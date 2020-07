Las minivacaciones de William y Kate en el lugar preferido de Lady Di

Las minivacaciones de los Duques de Cambrigde

Los cinco miembros de la familia real británica llevan meses de aislamiento debido a la pandemia en su gran residencia de campo Anmer Hall . Desde marzo, no han salido de la propiedad y las apariciones públicas que han hecho fueron a través de videollamadas. Sin embargo, este semana han decidido tomarse unos días de descanso.

Debido a las restricciones de la pandemia, el duque de Cambridge, junto a Kate Middleton y los príncipes George (7), Charlotte (5) y Louis(2), optaron no salir del Reino Unido. De esta manera, los Duques llevaron sus tres hijos a un destino muy conocido por la familia real y que seguramente le revive memorias al príncipe William: las Islas Sorlingas.

Según la prensa del Reino Unido, el nieto de la Reina Isabel II fue visto por algunos vecinos disfrutando del clima del lugar que solía visitar durante su infancia. “Decidieron una escapada rápida antes de que los niños regresen a la escuela. Estaban interesados en apoyar nuestra industria de viajes”, destacó una fuente al medio The Mirror.

Eligieron un destino conocido para disfrutar de unos días en familia

Si bien no subieron fotos a su cuenta de Instagram, como medida de seguridad y no despertar la fiebre entre los fanáticos, varios pobladores declararon que los vieron recorrer la isla en bicicleta saludando a todos. “Guillermo y Kate estaban felices, montando en sus bicicletas y disfrutando del tiempo”, explicó uno de los vecinos al medio británico.

La elección del destino no es casual. Los miembros de la realeza británica suele ir desde 1967. Hace tres décadas, el príncipe Carlos y Lady Di eligieron el mismo destino para disfrutar unos días junto a sus hijos, William y Harry, que en ese entonces tenían 7 y 5 años.

La princesa Diana solía compartir paseo con sus hijos en la Islas de Scilly

Las Islas Sorlingas son un archipiélago ubicado al suroeste de la península de Cornualles muy visitado en época de verano. Celebridades como la actriz Kate Winslet, o el guitarrista de The Who, Pete Townshend, y el actor Jason Momoa, también escogen el lugar para una estadía de descanso.

Además de ser un destino vacacionales, allí se grabó la película When the Whales Came, con Helen Mirren.

Rodeado por el mar céltico, el archipiélago combina, naturaleza, comodidad para aprovechar de unos días de descanso en familia y muchas leyendas.

Diana y Carlos, con sus hijos, Harry y William

La ultima vez que los duques de Cambridge estuvieron en este destino fue en 2016, aunque se trató de una escapada laboral. Tampoco se conoce la fecha de regreso de la familia real a su residencia en el condado de Norfolk, donde tienen piscina, cancha de fútbol, tenis y grandes jardínes para estar entretenidos en pleno confinamiento.

