Un pitbull mató a un caniche e hirió a dos personas: cómo educar a estar raza para evitar ataques

Nuevamente, el último fin de semana, un perro de raza pitbull fue protagonista de un ataque. Esta vez, fueron víctimas los integrantes de una familia de la localidad bonaerense de Guernica, que sufrieron la muerte de su perro de raza caniche que fue prácticamente destrozado por un el otro animal. El dueño del can más pequeño y su hija sufrieron mordeduras de menor consideración.

El hecho se produjo el domingo en Santa Elena al 500 de esa ciudad del sur del conurbano, cuando un hombre paseaba junto a sus hijos, una nena de 11 años y un varón de 3, y el perro de la familia de nombre Max. Según relató el hombre, el pitbull “apareció de la nada” cuando caminaban por la vereda y se ensañó con el caniche. Cuando intentó separarlo, fue mordido en una mano y luego su hija también sufrió heridas en una pierna. Ante la situación de extrema tensión, el niño fue asistido por una vecina que lo ingresó a su vivienda para calmarlo. Hada Benítez, madre de los niños, dijo al El Diario Sur que, además, la familia dueña del perro atacante no los asistió y tampoco se ha presentado en Zoonosis municipal para que el animal sea controlado por profesionales. Según dijeron vecinos a través de las redes sociales, se trata de un animal que ya atacó a otras personas en ocasiones anteriores.

Este es uno más de los casos de este tipo, en los que ocasionalmente el atacante es un pitbull, pero en otras ha sido un perro de otra raza de las consideradas peligrosas.

En junio pasado un niño de 2 años murió al sufrir múltiples mordeduras de un pitbull propiedad de su familia, en un hecho ocurrido dentro de una vivienda de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ese fue el segundo ataque en poco más de un mes de un perro de la misma raza a un menor de edad en esa provincia, ya que antes había recibido heridas en la cara un bebé de 8 meses , también en su casa, en la localidad de San Pedro, a 60 kilómetros de la capital provincial.

Todos los casos llevan a una pregunta recurrente: ¿Los pitbulls son perros agresivos?

Según el doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario, durante los últimos 13 años se produjeron 85 muertes en Argentina provocadas por perros. Sin embargo, sostuvo que no tiene que ver con la raza del animal sino con la crianza de su tutor. Además, agregó que lo que importa es el tamaño del animal, ya que no es lo mismo una mordida de un perro de más de 20 kilos que la provocada por un perro chico.

“Es un ‘perro’, no es un ‘pitbull’. Los pitbulls no son demonios, como no lo son el dogo argentino, los mastines, los perros grandes. No hay perros asesinos”, dijo.

El especialista puntualizó que “el 30% de lo que es un individuo gregario lo da la genética y el 70% lo da el ambiente” y advirtió: “El ambiente del perro es el ser humano, por lo tanto es lo que hacemos del perro lo que determinará la conducta final”.

Es decir, precisó, “el temperamento es lo que trae el perro de cuna y el carácter es lo que le formamos. Un pitbull, un dogo argentino, tiene una potencia de mordida, a veces, de 350 kilos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y tiene porte. Entonces no es lo mismo que te muerda un pitbull a que te muerda un caniche. Pero puede ocurrir que un caniche sea más agresivo que un pitbull según cómo haya sido criado”, dijo a Infobae.

Para el doctor, el perro no es el responsable pero sí su tutor. “Echarle la culpa a la raza de un perro es como echarle la culpa de que un auto pasa un semáforo en rojo a la marca de ese automóvil y no a su conductor. El responsable del manejo del automóvil es el hombre, el responsable del manejo, el dueño o tutor de un perro, es siempre el hombre”, agregó.

En esa línea el doctor Romero indicó que es importante la educación del animal, ya que no es un problema de raza sino de estructura. “Mis mejores pacientes son pitbull o rottweiler porque sus tutores son responsables y saben que tienen un animal de gran porte y con una gran potencia de mordida y por eso siguen todos los pasos necesarios para que su mascota esté bien educada y pueda convivir sin problemas en la sociedad”.

Estos son tres pasos básicos que deberían seguir los tutores para educar a los animales de compañía:

1- Desmadrarlo a los 60 días

Cualquiera de los animales (mestizos o de raza) deben ser retirados de la madre como mínimo a los 60 días de edad para permitir la inhibición de la mordida, “En muchos casos suelen retirarlos mucho antes”, dijo Romero.

2-Sociabilizarlo

Si bien muchos dicen que a los perros no hay que sacarlos a la calle antes de los cuatro meses, para Romero pueden ir en brazos o en una mochila con su tutor. No es necesario que estén en el suelo de la calle. Lo que sí es importante es que, entre los 2 y los cuatro meses, los perros estén junto a sus tutores y los acompañen en todo lo que se pueda.

3- Adiestrarlo

Otro de los pasos importantes para una buena educación del animal se da entre los 4 y 8 meses en lo que se conoce como el “período de los miedos”. Es enseñarle y ponerle límites sobre las cosas que se pueden hacer y las que no.

Es importante que "conozca el medio que lo rodea, y que hay cosas a las que les debe tener miedo y precaución”

Agresivos, peligrosos o asesinos, los mitos y estereotipos sobre la raza pitbull rondan desde hace mucho tiempo. El especialista fue claro cuando afirmó que cualquier perro de un peso superior a los 20 kilos se transforma en posiblemente peligroso si se ignoran las pautas de su crianza. “Hay que evitar tener un perro por impulso, adoptar un perro es una decisión familiar que tiene que ir acompañada por una serie de recomendaciones como concretar el destetado en tiempo y forma, que conozca el medio que lo rodea, y que hay cosas a las que les debe tener miedo y precaución”, concluyó.

