La próxima boda real: la sobrina de Lady Di anunció su enlace y podría reunir a los príncipes William y Harry

Amelia Spencer y Greg Mallet

Se aproxima una nueva boda real en el Reino Unido. Se trata de una de las familias más tradicionales de ese país, sin actividad ni compromisos con la corona, pero ya despierta en fervor entre los fanáticos.

A finales de julio Amelia Spencer (28), sobrina de Diana de Gales, anunciaba su compromiso con el agente inmobiliario Greg Mallett (30). Para dar a conocer la importante noticia, la pareja utilizó sus redes sociales para compartir su felicidad. “El día que me propuso Greg fue el más romántico de mi vida. Ha sido mi mejor amigo durante 11 años y todo en él me hace sentir como la persona más afortunada del mundo”, le confesó a la revista Hello!, edición UK, hace unos días.

El anuncio en redes

A este importante evento social podrían asistir los duques de Sussex y Cambridge por los lazos familiares que unen a los príncipes William y Harry con la novia: son primos. De esta manera podría haber un próximo reencuentro entre Kate Middleton y Meghan Markle, que no se ven personalmente desde marzo de este 2020, y luego de la publicación del escandaloso libro “Finding Freedom” que dio que hablar por lo que hasta ahora no se conocía de la vida de los duques de Sussex como miembros de la familia real británica.

Amelia estuvo en una de las primeras filas del enlace real entre Kate y William, allá por 2011 en la Abadía de Westminster.

Eliza y Amelia Spencer en la Abadía de Westminster

Amelia Spencer, además de sobrina de Diana de Gales, con ciertos rasgos en su parecido, es la hermana de Lady Kitty Spencer, modelo de Dolce &Gabbana. Tanto ella como sus hermanas son auténticas celebrities en Reino Unido. Son hijas de Charles Spencer, el hermano más polémico de Lady Di que no estuvo en el bautismo de Archie, el pequeño hijo de Harry y Meghan Markle en julio de 2019.

La foto oficial del bautismo de Archie. Además de los miembros regulares de la familia real (el príncipe Carlos, Camila Parker, el príncipe William y Kate Middleton), al lado de Doria Ragland, madre de Megan, estaban Lady Jane Fellowes y Lady Sarah McCorquodale, hermanas de la fallecida Diana de Gales.(Chris Allerton/©SussexRoyal via AP)

La familia Spencer es muy numerosa, Amelia tiene otros siete hermanos, solo dos nacidos del matrimonio de sus padres. Una es Liza Spencer, su hermana melliza; el otro es Louis, considerado como uno de los más cotizados solteros de oro de Reino Unido. Pasaron gran parte de su infancia en Suadráfica, intentando escapar del acoso mediático.

Eliza Spencer, Louis Spencer, Victoria Aitken y Kitty Spencer , durante la boda real de Meghan Markle y Harry

Los futuros novios se conocieron el continente africano, mientras Amelia estaba en la univerdad. Se comprometieron hace dos meses, luego de 11 años de realción. Su prometido también es reconocido ya que es el sobrino de Nick Mallett, entrenador durante varios años de los Springboks, la selección sudafricana de rugby.

Acostumbran a publicar sentidas declaraciones de amor en las redes sociales, ya se para fechas importantes de cumpleaños o cotidianidad.

Debido al contexto incierto, no hay información sobre el lugar y la fecha del enlace. Pero en estos días la pareja se mudará a Londres, siendo el Reino Unido una posible locación de bodas. Será uno de los eventos con mayor expectativa por sus invitados, y detalles únicos. La propia Amelia trabaja como organizadora de bodas, nada quedará librado al azar.

No seria raro que durante la boda hubiera un recuerdo o homenaje a Lady Di, fallecida hace 23 años -en 1997- en París. “Lamentablemente, solo tenía cinco años cuando ella falleció”, resaltó a la revista Hello hace unos días. "La última vez que la vi fue cuando vino a vivir con nosotros a Ciudad del Cabo por unos meses y recuerdo un hermoso y duradero recuerdo de esa época ", agregó. "Siento que tengo una naturaleza bastante compasiva y espero que sea algo que he heredado de ella. Diana fue un icono increíble y sé que tocó el corazón y la vida de muchas personas”, dijo la joven a la revista Hello hace unos días.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Lady Di: cómo fueron las últimas 16 horas de su vida, y por qué los documentos secretos de su muerte recién se verán... ¡en el 2082!

Las 14 revelaciones más explosivas de la biografía no autorizada de Meghan Markle y el príncipe Harry