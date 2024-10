Cristian Benavente recordó con dolor que Ricardo Gareca no lo llevó al Mundial de Rusia con Perú: “Estaba en mi mejor momento”

El 'Chaval' rememoró la vez que el 'Tigre' no lo incluyó en la lista final de la selección peruana para la cita mundialista, además de mencionar cuando sí acudió a la Copa América Centenario. (Video: Enfocados)

Cristian Benavente fue el último invitado en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El jugador de Sport Boys dio a conocer diversos pasajes de su infancia y su carrera deportiva. Sin embargo, cuando fue consultado por su etapa en la selección peruana con Ricardo Gareca, si bien lo elogió en un principio, luego reconoció que le dolió no haber podido ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018, justo cuando estaba en su mejor momento.

“Del ‘profe’ Gareca, ¿qué se puede decir? Es el que ayudó a que Perú vuelva a un Mundial después de tanto tiempo. Para mí, me queda esa espina que, en ese momento en que yo estaba, en mi mejor fútbol, en mi ‘prime’, no pude ir a ese Mundial”, comentó en primera instancia en el espacio digital.

De la misma manera, aseguró que le agradece al ‘Tigre’ la oportunidad que le dio de integrar la lista para la Copa América Centenario 2016. “Sí me llevó a una Copa América, que para mí es algo bonito. Fue la del Centenario, la disfruté, la jugué con ganas. Me acuerdo que cuando me dijo que iba a ser convocado, lo celebré increíble, es otro de los momento que me lo guardo”, señaló.

Pero más allá de su revelación, el ‘Chaval’ le dio los créditos a Ricardo Gareca por lo que le aportó a la ‘bicolor’, un hito que no ha vuelto a ocurrir y, por el contrario, el presente del equipo es terrible con el penúltimo lugar en las Eliminatorias 2026.

“Al ‘profe’ Gareca no se le puede pedir más de lo que hizo porque estamos viendo que es algo complicado que vuelva a pasar, hay que trabajarlo mucho. La selección está pasando un momento complicado y que ahí se le da valor a lo que se hizo antes. En ese momento, la gente pensaba que eso iba a durar una eternidad, pero no fue así. Cuando no se tiene algo, se valora. Ahora, todo el mundo el proceso de Gareca, del Mundial... Ojalá que se vuelva a ese momento en que Perú competía con todos”, precisó.

Cristian Benavente en un duelo con Perú ante Colombia por cuartos de final de Copa América Centenario 2016. - créditos: Getty Images

Cristian Benavente y los ausentes de Perú en Mundial de Rusia 2018

Sin duda, que la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 empezó a calar en el hincha y la prensa cuando superó a Nueva Zelanda en el repechaje por un marcador global de 2-0. Ricardo Gareca había conseguido algo histórico que no ocurría hacía 36 años.

No obstante, cuando al entrenador argentino le tocó elaborar la lista final, varios nombres estuvieron voceados para integrarla, incluido el de Cristian Benavente. El nacido en Alcalá de Henares venía desempeñándose en buen nivel en Sporting Charleroi de Bélgica. De hecho, entre el 2017 y 2018 completó un total de 67 partidos, en los que anotó 17 goles y repartió 4 asistencias.

Aunque el ‘Flaco’ decidió no llevarlo, al igual que a Claudio Pizarro, Luis Abram ni a Sergio Peña. Sí fue Paolo Guerrero, cuya presencia estuvo en duda por el caso del dopingo, pero recibió el visto bueno para representar a la ‘blanquirroja’ en la cita mundialista.

El 'Chaval' anotó el tanto de la victoria de su equipo por el campeonato de Bélgica el 2017. (Video: Kobra Sports Perú)

¿Regreso a la selección peruana?

Cristian Benavente también fue consultado por la chance de regresar a la selección peruana. En los últimos años, las lesiones no le han permitido tener continuidad, pero a sus 30 años no pierde la esperanza de volver al equipo que ahora es dirigido por Jorge Fossati.

“¿Qué jugador no le va a gustar volver a vivir esos partidos internacionales como lo hacen los chicos en esta Eliminatoria? Definitivamente sí. Yo tengo la idea de volver a mi mejor fútbol y luchar por estar ahí, en la órbita de la selección”, sostuvo.