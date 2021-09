El príncipe Harry y Meghan Markle, en la lista de las 100 personas más influyentes de Time

El príncipe Harry y Meghan Markle son nombrados entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time (Foto: Time)

El príncipe Harry y Meghan Markle son las estrellas de portada de la lista de 2021 de la revista Time de las 100 personas más influyentes del planeta. La publicación estadounidense dio a conocer la noticia en el cumpleaños número 37 del duque de Sussex.

En la fotografía de portada, Harry está todo vestido de negro y Meghan de blanco. Ambos posan en una terraza de su mansión de USD 14 millones en Montecito, California, donde residen con sus hijos, Archie y Lilibet, desde su salida de la familia real en marzo de 2020.

La producción está acompañada por un perfil escrito por su amigo y chef español José Andrés, cuya organización benéfica World Central Kitchen es amada por los duques de Sussex y apoyada a través de su fundación Archewell en India y el Caribe.

“En un mundo en el que todos tienen una opinión acerca de gente que no conocen, los duques demuestran compasión por la gente que no conocen. No solo opinan. Se implican en la lucha”, escribió el cocinero sobre la labor solidaria del príncipe y su esposa.

“Han convertido la compasión en hechos a través de su fundación Archewell. Le han dado voz a quienes no la tienen a través de los medios; han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro y han corrido riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas y alimentando a aquellos afectados por los desastres naturales de la India y el Caribe”, añadió.

La imagen principal está llena de detalles que no han pasado desapercibidos, como que Meghan aparezca en primer plano mientras que su marido aparece por detrás, apoyándose ligeramente en su hombro derecho.

Meghan Markle y el príncipe Harry en la portada de Time

Además José Andrés definió a los duques como “jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, y enterrados por la fama”. “Sería mucho más fácil disfrutar de su buena suerte y quedarse en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan”, concluyó.

No es la primera vez que los duques ocupan la portada de TIME, ya que hace tres años protagonizaron la edición especial que publicó la revista estadounidense con motivo de su boda. “Los royals modernos”, era el título principal de esta publicación tan especial que incluía otros artículos como “Meghan y la monarquía” o “Una combinación perfecta”.

El propio chef apareció en esta misma lista en 2012 y 2018 por sus acciones benéficas y ahora es él quién incluye a los duques de Sussex por cómo aprovechan su influencia para “correr hacia los problemas y desarrollar un trabajo humanitario”.

Harry y Meghan comparten la lista con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las actrices Kate Winslet y Scarlett Johansson, el multimillonario Elon Musk, la deportista Simone Biles, el rapero Bad Bunny y la cantante Billie Eilish, entre otros.

El príncipe Harry y Meghan Markle (Reuters)

La familia de Harry dejó a un lado sus problemas con el príncipe en el día de su cumpleaños. La reina Isabel envió sus mejores deseos a su nieto compartiendo una selección de fotos que destacan su trabajo solidario cuando él era un miembro de alto de rango de la realeza.

El duque de Sussex, que ha dejado los deberes reales, también recibió felicitaciones de cumpleaños de su padre, Carlos de Inglaterra y de los duques de Cambridge.

El príncipe Carlos compartió fotos con su hijo menor, mientras el príncipe William y Kate Middleton le dedicaron un mensaje simple con un retrato en solitario del duque con la leyenda: “Feliz cumpleaños, príncipe Harry” y un emoji de un globo rojo.

