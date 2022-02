¿Magaly Medina manda indirecta a Giuliana Rengifo tras hablar sobre oficialización de Luciana Fuster?

¿Magaly Medina manda indirecta a Giuliana Rengifo? (Foto: Instagram)

Magaly Medina no dudó en responder a Luciana Fuster luego que dijera a sus seguidores que “harta” le tenían ante la constante pregunta sobre cuándo oficializa su relación con Patricio Parodi. Como se recuerda, la modelo señaló que tenía derecho de salir con alguien el tiempo que quiera y sin dar más detalles al respecto.

“Harta me tienen con la palabra oficialización”, señaló la modelo, a lo que la periodista no dudó en responderle de forma contundente. Incluso, hizo un comentario que más parecía una indirecta.

“Perfecto, pero ese es el discurso de las que no oficializan, hay otras que llegan a más. Esta va a decir ‘porque él y yo teníamos una relación’. No era..” , señaló la conductora de TV sin terminar su frase. ¿Una indirecta?

Como se recuerda, Giuliana Rengifo señaló hace unos meses que había tenido una relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Sin embargo, a través de una entrevista el propio notario minimizó este supuesto romance, pues aclaró: “Yo en ese momento era soltero, podía salir, podía viajar, pero nada especial…”. Dicho esto, la pareja dio por terminado el tema.

Magaly Medina continuó arremetiendo contra Luciana, indicando que era ella quien ponía en evidencia la supuesta relación, cuando Patricio Parodi prefería no hablar al respecto.

“Ella se empeña en decir ‘lo obvio no se dice’. ¿Cuál es lo obvio? Cuando cree que nadie lo ve, ahí la abraza, le da besitos, pero después, nada de decir esta chica es mi enamorada. (...) A un hombre no hay que obligar, ni a casarse ni a dar anillo ni a oficializar ni nada, los hombres hacen eso porque les nace y porque quieren, y si no, date tu media vuelta y aléjate, pero bueno, Lucianita”, indicó.

“Nosotros interpretamos los que nos muestra. (...) Si ella tuviera un poquito más de amor propio y un poquito más de dignidad no mostraría nada, porque acá el encargado de sentirse orgulloso de la relación que tiene es el Pato Parodi, y es quien debería de tratarla como la damita que es, darle su lugar y decir ella es mi enamorada, pero a él no le da la gana de hacerlo, y ella sigue ahí”, remarcó Magaly Medina, pues a su parecer, el modelo solo está “pasando el rato” con ella.

PATRICIO PARODI ENFURECE CUANDO LE PREGUNTARON SOBRE OFICIALIZAR CON LUCIANA FUSTER

Patricio Parodi no pudo evitar mostrar su incomodidad por los comentarios de la mamá de Yoshimar Yotún, María Julia, quien le aconsejó a Luciana Fuster oficializar su relación sentimental con el popular ‘Pato’ debido a que ellos son figuras públicas.

“¿Qué es para la gente oficializar? Si sí estoy y no lo quiero decir, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Por qué alguien más quiere que lo diga?”, manifestó la modelo en un primer momento.

Al oír esto, Johanna San Miguel le dijo a la mamá del futbolista que opine del tema al respecto, pues pese a que hay imágenes que demostrarían su relación, ellos se niegan a hacerlo algo oficial.

“Eres una chica pública, lamentablemente tu vida se queda expuesta”, dijo María Julia sobre este tema. De inmediato, Patricio Parodi pidió la palabra y se exaltó al momento de responder.

“Nosotros somos libres de querer responder lo que queramos a las preguntas del público, yo creo que todos acá somos figuras públicas porque trabajamos delante de una cámara, pero cada uno decide lo que se guarda de su vida privada y que quiere exponer”, empezó diciendo.

“María Julia, Yotún es una persona pública, muy seguida también por mucha gente que lo quiere y el público quisiera saber muchas cosas de su vida, pero Yotún, imagino como muchos futbolistas, deciden guardar de cierta manera su vida privada”, agregó el modelo, quien tuvo que ser calmado por Tomate Barraza y Johanna San Miguel.

