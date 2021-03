Cómo hace tu perro para invitarte a jugar

Durante el desarrollo del juego aparecen algunas expresiones dignas de ser tenidas en cuenta (Shutterstock)

Existen patrones de conducta en el perro perfectamente estudiados para invitar a jugar como lo son: dar la pata en la cara, revolcarse panza arriba, ladrar, acechar, emboscar, y sobre todo la reverencia de juego o llamado en inglés: “play bow”, que usan durante toda la sesión de juego no solo para invitar sino para reafirmar su actitud.

Durante el desarrollo del juego aparecen algunas expresiones dignas de ser tenidas en cuenta:

- La cara de juego (play face): la boca relajada y algo abierta, deja ver sólo la parte superior de los incisivos de la mandíbula.

- Retracción de los labios: produce un aspecto feroz muy parecido al del perro en la actitud agresiva. La diferencia estriba en que en esta circunstancia todas las expresiones van y vienen en forma rápida y se ven antes de patrones claros de juego.

- Gruñidos: durante el juego son gruñidos más cortos y de tono más agudo que durante una pelea.

Consejos útiles para jugar con tu perro

Jugar con tu perro es la parte divertida del maravilloso binomio perro-hombre (Shutterstock)

- El juego y adiestramiento tienen que ser parte de lo mismo. El perro aprende porque cree que está jugando y encima recibe caricias y premios cuando consigue algo.

- No usemos objetos o cosas de la casa como juguetes. El perro no pude distinguir entre lo que puede usar y lo que no y jugará con las zapatillas viejas que si están permitidas tanto como con los zapatos nuevos que están absolutamente prohibidos.

- Es muy bueno jugar con tu perro con frecuencia. Dos veces por día un ratito no más de 15 minutos de juego y caminata serán de mutuo beneficio para él y para vos.

- Jugar con tu perro es la parte divertida del maravilloso binomio perro-hombre. ¡Animate a disfrutarlo!

- Nunca juegues a querer atraparlo. Es probable que ese juego genere dificultad real cuando verdaderamente necesites hacerlo.

- Si se trata de un cachorro, nunca seas brusco en el trato. Esto podría hacer que el perro te responda de la misma forma cada vez que jueguen.

- Nunca pero realmente nunca ni lo golpees, ni lo lastimes, ni le pegues en forma intencional.

- No lo fuerces a jugar contigo, o no lo disfrutará.

- Usá un tono de voz amable para que sepa que estás feliz con él.

- No lo agotes físicamente.

