Lady Di planeaba huir a EEUU sin William y Harry antes de su trágica muerte en París

El último día de la princesa Diana lo pasó en París el 31 de agosto de 1997, con su novio Dodi al-Fayed (The Grosby Group)

Apenas unas semanas antes de morir, la princesa Diana tenía planeado mudarse a los Estados Unidos sin sus hijos , reveló uno de sus ex guardaespaldas.

En sus memorias, “Protecting Diana: A Bodyguard’s Story,” Lee Sansum relata cómo Lady Di estaba a punto de contarles a los paparazzi sus planes de dejar Londres en un esfuerzo por proteger a William y Harry de la prensa mientras estaban de vacaciones con su novio, Dodi Al-Fayed, en St Tropez en julio de 1997.

La pareja disfrutaba de una románticas vacaciones en el yate de lujo del empresario Mohammed Al-Fayed mientras los paparazzi con sus lentes retrataban el día a día de la princesa y su nuevo novio, según Sansum, quien protegió a la princesa en dicho viaje.

“La prensa arruinaba su vida en todas partes, no solo en St. Tropez”, escribió Sansum. “Y ella me dijo: ‘No hay nada que pueda hacer en el Reino Unido. Los periódicos allí me atacan sin importar lo que haga’”.

“Entonces ella me dijo: ‘Quiero irme a Estados Unidos y vivir allí para poder alejarme de todo. Al menos en Estados Unidos, les gusto y me dejarán en paz’”, recordó sobre la conversación que mantuvo con Lady Di, de ese entonces dd 36 años.

En ese momento, Sansum dijo que recuerda haberle preguntado a Diana si sus hijos se mudarían con ella, a lo que la princesa respondió que la familia de su ex marido, el príncipe Carlos, nunca le permitiría apartarlos de sus deberes reales. Si se mudaba sin sus hijos, Diana dijo: “Probablemente solo pueda verlos en las vacaciones escolares”.

“Se notaba que Diana era una madre maravillosa, tan amorosa y atenta con sus dos hijos, pero parecía que tendría que dejarlos a ambos en el Reino Unido para escapar de la prensa, que la acosaba ella implacablemente todos los días de su vida. También fue para liberarlos de toda la atención que recibían cuando ella estaba con ellos”, escribió Sansum en sus memorias, según recoge el tabloide Daily Mail.

Diana Spencer (1961 - 1997) con el príncipe William y el príncipe Harry durante unas vacaciones en Austria, el 30 de marzo de 1993 (Getty Images)

Finalmente, después de unos días de vacaciones, según Sansum, Diana anunció que iba a decirle a la prensa que se iba del Reino Unido para siempre.

“Estaba alarmado porque la prensa afuera era enorme ahora, solo por sus vacaciones, probablemente se multiplicaría por diez si les contaba una historia tan grande como esta”, recuerda Sansum. “El lugar estaría repleto de paparazzi, desesperados por conseguir fotos de la princesa que estaba a punto de dejarlo todo para huir a Estados Unidos”.

Sansum dijo que la princesa, de hecho, fue a hablar con la prensa ese día, pero no dijo nada sobre un posible traslado a los Estados Unidos.

Diana en la costa francesa (The Grosby Group)

A pesar de sus quejas sobre la prensa, Diana era conocida por colaborar con los reporteros y fotógrafos preferidos y, a menudo, les informaba sobre su paradero si quería ser fotografiada.

En el libro de Sansum, el ex contratista militar negó que Diana estuviese mentalmente inestable en las semanas previas a su muerte en agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París en el que también falleció su novio y su chófer, que presentaba un alto nivel de alcohol en la sangre. Su guardaespaldas quedó gravemente herido. Perseguidos por paparazis en moto, el coche chocó a gran velocidad contra una columna en un paso subterráneo cerca del puente del Alma, en la orilla norte del río Sena.

La reina Isabel II, su marido el príncipe Felipe, el príncipe Carlos y sus dos hijos estaba veraneando en Balmoral, la residencia de la monarca en Escocia.

Fotógrafos y trabajadores de emergencia en la escena del accidente fatal de la princesa Diana (The Grosby Group)

“Puedo decirte que pasé diez días cerca de ella y que era una de las personas más equilibradas que he conocido”, escribió Sansum, y agregó: “Estoy capacitado para detectar si alguien está desequilibrado, es parte de mi trabajo. Buscas las señales que dan las personas cuando están estresadas porque significa que podrían estar a punto de hacer algo”, explicó, pero señaló: “Diana no estaba excesivamente enojada o fuera de control”.

Sansum también rechazó las afirmaciones de que su relación con Dodi Al-Fayed fue solo una aventura de verano para poner celoso a su ex novio, el Dr. Hasnat Khan.

“Eran afectuosos el uno con el otro”, dijo Sansum. “No verías los besos en público, por lo que algunas personas malinterpretaron eso como si no fuera una relación romántica”, señaló.

El ex guardaespaldas explicó que fue por casualidad que no fue asignado para cuidar de Diana y Dodi mientras pasaban unos días en París a fines de agosto de 1997. En cambio, señaló, su buen amigo Trevor Rees-Jones se encargó del trabajo y resultó gravemente herido en el accidente automovilístico que mató al conductor Henri Paul, Dodi y Diana.

Sansum describió a la princesa en su libro como “una de las personas más amables” que conoció. “Ella era encantadora. Era una persona normal que amaba a sus hijos”.

