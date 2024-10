La particular frase con la que Fernando Alonso se refirió al sobrepaso de Colapinto en el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Austin dejó sensaciones muy positivas para el corredor de Williams, Franco Colapinto. Tal es así que, posterior a la carrera, recibió elogios por parte de Fernando Alonso, multicampeón de la Fórmula 1 y piloto al que pudo pasar hoy casi sin sobresaltos.

El español fue consultado al respecto en la conferencia de prensa y no dudó en elogiar al argentino: “Hoy no había lucha, venía un segundo más rápido que nosotros (por Colapinto). El Williams es el nuevo McLaren de la zona media”.

En la vuelta 23 del circuito, el oriundo de Pilar superó al piloto de Aston Martin y quedó en décima posición. El de Williams aprovechó la velocidad de su coche en una recta y lo pasó, confirmó la posición en la siguiente curva y fue muy destacado por su maniobra.

En el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el argentino largó 15º, pero terminó décimo y cosechó una unidad. Gestionó las gomas duras por 40 vueltas y volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 por sus sobrepasos de élite. Colapinto completó su cuarta competencia en la F1 y por segunda vez consecutiva terminó delante de su compañero de equipo, Alex Albon, quien resultó en el 16º puesto.

Luego de la carrera dejó unas palabras con las que analizó su rendimiento: “Estoy contento, hicimos un buen trabajo. Dimos un saltito comparado con lo de ayer, se sintió el cambio que hicimos y lo que trabajamos con el equipo. Se merecían un resultado así. Me hubiera gustado quedar noveno”, comenzó el argentino.

“El ritmo fue muy bueno, cuando tenía aire limpio demostramos ser los más fuertes en la parte media de la grilla, tanto con gomas duras como medias. Más que positivo. La vuelta rápida casi hasta el final, hasta que me la sacó este el francés (Esteban Ocon), una pena. “¿Para qué entra a boxes y se lanzan, queman gomas? Que ayuden al planeta, están gastando caucho al pedo para nada, con dos vueltas para en boxes para eso”, siguió un poco enojado con el piloto de Alpine.

“El equipo no quería largar con goma dura y yo les dije ‘dale, amigo’. Salgamos con goma dura y lo hacemos más largo, a ver qué pasa. No querían y los convencí, así que capaz el año que viene si no tengo butaca, me hago ingeniero de estrategia”, bromeó Colapinto. Y cerró: “Obviamente fue una cosa un poquito arriesgada pero que nos salió bien. Creo que porque yo sabía y pensaba que teníamos en muy buen ritmo y quería estar un poco en aire limpio para demostrar el ritmo que teníamos, así que muy contentos”.

Luego de bajar los decibeles ante una carrera muy exigente en Estados Unidos, se vio a Franco festejando junto a los hinchas argentinos que fueron a alentar. El piloto se acercó a saludar a la gente y se contagió del calor y la locura de sus fans: como no se podía sacar fotos con todos, se subió a un alambrado para grabar un video.

Una marea albiceleste copó las gradas del Circuito de las Américas y la bandera argentina flameó en las tribunas de un Gran Premio de la categoría reina como hace mucho tiempo no sucedía, dejando sentado que la gira por las Américas va a tener como protagonistas además del piloto, a los aficionados argentinos.