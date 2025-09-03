El plato de lujo que el príncipe Harry no soporta

Meghan Markle revela la aversión del príncipe Harry a la langosta durante la grabación de su programa en Netflix (Netflix)

La segunda temporada de Con amor, Meghan en Netflix concluyó con un episodio que combinó confidencias personales, cultura gastronómica y momentos de humor.

Meghan Markle reveló ante cámaras que al príncipe Harry no le gusta la langosta mientras elaboraba una paella de langosta y calamar junto al célebre chef español José Andrés. La escena, publicada por Vanity Fair, se convirtió en uno de los momentos centrales y más comentados de la temporada.

Entre paella y confidencias

La anécdota surgió de manera natural. Mientras cocinaban, Meghan comentó: “¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi marido”, provocando la rápida y humorística reacción de José Andrés: “¿Y te casaste con él?”.

La aversión de Harry a la langosta se relaciona con las costumbres de la familia real británica sobre el consumo de mariscos (REUTERS/Damir Sagolj)

El intercambio, marcado por la complicidad y risas, aportó un clima desenfadado al programa y se viralizó en redes. Durante la preparación culinaria, Meghan mostró cierta reserva al manipular la langosta, aunque mantuvo el ambiente distendido y cálido, lo que permitió que la audiencia tuviera acceso a un lado más espontáneo y cotidiano de la pareja.

La integración de momentos cocineros y personales genera cercanía, y la naturalidad exhibida por Meghan refuerza su imagen como figura pública accesible, capaz de compartir detalles íntimos sin perder autenticidad.

El chef José Andrés, invitado y embajador culinario

El episodio destacó la personalidad y conocimiento de José Andrés, referente internacional de la cocina española, quien impartió enseñanzas sobre la paella y su significado en diferentes regiones.

La complicidad entre Meghan Markle y el chef José Andrés impulsa el éxito del cierre de temporada de 'Con amor, Meghan' (Instagram @meghan)

Además de cocinar jamón ibérico y la propia paella de langosta y calamar, el chef explicó que, en situaciones críticas, siempre opta por preparar una paella tradicional porque puede alimentar a todo el mundo.

También detalló que, aunque en el diccionario cualquier plato preparado en la sartén homónima puede llamarse paella, los valencianos suelen disentir: “No se van a enfadar porque la vamos a hacer deliciosa”, aseguró con confianza y un toque humorístico.

La defensa de la variedad y riqueza de la cocina española fue constante durante el episodio. José Andrés compartió anécdotas sobre sus raíces y su recorrido profesional, mostrando pasión por transmitir secretos culinarios a una audiencia global.

Un saludo inesperado en español

'Con amor, Meghan' consolida su éxito como referente de entretenimiento global al integrar historias íntimas y aprendizaje culinario (Netflix)

Uno de los momentos más distintivos del cierre de temporada ocurrió cuando Meghan, fluida y segura, saludó a José Andrés en español: “Hola José, ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? ¿Cuándo llegaste? Gracias”.

Su pronunciación del español, marcada por un acento rioplatense que recordó más a Buenos Aires que a Zaragoza, generó sorpresa y simpatía. Meghan explicó que vivió en España y Argentina, lo cual le permitió entablar un diálogo cercano y mostrar empatía con diferentes comunidades.

El gesto reveló la versatilidad y adaptabilidad de Meghan, consolidando su papel como figura capaz de conectar con diversas culturas en un contexto globalizado.

Costumbres reales y la aversión al marisco

El episodio se convierte en tendencia en redes sociales y medios internacionales por su mezcla de anécdotas y guiños culturales (Foto AP/Frank Augstein, archivo)

La revelación sobre la aversión de Harry a la langosta llamó la atención de la audiencia, pero responde en parte a las costumbres de la familia real británica.

Según Vanity Fair, la realeza acostumbra evitar el consumo de mariscos en viajes y eventos oficiales por razones sanitarias, ya que se consideran alimentos con alto riesgo de intoxicación, capaces de afectar la agenda pública de sus miembros.

Este dato ofreció un acercamiento a las normas y tradiciones menos conocidas de los Windsor, aportando contexto a la confesión de Meghan.

Éxito y repercusión internacional

El espíritu espontáneo de Meghan refuerza la conexión con la audiencia y el impacto mediático del episodio (CORTESÍA ATRESMEDIA/Europa Press)

La mezcla de anécdotas personales, referencias culturales y momentos culinarios convirtió al episodio en protagonista de conversaciones digitales y mediáticas. El espíritu espontáneo de Meghan y la química con José Andrés conquistaron tanto a seguidores de la realeza como a aficionados a la gastronomía. Tres factores: cálido ambiente, intercambios cómplices y guiños culturales, reforzaron el atractivo del formato.

Con esta entrega, Con amor, Meghan demostró su capacidad para integrar historias íntimas, aprendizaje y humor, y consolidó su espacio como referente de entretenimiento que trasciende la pantalla y enciende el debate en redes y prensa internacional.