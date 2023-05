El príncipe Harry ya deseaba salir de la familia real mucho antes de conocer a Meghan Markle

En 2017, el Príncipe Harry compartió los momentos incómodos que vivió con la familia real previo a su boda con Meghan Markle (Foto AP/Matt Dunham, Pool, archivo)

El 19 de febrero de 2021, la familia real de Reino Unido sufrió un duro golpe después de que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se deslindaran por completo de sus responsabilidades con la corona. Poco después se mudaron a California y desde entonces han tratado de tener una vida tranquila, misma que se ha llegado a ver interrumpida debido a la coronación del padre de Harry, Carlos III.

En una entrevista que los duques de Sussex celebraron con Oprah Wenfrey meses después de que hicieran oficial su salida del Palacio de Buckingham, se reveló que la decisión de alejarse de la familia real estuvo muy relacionada con el maltrato que Meghan estaba sufriendo por parte de los medios y de la misma familia, lo cual hizo que el Príncipe tomara medidas para evitar que la trágica historia de su madre, Diana de Gales, se repitiera.

No obstante, la publicación de la autobiografía de Harry, Spare publicada en enero de 2023, ventiló varias de las fricciones que vivió el príncipe con su familia desde hace ya muchos años, entre las que destacan una pelea a empujones con su hermano William después de que este último tachó a Meghan Markle de “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. También ha causado mucho ruido las bromas que el ahora Rey Carlos hizo a Harry de que muy probablemente él no era su verdadero padre.

En su autobioagrafía Spare, el príncipe Harry habló de las bromas que Carlos III hacía de que no era su verdadero padre

Ahora, el medio Daily Mail ha desempolvado una entrevista celebrada en junio de 2017 donde el Príncipe Harry confesó que llevaba mucho tiempo queriendo salir de “la pecera” que todos conocen como la familia real.

La entrevista con Angela Levin se llevó a cabo poco después de que Harry conociera a Meghan, mucho antes de que los problemas que salieron a la luz con Oprah comenzaran. “Me pasé muchos años pataleando y no quería crecer. Sentía que quería irme, pero luego decidí quedarme y buscarme un papel”, declaró Harry asegurando que la única razón por la que se quedó en el palacio fue por su lealtad con la Reina Isabel II, que en muchas ocasiones ha destacado como la única figura de apoyo para el príncipe.

Antes de irse a California con Meghan, Harry encontró otra oportunidad de sentirse un poco más “libre” dentro del caos: yendo servir al ejercito británico en Afganistán. Este momento de libertad pasó de manera fugaz debido a que fotógrafos revelaron su posición, por lo que tuvo que salir del conflicto.

Harry confesó que su único momento de libertad había sido servir al ejercito británico en Afganistán REX/Shutterstock

“Estar en el ejército fue la mejor escapatoria que he tenido. Sentía que realmente estaba logrando algo. Comprendía muy bien a todo tipo de personas de diferentes orígenes y me sentía parte de un equipo. Tampoco era un príncipe; era simplemente Harry”, compartió a Angela Levin.

Durante la entrevista, Harry también compartió que si bien, creía en la monarquía, la muerte de su abuela (que aún no ocurría pero ya se esperaba debido a su avanzada edad) debía servir como un parteaguas para actualizar la forma de gobernar.

“Queremos asegurarnos de que la monarquía perdure y nos apasiona lo que representa. Creemos que el público británico y el mundo entero necesitan instituciones como ésta, pero no puede seguir como hasta ahora con la Reina”.

"Creemos que el público británico y el mundo entero necesitan instituciones como ésta, pero no puede seguir como hasta ahora con la Reina”, declaró el príncipe Harry en entrevista

A estas declaraciones se le suma la revelación de que, desde su perspectiva, nadie de la familia real ve con buenos ojos el trono que ahora ocupa Carlos III.

“¿Hay alguien de la familia real que quiera ser rey o reina? No lo creo, pero cumpliremos con nuestros deberes en el momento adecuado”.

En la entrevista, Harry fue más atrás y compartió uno de los momentos más traumáticos de su vida: el funeral de su madre. El príncipe confesó que fue William en un momento donde su relación no estaba tan lastimada quien le recomendó ir a terapia, además, recordó la situación tan incómoda que fue seguir el féretro de su madre por varios metros mientras millones de ojos se postraban en él con lástima.

En la entrevista, Harry recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida: el funeral de su madre Diana de Gales (The Grosby Group)

“William y yo teníamos 14 y 12 años cuando murió nuestra madre y tuve que caminar un largo trecho detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas que me miraban mientras millones más lo hacían por televisión. No creo que se deba pedir a ningún niño que haga eso, bajo ninguna circunstancia. Desde luego, hoy no ocurriría”.

