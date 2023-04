Lo que hay que saber antes de la coronación del rey Carlos III

El rey Carlos III y la reina consorte Camilla en una visita a Berlín el miércoles 29 de marzo de 2023 (REUTERS)

El sábado 6 de mayo de 2023 los ojos de todo el mundo estarán puestos en la Abadía de Westminster, en Londres, cuando sean coronados el rey Carlos III y la reina consorte Camilla.

El Palacio de Buckingham informó que la coronación contará con un concierto repleto de estrellas, un gran “almuerzo nacional” y una iniciativa de promoción del voluntariado, además de la tradicional ceremonia y los desfiles. Los festejos, que durarán tres días, serán una oportunidad “para que la gente se junte en una celebración de una ocasión histórica”, explicó la Casa Real británica.

Carlos, de 74 años, se convirtió en rey tras el fallecimiento en septiembre de su madre, Isabel II, a los 96 años, 70 de ellos al frente de la monarquia. Carlos II también asumió como jefe de Estado de los 14 países de la Mancomunidad Británica (Commonwealth), entre los que figuran Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

La coronación suele realizarse unos meses después de que el monarca asuma sus funciones, ya que hay un periodo de duelo nacional y muchos detalles que ajustar.

Foto de archivo: Carlos y Camilla encabezaron la ceremonia en Westminster Hall por la muerte de la reina Isabel II el 12 de septiembre de 2022 (REUTERS/Henry Nicholls)

Procesión

La coronación de Carlos III, la primera en el Reino Unido desde 1953, se llevará a cabo el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, donde se realizan desde hace 900 años. Su esposa Camila, de 75 años, será coronada también como consorte.

La pareja llegará desde el palacio sin otros miembros de la familia real, en lo que se conoce como la “procesión del rey”, y luego retornará con una comitiva, que se conoce como la “procesión de la coronación”.

Para cerrar la primera jornada, los miembros de la realeza saludarán a la población desde un balcón del Palacio de Buckingham, en cuya explanada se espera que se congreguen miles de personas.

Foto de archivo: Isabel, Carlos y Camilla en un balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile de platino, que marcó el final de las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel el 5 de junio de 2022 (REUTERS)

Un concierto “especial”

Al día siguiente, se celebrará un “concierto especial de la coronación” en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, transmitido en vivo por la cadena BBC, que contará con la participación de “íconos de la música mundial y estrellas contemporáneas”.

También actuará un “coro de la coronación” formado por agrupaciones de cantantes aficionados de todo el Reino Unido, desde coros de refugiados, de trabajadores de la salud y de grupos LGTBQ+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, ‘queer’ y otros), así como de personas sordas.

El plato fuerte llegará por la noche, con un espectáculo de luces titulado “Ilumina a la nación” que llenará de colores lugares emblemáticos, con proyectores, láseres y drones.

Se invitará a vecinos y comunidades a participar en “grandes almuerzos de la coronación”, como un “acto nacional de celebración y amistad”. Se trata de una idea acuñada por el Proyecto Edén -del que la reina consorte es patrona desde 2013- y pretende animar a salir a las calles, jardines, parques y espacios compartidos para mejorar el espíritu de comunidad y apoyar a organizaciones benéficas.

Foto de archivo: Una multitud ondea banderas británicas durante la Fiesta de Platino en el Palacio de Buckingham el 4 de junio de 2022 (REUTERS)

El lunes, último día de los festejos (que este año será festivo), estará organizado por grupos caritativos y religiosos, que “destacarán el impacto positivo del voluntariado en las comunidades de la nación”. La Gran Ayuda rinde homenaje a las décadas de servicio público del rey Carlos, animando a la gente a ofrecerse como voluntarios y ayudar a sus localidades.

Ceremonia de Coronación

Durante el servicio especial del sábado, Carlos prestará el juramento de coronación de “gobernar de acuerdo con la ley, ejercer la justicia con misericordia -promesas simbolizadas por las cuatro espadas del atuendo de coronación (las Joyas de la Corona)- y mantener la Iglesia de Inglaterra”, según informó la página web de la familia real.

Carlos será bendecido y ungido con óleo consagrado por el arzobispo de Canterbury y luego recibirá el orbe y los cetros, antes de que finalmente se le coloque en la cabeza la Corona de San Eduardo.

El diario The Telegraph señaló que el monarca solicitó música ortodoxa griega en homenaje a su difunto padre, el Duque de Edimburgo, y también encargó a Andrew Lloyd-Webber la composición del Himno de la Coronación, que es una de las 12 nuevas piezas musicales seleccionadas personalmente por el rey.

Además, Camilla será la primera reina consorte coronada en la Abadía de Westminster en casi 100 años. La última reina consorte coronada allí fue la reina Isabel (madre de Isabel II) durante la coronación del rey Jorge VI en 1937.

Foto de archivo del interior de la Abadía de Westminster en el centro de Londres (REUTERS)

A la ceremonia en la Abadía de Westminster fueron invitados miembros de la familia real, el primer ministro, representantes de la Cámara de Representantes, jefes de Estado y otros miembros de la realeza de todo el mundo.

Todavía no está claro si asistirán Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex; el 6 de mayo es el cumpleaños de su primer hijo, Archie. Según reportes de la prensa local, los duques habrían hecho algunas peticiones, como la inclusión de sus hijos Archie y Lilibet en la ceremonia, así como un lugar para toda la familia en el balcón del Palacio de Buckingham.

Por otra parte, se ha informado que la coronación del rey Carlos III será más corta y menos costosa que la de la reina Isabel II en 1953. Fuentes del Telegraph señalaron que la ceremonia se diseñó “de acuerdo con la visión de Carlos de una monarquía más pequeña y moderna”. Se calcula que unos 2.000 invitados acudirán a los bancos de la Abadía, mientras que a la coronación de Isabel asistieron 8.251 personas. Y el servicio se ha reducido a 60 minutos, un tercio de las tres horas que duró la coronación en 1953.

Las coronas

La familia real confirmó que Carlos III será coronado con la Corona de San Eduardo, la misma que tuvo su madre y que contiene más de 444 piedras preciosas de colores, como rubíes, granates, zafiros y turmalinas. Debido a que pesa 2,23 kilogramos sólo se lleva en el momento exacto de la coronación. Fue creada para el rey Carlos II en 1661.

Foto de archivo de la Corona de San Eduardo en una exhibición por el 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel el 4 de junio de 2013 (REUTERS/Jack Hill)

Normalmente, esta corona se exhibe en la Torre de Londres junto a otras joyas de la realeza y sólo se recurre a ella para ocasiones especiales. El palacio de Buckingham informó que el pasado 4 de diciembre la “pieza central histórica de las Joyas de la Corona ha sido retirada de la Torre de Londres para permitir que comiencen los trabajos de modificación previos a la Coronación”.

El rey también recibirá el anillo de la coronación, también conocido como “el anillo de boda de Inglaterra”, que se coloca en el cuarto dedo de la mano derecha del monarca.

Camilla lucirá la Corona de la Reina María, que tiene 2.200 diamantes y fue utilizada por primera vez por la bisabuela de Carlos, María, cuando fue coronada reina consorte junto a su marido, el rey Jorge V, en 1911. Será la primera vez en la historia reciente que una reina consorte utiliza una corona ya existente en lugar de encargar una nueva. De todas maneras, esta corona será actualizada para generar “una impresión diferente a cuando fue usada por la reina María en 1911″, explicó el Palacio de Buckingham.

Imagen sin fecha de la Corona de la Reina María, que ha sido retirada de la Torre de Londres para ser modificada antes de la coronación del rey Carlos y la reina Camilla, en este folleto publicado el 14 de febrero de 2023 (REUTERS)

El vestido de la reina Camilla

El diario The Sun señaló que la reina Camilla ha elegido a Bruce Oldfield, el modisto favorito de la difunta Princesa Diana, para diseñar el vestido para la coronación. Aunque el diseñador británico no ha confirmado el acuerdo, una persona con “información privilegiada” afirmó a The Sun: “Camilla tiene una amistad muy estrecha con Bruce Oldfield desde hace muchos años, así que en muchos sentidos es la elección natural y obvia. Camilla confía en Bruce porque recientemente le ha proporcionado vestidos para muchas ocasiones importantes”.

Oldfield diseñó numerosos vestidos para Lady Di en la década de 1980.

El rol de los nietos de Camilla

Distintos medios británicos han especulado con la posibilidad de que participen en la coronación los cinco nietos del primer matrimonio de Camilla con el oficial retirado Andrew Parker Bowles. Aparentemente los adolescentes sostendrán un palio sobre la cabeza de su abuela mientras es ungida con aceite sagrado. Sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopes, también asistirían. Al incluir a estos familiares, la pareja real estaría demostrando que pertenecen a una familia mixta, como la mayoría de las personas en todo el mundo.

El emblema oficial de Carlos III

El nuevo monarca británico tendrá su propia insignia, además de que se emitirán billetes y monedas con su rostro. Presentado el 26 de septiembre por el Palacio de Buckingham, el nuevo emblema real muestra la corona sobre dos letras: una “C” entrelazada con una “R” de Rex, que en latín significa Rey y se utiliza para designar a un monarca desde el siglo XII. Dentro de la “R” aparece un “III”. Este “CRIII” sustituirá al emblema “ERIII” de la reina Isabel, que tiene 70 años, pero será un proceso gradual.

El nuevo emblema se utilizará en toda la Casa Real y en los departamentos gubernamentales (REUTERS)

(Con información de AFP)

