Por qué Kate Middleton no puede usar tiara a pesar de su importante regreso a la vida pública

La Princesa de Gales hace su regreso a la vida pública en la visita del Emir de Qatar (REUTERS)

Este 3 de diciembre, la Princesa de Gales, Kate Middleton, hará su esperado regreso a la vida pública real, participando en la bienvenida del Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, en el Palacio de Kensington. Después de meses de ausencia debido a su tratamiento contra el cáncer, el regreso de Kate es un evento importante tanto para la monarquía británica como para los seguidores de la familia real. Sin embargo, para sorpresa de muchos, aunque se tratará de una ocasión de alta pompa, Kate no llevará una tiara, un accesorio asociado a los momentos más solemnes y ceremoniosos de la realeza.

El regreso de la princesa a sus deberes oficiales ha sido un tema de gran interés, no solo por su recuperación de un diagnóstico de cáncer, sino también por la especulación sobre su participación en los eventos más destacados de la temporada. En ocasiones pasadas, las tiaras de Kate se convirtieron en una de las piezas más comentadas de su atuendo en eventos oficiales. No obstante, para este evento en particular, los seguidores de la realeza tendrán que esperar un poco más para ver a Kate con uno de sus deslumbrantes diademas.

¿Por qué, a pesar de la magnitud de la visita del Emir de Qatar y de la importancia del regreso de la Princesa, Kate no podrá usar tiara? Cuáles son las razones detrás de esta decisión y lo que esto significa en el contexto de su regreso a los deberes reales.

Kate Middleton asistirá a eventos diurnos, pero no al banquete estatal en Buckingham (Europa Press)

Tras una serie de intervenciones médicas y su tratamiento de cáncer, Kate Middleton ha comenzado a retomar sus responsabilidades reales de manera gradual. Si bien su participación en el evento de bienvenida al Emir de Qatar marca un hito, este no es el único momento destacado de su regreso. En octubre, Kate hizo una aparición inesperada en la ciudad de Southport, donde acompañó a William, príncipe de Gales, para reunirse con las familias afectadas por el trágico ataque con cuchillo ocurrido en la localidad.

Además, participó en los actos de Remembrance Day en Londres, demostrando que su presencia continúa siendo crucial en eventos de gran importancia para la familia real. Sin embargo, a pesar de estas significativas apariciones, su participación en la visita estatal del Emir de Qatar se limitará a los eventos diurnos. Kate no asistirá al banquete estatal que se llevará a cabo esa noche en el Palacio de Buckingham, lo que explicaría por qué no usará una tiara en este evento.

La tiara: un símbolo de la realeza

Las tiaras tienen un significado profundo dentro de la monarquía británica. Tradicionalmente, se reservan para los eventos más exclusivos y formales de la realeza, como los banquetes estatales, las recepciones diplomáticas y, por supuesto, las bodas reales. Estos eventos suelen requerir vestimenta de etiqueta blanca (white tie), lo que implica el uso de trajes formales, vestidos largos y las famosas tiaras. Sin embargo, como explica el The Sun, no todos los eventos oficiales de la realeza requieren este tipo de vestimenta, y los banquetes de estado son uno de los pocos momentos en los que las tiaras realmente tienen cabida.

Las tiaras, símbolo de la realeza británica, se usan en eventos de máxima formalidad (REUTERS/Lewis Whyld/Pool)

En este contexto, la ausencia de Kate en el banquete estatal parece ser la razón principal por la cual no se le verá con una tiara en esta ocasión. Aunque estará presente en las actividades diurnas del evento, que incluyen una procesión en carruaje y un recibimiento ceremonial del Emir en Horse Guards Parade, la falta de presencia en la cena de gala elimina la posibilidad de que Kate utilice uno de sus deslumbrantes accesorios de la colección real.

La fascinación por las tiaras de Kate

A pesar de no llevar tiara en esta ocasión, Kate Middleton es conocida por su impresionante colección de diademas. Desde su matrimonio con William en 2011, ha lucido varias tiaras de la colección real, que incluyen piezas icónicas como la Cartier Halo, la Lotus Flower, la Lover’s Knot y la Strathmore Rose. Cada una de estas tiaras tiene un trasfondo histórico y personal, con la Lover’s Knot, por ejemplo, siendo una de las favoritas de Lady Di, la princesa de Gales, madre de William.

Middleton opta por un retorno gradual a sus deberes reales tras su recuperación médica (EUROPA PRESS)

Aunque muchas veces se ha rumoreado que Kate podría tener una colección propia de tiaras, expertos como Leroy Dawkins, un especialista en joyería, han señalado que la princesa no posee en propiedad estas piezas. En cambio, las tiaras que usa son prestadas por la familia real. “Kate tiene acceso a algunas de las tiaras más espectaculares del mundo, muchas de las cuales pertenecieron a la Reina Isabel II y ahora son propiedad de su suegro, el Rey Carlos III”, comentó Dawkins en una entrevista publicada en The Sun.

Un regreso con mesura

La decisión de Kate Middleton de no asistir al banquete estatal y no usar tiara refleja también la naturaleza medida y respetuosa de su regreso a la vida pública. Aunque está comprometida con sus deberes reales, ha optado por no apresurar su retorno a los eventos más exigentes, tomando en cuenta no solo su salud, sino también la importancia de centrarse en su bienestar a largo plazo.

La Princesa de Gales participará en su tradicional concierto de villancicos en Westminster (UER)

Este enfoque gradual también se refleja en su participación en eventos como su tradicional concierto de villancicos, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster el 6 de diciembre. Durante este evento, Kate pondrá el énfasis en la solidaridad y empatía, rindiendo homenaje a aquellos que brindan apoyo en tiempos de necesidad. Un evento que, aunque igualmente importante, no requerirá de la ostentación de una tiara, sino de su presencia y liderazgo en la causa.

La ausencia de una tiara en el evento de la visita estatal del Emir de Qatar podría decepcionar a algunos fanáticos de la realeza, pero también marca un retorno a los deberes oficiales que prioriza el bienestar de Kate Middleton y su recuperación. Con un enfoque consciente en su salud y su retorno gradual a las funciones reales, sigue demostrando que su elegancia y dedicación a la familia real no dependen de la ostentación de joyas, sino de su fuerza y presencia en cada una de sus apariciones.