¿El campeón del Torneo de Reservas 2024 brindará puntos adicionales a Universitario o Melgar en la tabla Acumulada de Liga 1?

Universitario sostendrá una final reñida contra Melgar por la definición del Torneo de Reservas 2024. - Crédito: Composición Infobae Perú

El Torneo de Reservas 2024 ha ingresado en su fase definitoria, donde Universitario de Deportes y FBC Melgar, líderes de sus respectivas zonas durante la etapa regular, se medirán en una atractiva final para definir al mejor equipo de la presente temporada en la categoría alternativa.

Sin embargo, esta instancia ha generado una duda generalizada en torno al impacto que tendrá el campeón sobre la tabla de posiciones de la Liga 1 2024, el máximo certamen del fútbol profesional peruano. En campañas anteriores, el club cuyo equipo reserva se coronaba como monarca sumaba dos valiosos puntos a su acumulado en Primera División, mientras que el subcampeón obtenía solo una unidad.

Esta reglamentación solía ser motivo de intensos debates, pues algunos sectores consideraban injusto que se premie o castigue a los planteles principales en base a los resultados de sus filiales. Otros, en cambio, valoraban esta medida al fomentar el desarrollo de jóvenes talentos. Con dos instituciones de gran tradición definiéndose como protagonistas, la final del Torneo de Reservas 2024 no solo deparará un emocionante espectáculo deportivo, sino que podría marcar un precedente trascendental para las campañas venideras en la Liga 1.

Universitario de Deportes lideró la Zona Norte del Torneo de Reservas 2024. - Crédito: Liga 1

Para la temporada 2024, sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol ha decidido mantener su regla de no conceder unidades que favorezcan el desarrollo del puntaje de la clasificación acumulada. De manera que, el Torneo de Reservas se resolverá íntegramente en su división.

Conviene mencionar que para el próximo año, el Torneo de Reservas dejará de existir como tal para convertirse en la Liga 3, avalada oficialmente por la FPF, cuyo objetivo será la reconstrucción absoluta del fútbol formativo en Perú. Su anuncio deberá darse no bien concluya el año deportivo.

Gian García, uno de los futbolistas más prometedores del club rojinegro. - Crédito: FBC Melgar

Clásico de antesala

Camino a la final del Torneo de Reservas 2024 se dio un cruce demasiado atractivo para los seguidores del fútbol peruano. Universitario de Deportes y Alianza Lima, los clubes más tradicionales del medio, se enfrentaron en dos partidos importantes para determinar al último equipo que se instale en la instancia decisiva con FBC Melgar por el título.

La llave de ida, celebrada en el estadio Alejandro Villanueva, contó con un importante marco de público aliancista. Sin embargo, el resultado no pudo acompañar completamente la fiesta, dado que la U se impuso con un categórico 2-1, levantando un score que iba en contra a partir de una diana capitalizada por Bassco Soyer.

Universitario de Deportes se llevó por delante a Alianza Lima en semifinales del clásico de reservas. - Crédito: Difusión

Lejos de llenarse de preocupación, el plantel crema demostró encontrarse a la altura de las circunstancias y tiró de fuerza para revertir el juego. Fue Yuriel Celi, refuerzo proveniente del primer equipo, el encargado de nivelar el tanteador con un golazo de zurda y luego Rodrigo Dioses concretó la remontada.

Días más tarde, en Campo Mar, se resolvió la contienda con el lance de desquite, que tuvo como vencedor a Universitario de Deportes. Inicialmente, el partido corrió con peligro de una cancelación por temas organizativos, pero las autoridades de ambos clubes llegaron a un acuerdo para el desarrollo normal de las acciones.

Universitario derrotó a Alianza Lima, en semifinales del Torneo de Reservas 2024, con un marcador global de 4-1. | VIDEO: Nativa

Bajo esa venia, las escuadras se presentaron en el único predio de playa de Perú para exhibir el mejor fútbol posible. En ese libreto, conviene mencionar, la U demostró sus galones llevándose la revancha con un triunfo 2-0 certificado por Alex Pullchz y Yamil Mejía.

“La jefatura técnica de menores está haciendo un buen trabajo junto a exfutbolistas muy preparados, que están logrando que estos chicos desarrollen una identificación. Estamos trabajando la parte física, nutrición y psicológica con el Centro de Alto Rendimiento para fortalecer el fútbol base”, destacó el administrador Jean Ferrari.

Yamil Mejía, el encargado de dar por finalizado el clásico de reservas. - Crédito: Universitario de Deportes

Melgar se hace sentir

El oponente que se ubica en el otro extremo para enfrentarse a Universitario es FBC Melgar, una de las instituciones con mayor crecimiento en las canteras de la ciudad de Arequipa. En la temporada regular, acabó liderando la Zona Sur y a lo largo de la instancia final se presentó como un hueso duro de roer.

Así ha quedado demostrado a lo largo del camino: en cuartos de final superó cómodamente a Sport Boys (3-0) y en semifinales arrolló holgadamente a Asociación Deportiva Tarma (6-1). De manera que se presenta como un candidato serio para campeonar en el Torneo de Reservas 2024.

El plantel rojinegro, a un paso del título de Reservas 2024. - Crédito: FBC Melgar

Sin embargo, desde la Unidad Técnica de Menores de Melgar se ha dejado en duda su participación en la final por una omisión en el reglamento con respecto a la sede, que en principio iba a ser neutral, pero finalmente varió.

“Es un abuso de la FPF que no podemos aceptar [...] ¿Cómo se puede jugar en Lima? No es justo, un equipo de Lima enfrentará a uno de provincia, nunca se da la posibilidad de que sea en un lugar de altura, eso demuestra que no son neutrales. Es someter al equipo de fútbol”, reclamó Marco Valencia.