Publicaron las primeras fotos del príncipe Andrés desde el arresto de Ghislaine Maxwell

El príncipe Andrés

El príncipe Andrés apareció en público por primera vez desde el arresto de Ghislaine Maxwell, la ex novia del fallecido financista Jeffrey Epstein, quien fue acusado de abuso sexual de menores y con quien el miembro de la realeza mantenía una estrecha relación, al punto de convertirse en una figura de interés para las autoridades.

Las imágenes muestran al duque de York en su auto a la salida del Castillo de Windsor, la residencia oficial de la Reina Isabel II, donde se ha estado alojando durante las últimas semanas.

Andrés volvió al centro del ojo público tras el arresto de Maxwell, considerando la estrecha relación que tenían ambos y la posibilidad de que lo pueda implicar en los delitos de los que ella también está acusada, y con los que ya ha sido vinculado por Virginia Giuffre.

De hecho, las autoridades estadounidenses han manifestado en repetidas ocasiones su voluntad de entrevistar al Duque. Y el procurador general del país, William Barr, dijo que su equipo “definitivamente” quiere hablar con el.

Andrés asegura que ha ofrecido hablar con las autoridades sobre su amistad con Epstein, pero las autoridades lo han negado enfáticamente. Y la abogada estadounidense Gloria Allred, que representa a varias víctimas de Epstein, afirmó que está “evitando y evadiendo” hacerlo.

Andrés intenta mantener su bajo perfil en el Reino Unido, luego de haber renunciado a su responsabilidades en noviembre de 2019, cuando salieron a la luz graves acusaciones de parte de presuntas víctimas de abuso sexual. “Está indisolublemente vinculado con esta historia, no hay una estrategia de salida“, dijo al respecto el agente británico de relaciones públicas Mark Borkowski a NBC News.

Borkowski, que trabajó junto la fallecida estrella del pop Michael Jackson, creé que el futuro de Andrés depende de lo que Maxwell revele a la justicia. Sugirió que sería importante que el hijo de la reina guarde silencio e invite a las autoridades estadounidenses “a reunirse con él en su territorio” en el Reino Unido, mostrando así su voluntad de cooperar. Andrés reconoció en una entrevista a la BBC que conocía a Epstein y a Maxwell, la ex novia del financiero, pero negó haber cometido ningún delito sexual.

No obstante, las especulaciones abundan desde que Maxwell fuera arrestada en Nueva York, el pasado 2 de julio. Amigos de ambos han asegurado que la mujer no “entregará” a Andrés, pero las versiones no paran de crecer.

La principal acusación contra Andrés fue cursada por Virginia Giuffre, quien aseguró que Andrés tuvo relaciones con ella cuando tenía 17 años. Pese a que el duque negó haberla conocido, hay una foto de ambos y Maxwell en la mansión de Epstein.

El príncipe Andres y Virginia Roberts. Ghislaine Maxwell aparece de fondo

Por el momento, Andrés es solo un testigo de la causa, de esta manera no está obligado a viajar ni comparecer frente a la justicia americana. No obstante, el hombre “puede convertirse rápidamente en un objetivo, dependiendo de cuáles sean sus respuestas a las preguntas”, explicó el analista legal de NBCNews, Danny Cevallos.

Cevallos, analizó la situación de Andrés. “Si defendiera al príncipe le diría que nunca abandone el Reino Unido y solo haga declaraciones escritas cuidadosamente examinadas”.

El Principe Andres y Ghislaine Maxwell

Hasta hoy todo indica que el hijo de la reina sigue esa estrategia, ya que canceló sus vacaciones programadas a España. En el Reino Unido está protegido.

El caso Epstein sigue en plena investigación y con la detención de Maxwell, Andrés está en la mira. Algunos especulan que si llegara a ser acusado de algún delito, la justicia norteamericana podría pedir la extradición del miembro de la realeza. Sin embargo, los expertos legales desestiman esa posibilidad debido a que podría desencadenar un conflicto diplomático entre ambas naciones.

Mientras tanto, Maxwell permanece tras las rejas. Los fiscales consideraron que presenta un riesgo de fuga “extremo” debido a su acceso a fondos sustanciales y pasaportes estadounidenses, franceses y británicos.

El martes 14 de julio tendrá su primera audiencia donde se leerán todos los cargos de los que se acusa. “Maxwell desempeñó un papel fundamental para ayudar a Epstein a identificar, hacerse amigo y preparar a las víctimas menores por abuso”, dijo el fiscal Strauss. “En algunos casos, Maxwell participó del abuso”.

Más sobre este tema:

El temor del príncipe Andrés: qué dirá la ex de Jeffrey Epstein sobre su relación con una menor de 17 años

El príncipe Andrés en la mira: la radical decisión que tomó por miedo a ser detenido