Las grabaciones del ex comisario Villarejo sobre la amante del rey Juan Carlos I de España: “Está enrollada con Putin o el segundo”

“Hombre, dos o tres cosas para que las encuentren y no las tengan que buscar ya las tengo preparadas ¿no? Eh... Además le diré al secretario, tome nota, tome nota que se llevan esto eh, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna no sé qué, que dice esto. Aquí está. Tome usted nota por favor y tal, ¿no? Que no se preocupe que la rompa porque tengo muchas copias ¿no?”.

La cita corresponde a las grabaciones halladas por Asuntos Internos en la casa de el ex comisario y empresario José Manuel Villarejo, quien actualmente está retirado de su labor tras haber cumplido tiempo en prisión por ser procesado por lavado de dinero.

Los primeros audios de Villarejo salieron a la luz en 2012. Allí, la ex amante del rey emérito Juan Carlos (86) implicaba al monarca en casos muy cuestionables, y ya habían causado un gran un escándalo. La conversación del ex policía con la alemana Corinna Larsen Sayn-Wittgenstein (52), la amiga del Juan Carlos, revela que siendo aún rey habría mantenido cuentas bancarias en Suiza y habría recibido comisiones por un contrato de empresas españolas en Arabia Saudita.

Larsen ha sido imputada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dentro de una de las piezas del “caso Tándem” en relación con el contenido del diálogo que mantuvo en Londres con el ex policía más famoso de España.

En otra grabación filtrada por la prensa, Villarejo también dijo que fue reprendido por su superior, Eugenio Pino, quien le dijo que “cómo se le ocurría hablar con Corinna, que eso era serio”. A su vez, el policía retirado le explicó, “que él en su tiempo libre puede hacer lo que quiera y no tiene que darle explicaciones”.

Poco a poco más información sale a la luz, sumando capítulos al escándalo real que llevó al rey emérito a exiliarse. En otro pasaje registrado por Villarejo, en la que intervienen el comisario principal José Luis Olivera, y los empresarios españoles Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, también hablan sobre el estado de salud Corinna: “Tiene cáncer del pecho ocasionado por el daño emocional que la han hecho, por las reiteradas amenazas de muerte”.

Y sigue: “Es una mujer guapísima... brutal, una mujer diez y estos dos hijos de puta le han destrozado la vida, le han machacado, le han entrado en su casa, le han robado de todo, le han metido espías ”, completa De la Joya.

En 2012, Larsen relata que recibió una visita en Londres del entonces jefe de la inteligencia española, Félix Sanz Roldán: “Dijo que lo enviaba el rey”.

En otro audio, del 19 de febrero de 2017, Villarejo charla con el citado Javier Iglesias, al que le dice que tiene “un poder verbal para actuar en nombre de Corinna”. De esta manera, le envió un mensaje al PP, en ese momento gobernando, a través del letrado: “ Esta pava esta enrollada, yo no sé si es con Putin o con su segundo, pero está enrollada con un altísimo (cargo) de tal, tiene toda la prensa de Moscú. Yo hablé con ella hace un par de meses y está hasta la polla, le siguen amenazando, le siguen mandando tal que al hijo le mandan recados y no sé qué, que el Emérito la asedia, que tal...”.

A través de una dilatada carrera que lo llevó a ser uno de los policías más importantes de España, se cree que Villarejo ha acumulado numerosa información comprometedora sobre miembros de la clase política y judicial española.

