventa en

Channing Tatum se reinventa en “Roofman” y prepara su regreso como Gambito en “Avengers: Doomsday”

Bryan Adams, de la cima del rock a una búsqueda personal por la frescura y la autenticidad: “Mi mayor satisfacción hoy proviene de la música y mi familia”

La faceta oculta de Sarah Jessica Parker más allá del cine: “En cualquier momento libre me vas a encontrar leyendo”

“Los sin nombre”: llega la nueva serie con Rodrigo de la Serna al streaming

Qué fue de la vida de Barbara Feldon, la entrañable 99 de “El superagente 86″