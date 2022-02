7 características que definen a los murciélagos

Descansan boca abajo ya que de esta manerapueden dejarse caer antes de abrir sus alas

Los murciélagos pertenecen a la orden de los quirópteros (Chiroptera), mamíferos cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. De hecho, s on los únicos mamíferos que pueden volar.

Tienen una función importante en los ecosistemas de todo el mundo, desde las selvas tropicales hasta los desiertos. Se comen los insectos, incluso algunos que pueden causar gran destrucción en granjas y cultivos; polinizan las plantas y esparcen las semillas. Existen 1.100 especies de murciélagos en todo el mundo.

Cuando uno se imagina o piensa en los murciélagos, surgen datos que no son ciertos pero que han logrado imponerse en el colectivo popular. Los murciélagos no son ciegos, tampoco son roedores ni aves. No chupan la sangre de las personas y la mayoría de ellos no tienen rabia. Dado que los murciélagos son mamíferos, pueden contraer rabia, pero en su mayoría no tienen la enfermedad. Estas son algunas características para conocerlos más en detalle.

Los murciélagos representan alrededor del 20% de todas las especies de mamíferos. Después de los roedores son el segundo orden más numeroso de esta clase.

1- Cuánto años viven los murciélagos

Si bien varía según la especie, la esperanza de vida de los murciélagos es de 15 años. Algunos pueden vivir más dependiendo enteramente de su especie, llegando a 35 años.

Como existen más de 1.100 especies de murciélagos con tamaños muy variados entre sí, la esperanza de vida de estos animales es muy variante.



2- Cómo es su visión

Una de sus características más mencionada es que tienen un sentido de la vista extremadamente limitado. Es por ello que son capaces de orientarse y localizar obstáculos y alimento mediante un desarrollado sistema de ultrasonidos de alta frecuencia inaudible para los seres humanos.

Localizan insectos al emitir estos sonidos ultrasónicos, 10-20 pitidos por segundo y escuchando sus ecos. Pueden encontrar su comida en total oscuridad.

3- De qué manera duermen

Descansan boca abajo. Existen varias razones para que duerman de esta manera, pero la más importante es que los murciélagos no pueden alzar el vuelo desde el suelo porque sus alas no son los suficientemente fuertes, por lo que necesitan un impulso, el que les proporciona estar colgados y dejarse caer antes de abrir sus alas y elevarse.

Si no durmieran a la inversa y sobre el aire, no podrían cerrar sus alas y extenderlas para iniciar la fuerza motora necesaria. Además, sus patas son demasiado cortas para poder correr.

Además, es una forma de esconderse de los depredadores, ya que mientras duermen la mayoría de los animales están despiertos y suponen un peligro para ellos.

Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar (Universidad Johns Hopkins)

4- En qué sitios habitan

Se encuentran en lugares oscuros, como cuevas. Pero no son los únicos sitios donde pueden vivir. De hecho, los murciélagos se pueden diferenciar en cuatro tipos según donde tienen sus refugios: cavernícolas, forestales, agrícolas y urbanos. En algunos casos, hay especies que pertenecen a más de un grupo.

Como no poseen mucha grasa corporal para mantenerse calientes, para resistir el frío, algunos murciélagos migran a zonas más cálidas, mientras que otros entran en una especie de hibernación a corto plazo llamada letargo. Durante esta fase, el murciélago reduce su tasa metabólica, baja su temperatura corporal y disminuye su respiración y frecuencia cardíaca.

Algunos hibernan en cuevas durante los meses del frío invierno. Sin embargo, pueden sobrevivir a temperaturas de congelación, aún después de haber sido encerrados en hielo.

Los murciélagos se pueden diferenciar en cuatro tipos según donde tienen sus refugios: cavernícolas, forestales, agrícolas y urbanos (REUTERS/Sukree Sukplang)

5- Cuántas crías suelen tener por año

La mayoría tienen solo una cría al año, haciéndolos extremadamente vulnerables a la extinción. Las madres murciélago pueden encontrar a sus bebés de entre miles o millones de otros murciélagos por sus voces y esencias únicas.

La madurez sexual de los murciélagos suele ser alcanzada a los 12 meses. Muchos mantienen y defienden pequeños “harenes” de hembras, aunque también hay especies monógamas que viven con una única hembra en exclusividad.

Las crías suelen permanecer lactando alrededor de dos meses (las hembras los llevan enganchados sobre ellas).

Algunos murciélagos migran a zonas más cálidas, mientras que otros entran en una especie de hibernación a corto plazo llamada letargo (REUTERS/Charlie L. Harper/)

6- Cuánto miden y pesan los murciélagos

Depende de la especie, su longitud varía de 30 milímetros a 1 metro y medio.

El murciélago más grande es el “zorro volador” que vive en islas del Pacífico Sur. Tiene un tamaño de hasta 1.8 metros. El murciélago más pequeño del mundo es el murciélago abejorro de Tailandia, el cual pesa menos que una moneda.

7- Qué comen estos animales

Los murciélagos son animales omnívoros. Se alimentan de todo. Sin embargo, algunas especies tienen un tipo de alimentación determinada. Entre su alimentación se encuentran: Diferentes tipos de insectos; frutas; pequeñas ranas; aves: roedores (en algunos casos) y peces.

