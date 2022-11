Cuáles son los alimentos seguros para nuestros perros y gatos

Cómo debe ser una correcta alimentación para los perros y gatos (Getty)

La mayoría de las personas terminan compartiendo lo que están cocinando o comiendo con su perro o con su gato. Por eso, es importante saber qué alimentos son seguros e inseguros para nuestras mascotas.

Para ello dividiremos los alimentos en prohibidos o vedados de forma absoluta, otros restringidos y, por último, los permitidos.

Desde ya que la dieta debe ser equilibrada, según el consejo profesional ya sea por medio de una dieta casera, o bien por el consumo de los alimentos balanceados comerciales especialmente formulados para las distintas especies y etapas de la vida del animal.

Los humanos suelen darle a sus perros un poco de lo que están comiendo, sin reparar en cuáles son beneficiosos o perjudiciales para la salud de los animales (Getty)

Es muy importante entender que el gato es un carnívoro estricto, lo que significa que debe comer proteína animal preferencialmente y que el equilibrio de su dieta es mucho más fácil y preciso a través de los alimentos balanceados comerciales ya que el consumo monocorde de cualquier tipo de carne puede ser nocivo para su salud.

Un animal cazador se come la presa entera, con pelos, vísceras, etc. lo que garantiza el aporte variado de los diferentes tipos de nutrientes que la carne que compramos, compuesta mayormente por proteína, no puede garantizar.

Por otra parte, el gato es un animal particularmente rutinario y sacarlo de ella requiere mucha astucia en el diseño de una dieta avalada por el avezado consejo nutricional profesional.

Los gatos son carnívoros estrictos, su alimentación se basa en proteínas y grasas de origen animal ( Ina Fassbender/dpa)

Es importante comprender que muchos alimentos considerados seguros para el ser humano pueden ser muy dañinos para nuestros animales aun suministrados en cantidades consideradas pequeñas. Esto último se comprende comparando los pesos relativos de un ser humano y cualquier perro o gato.

Aclaración: esta lista es solo orientativa y puede tener faltas que es importante consultar con el medico veterinario de confianza.

Alimentos seguros para los perros

Para los perros, los sabores más deliciosos son los fuertes, entre ellos los del queso rallado, las carnes concentradas, el pollo, etc (Getty)

- Predominio de proteínas: pollo, pavo, cerdo, carne de vaca magra.

- Lácteos: si bien la mayoría de los perros tienen un déficit de lactosa (la enzima que digiere el azúcar de la leche) esta intolerancia se manifiesta más frecuentemente con la leche fluida, es por ello que ciertos lácteos pueden ser consumidos de manera supervisada y controlada, como el queso fresco y el yogurt natural.

- Huevos cocidos.

- Hidratos de carbono: harina de maíz, arroz y sémola de avena.

- Aporte de fibras y frutas: calabaza, zanahorias, papas y batatas. Manzanas.

Alimentos restringidos para los perros

El alimento balanceado es de fácil administración: no ensuciamos, no cocinamos y va de la bolsa al comedero (iStock)

Por diversas características deberían ser evitados o suministrados en pequeñas cantidades:

- Tomates y pan: solo como golosina.

- Leche: ya que la mayoría de los perros suelen ser intolerantes a la lactosa.

- Bananas: de difícil digestión para el perro, puede presentar intolerancia.

- Azúcares y dulces: su suministro indiscriminado puede someter al páncreas a un excesivo trabajo continuo que culmine con su agotamiento funcional y desagradables consecuencias.

- Helados: es preferible evitarlos debido a su alto contenido de azúcar y grasas.

Alimentos prohibidos para perros

Para que un alimento de animales sea considerado natural debe estar elaborado con componentes naturales, carecer de aditivos y contener proteínas de carne roja, aves o pescado fresco

- Cebolla y ajo: ambos pueden provocar daños serios produciendo anemia hemolítica.

- Almendras y frutas secas en general: en cantidad, pueden causar problemas digestivos.

- Chocolate: la teobromina que posee tarda mucho más en metabolizarse que en el ser humano acumulándose en el organismo y alcanzando niveles tóxicos.

- Carnes y pescados crudos: la inseguridad en su consumo está dada por la posibilidad de contagio de enfermedades a través de ellos.

- Uvas y pasas: pueden causar insuficiencia renal aguda.

- Paltas: contiene persina, una sustancia que puede causar problemas gástricos.

- Vísceras crudas: su riesgo está dado por la posible transmisión de enfermedades graves.

- Huesos astillables o no: los huesos de ave se pueden astillar causando graves lesiones. Los otros huesos pueden llegar a producir obstrucciones en el tracto digestivo.

- Café, té, ni nada que contenga cafeína: la cafeína puede producir hiperexcitación con marcada neuro toxicidad.

Alimentos seguros para gatos

Los alimentos para felinos tienen un contenido graso que es diferente al de los perros (Getty)

- Carne de vaca, pollo, pavo, cordero.

- Huevos cocidos

- Aceitunas

Alimentos restringidos para gatos

- Pescado: el consumo continuo de pescado puede provocar deficiencias nutritivas o desequilibrios minerales

- Lácteos: pueden llegar a causar problemas digestivos ya que la mayoría de los gatos son intolerantes a la lactosa.

Alimentos prohibidos para gatos

- Chocolate, frutos secos, uvas y pasas, café, té ni nada que contenga cafeína

- Huesos astillables o no: prohibidos por las mismas razones que en el perro.

- Hígado: el consumo reiterado produce hipervitaminosis A, con consecuencias graves para los huesos y las articulaciones.

- Vegetales en general: el gato posee una incapacidad digestiva a la mayoría de los vegetales.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional

Seguir leyendo