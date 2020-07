El príncipe Andrés en la mira: la radical decisión que tomó por miedo a ser detenido

El príncipe Andrés teme dejar el suelo británico

El escándalo alrededor del caso Jeffrey Epstein continúa en la atención de los medios. Según el periódico inglés The Sun, el príncipe Andrés decidió cancelae su vacaciones con destino a la Costa del Sol malagueña. Un viaje similar a España había sido, en agosto de 2019, la vía de escape que uso para alejarse del escándalo alrededor de la muerte del empresario en su celda, tras ser detenido y acusado de tráfico, explotación y abuso sexual de menores. Pero esta vez, no habrá golf en Málaga.

El hijo de la reina Isabel II sigue en la mira del FBI por no haber colaborado aún en la investigación. La abogada estadounidense Gloria Allred, que representa a algunas de las víctimas de Epstein, afirmó el pasado viernes que el príncipe Andrés está “evitando y evadiendo” a las autoridades de Estados Unidos al no proporcionar una declaración sobre el caso.

A su vez, dentro del territorio británico, el monarca está naturalmente protegido por pertenecer a la corona y corre menos riesgos.

Por otra parte, el jueves pasado, la expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Noelle Marion Maxwell, fue arrestada por la justicia de Nueva York, en el condado de New Hamphire. La ex novia y mano derecha del empresario podría enfrentar hasta 35 años de prisión si es declarada culpable de facilitar las menores que fueron sometidas a los abusos.

El hijo de la Reina Isabel II canceló sus vacaciones

Con Maxwell en prisión se podrían revelar todos los nombres implicados en la red de explotación y abusos a cambio de una reducción de su condena. El diario The Telegraph citó a una amiga de Maxwell, quien aseguró que la mujer “no venderá al príncipe Andrés, nunca ofrecerá información sobre el duque de York como parte de un acuerdo”. Otros fuentes cercanas, sin embargo, creen los contrario. Situación que obviamente inquieta a Andrés.

Unos dicen que el príncipe le huye al caso, otros dicen que ofreció su asistencia para resolver el escándalo en más de una ocasión.

En las últimas horas, se filtró una imagen que complicaría aún más al príncipe y podría arrojar luz sobre la estrecha relación que mantenía con el empresario abusador como con su pareja. La foto, publicada por The Telegraph, fue tomada el el Salón del Trono británico, allí se ve a Ghislaine Maxwell y Kevin Spacey -actor que se ha enfrentado también a varios cargos de acoso sexual aunque sin relación con el caso Epstein-, sentados en los tronos que corresponden a Isabel II y al duque de Edimburgo. No solo rompe con el protocolo real, que prohíbe a cualquier persona a tomar el lugar de la máxima monarca, sino que además esto habría ocurrido durante un tour íntimo por el palacio organizado por el Duque de York. El mismo Andrés dijo no recordar nada de esa visita , aunque el material fotográfico demuestra lo contrario.

El Daily Mail reveló que Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein fueron invitados en 2002 al Castillo de Windsor para una celebración organizada por la reina Isabel por los 40 años de su hijo. Esa no habría sido la única vez que la pareja estuvo presente en eventos sociales de la corona británica.

El escándalo que manchó la corona británica, obligó al hijo de la reina a renunciar a su vida pública a través de un comunicado emitido el 20 de noviembre de 2019, noticia que dio vuelta al mundo.

The Sun, no sólo confirmó que el hijo de la reina Isabel II canceló sus días de relax en España sino que además teme viajar a los Estados Unidos a declarar ante la justicia. El royal está preocupado ya que piensa que podría tratarse de un trampa para que quede detenido. Algunas fuentes del caso, coinciden: “No es un testigo, sino un objetivo secreto de la investigación”.

Por el momento, el príncipe seguirá recluido tratando de mantener su perfil bajo en el Reino Unido.

