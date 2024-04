Alfredo Benavides es captado besando a mujer, y esta niega una relación: “Lo quiero como el ‘Niño Alfredito’”

Alfredo Benavides es captado besando a mujer, y esta niega una relación. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 29 de abril, la periodista Magaly Medina sorprendió a la audiencia al compartir imágenes que llegaron a su ‘chismefono’. En los videos compartidos, se puede apreciar al actor cómico Alfredo Benavides disfrutando de una noche de diversión en compañía de una atractiva joven.

Las imágenes muestran a Benavides y la joven de la mano, en actitudes cariñosas y compartiendo apasionados besos en un box alquilado por el integrante de ‘JB en ATV’. Estas escenas fueron captadas el pasado sábado 27 de abril, ante la vista de cualquier asistente al recinto.

A pesar de las imágenes comprometedoras, Cristina Rodríguez Fernández, como fue identificada, ha descartado cualquier rumor de una relación amorosa entre ellos, afirmando que mantienen una sólida amistad. Incluso, la modelo mencionó que lo quiere por su personaje ‘El Niño Alfredito’.

“Yo a Alfredito lo conozco años, hace como 4 o 5 años. Es mi amigo, mi recontra amigo, mi pata, hay mucho cariño, pero no tenemos ninguna relación. No es mi good time, no seas loco, cómo va ser mi good time. No, besitos cariñositos nada más, es mi niñito, tú sabes que niñito es niñito. Como el niño Alfredito, como Alfredo Benavides no, yo más lo quiero como Niño Alfredito”, dijo la modelo entre risas.

Por su parte, Benavides, al ser interrogado sobre las imágenes, reconoció que está soltero y admitió que había sucedido el encuentro, explicando que había estado atravesando un período complicado en su vida personal y sentimental. “Estoy soltero, sí es verdad, no me aguanté pues... ya me tocaba, ya me merecía, estos últimos tiempos han sido muy difíciles, he tenido bastantes decepciones en mi vida amorosa, no he tenido suerte”, dijo para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

Incluso, el reportero de Magaly Medina le hizo llegar las declaraciones de Cristina al comediante, quien lamentó que su personaje como el ‘Niño Alfredito’ pueda afectar su capacidad para establecer una relación seria. “Ese es el problema, que me perciben así, como el Niño Alfredito. Puede tener un lado positivo y otro negativo. Como Alfredo, ya no me quieren volver a besar, pero ya he besado, y no hay marcha atrás”, concluyó.

Alfredo Benavides y la vez que anunció la fecha de su matrimonio

En una entrevista para el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, conducido por Andrés Hurtado, el artista Alfredo Benavides dejó a la audiencia atónita al anunciar sus planes de contraer matrimonio el pasado 9 de abril, desafiando las expectativas.

Aunque la identidad de la futura esposa de Benavides aún es un misterio, el comediante compartió la noticia con entusiasmo, expresando su emoción por el próximo evento. Incluso, de manera peculiar, hizo que el padre de Josetty Hurtado prometiera encargarse de planificar la posible boda. “El 9 de abril me caso. No sé con quién; pero me caso”, afirmó el integrante de ‘JB en ATV’ durante aquella entrevista.

“No importa, ya llegará. Voy a hacer los partes. Te voy a pedir un favor, Andrés. Quiero que te encargues de organizar mi boda. Mis partes van a decir ‘invitación especial’ y la parte de la novia una raya nomás porque, antes de mandar las invitaciones, (que espero que ya esté la novia para esa fecha), lo voy a llenar con lapicero el nombre de la chica. Mira, no te estoy mintiendo. El 9 de abril me voy a casar”.