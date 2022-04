Óscar del Portal reaparece y es captado en el aeropuerto: ¿Viajó a Punta Cana para ver a su esposa?

Óscar del Portal habría viajado a Punta Cana tras el ampay con Fiorella Méndez. (Foto: Instagram)

Óscar del Portal se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que compartiera roles protagónicos en el reciente ampay que presentó Magaly Medina, donde se vio a Fiorella Méndez quedándose a dormir en su departamento luego de que su esposa e hijos habían viajado a Punta Cana de vacaciones.

Como se recuerda, la conductora de espectáculos contó que su equipo de investigación comenzó a seguirlos teniendo como base los rumores latentes de una relación más que amical entre el hombre de prensa y la expareja del cantante de cumbia Pedro Loli.

Tras el escándalo, el comentarista deportivo no se ha pronunciado al respecto ni ha dado su versión de los hechos a comparación del conductor de TV, quien se presentó en su programa “La Banda del Chino” para hacer un mea culpa y pedir perdón a su aún esposa Érika Villalobos.

Recordemos que, Óscar del Portal no se presentó en su bloque de “América Espectáculos” y fue reemplazado por su colega Erick Osores. Desde entonces, el periodista no se ha dejado ver en televisión ni en sus redes sociales.

¿ÓSCAR DEL PORTAL VIAJÓ A PUNTA CANA?

El Instagram oficial de Instarandula difundió una fotografía en donde se ve a la figura de América Televisión en el aeropuerto a punto de subir a su avión en dirección a Punta Cana la mañana de este domingo 24 de abril.

“Del Portal yendo a Punta Cana, camino a pedir perdón seguro, jaja”, escribió una usuaria que habría estado junto al integrante del equipo de futbol “Once Machos”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su forma de vestir.

En la imagen, Óscar del Portal se luce con un buzo de color negro, lentes de sol, una gorra y tiene puesto su capucha para pasar desapercibido entre las personas que se encontraban en el Jorge Chávez. Todo parece indicar que, estaría buscando reconciliarse con la madre de sus primogénitos.

Cabe recordar que, Vanessa Químper y sus dos hijos enrumbaron a las playas de República Dominicana días antes que Magaly TV La Firme emitiera el tan sonado ampay para celebrar en familia sus 10 años de matrimonio con Óscar del Portal. Pese a que él no viajó al mismo tiempo, Químper se encontraba esperándolo.

LA VERSIÓN DE FIORELLA MÉNDEZ

Christian Domínguez no fue ajeno al escándalo que despertó el caso de Óscar del Portal y Fiorella Méndez. Durante la emisión de América Hoy, el cumbiambero contó que visitó el hogar de Fiorella Méndez, pues mantienen una buena relación de amistad y porque ella había solicitado los servicios de delivery de su restaurante. Fue durante este encuentro que la productora le contó qué pasó realmente la noche del sonado ampay.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)“, contó la actual pareja de Pamela Franco.

Asimismo, Christian sostuvo que Fiorella le aseguró que Miyashiro le dio luz verde para trabajar directamente con Óscar del Portal debido a que tenían un proyecto muy importante en camino. “No era la primera vez que se juntaban a altas horas de la noche. Eso me comentó (...) No es que acostumbre a dormir en su casa (de Óscar), pero sí que hay reuniones en su casa o en la de ella misma para trabajar”.

Christian Domínguez cuenta la versión de Fiorella Méndez tras pasar la noche con Óscar del Portal en su departamento | VIDEO: América TV / América Hoy

