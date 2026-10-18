El líder hutí que se considera un guía espiritual y dirige su guerra desde refugios clandestinos

Un manifestante sostiene un retrato del líder hutí Abdul-Malik al-Houthi en una concentración en apoyo a los palestinos de Gaza, celebrada en Saná (REUTERS/Khaled Abdullah)

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Como clara señal de sus inclinaciones ideológicas, los líderes hutíes nombraron, en abril de 2017, a Beraas Shams al-Din Muhammad Sharaf al-Din como nuevo muftí para desempeñarse como la principal autoridad religiosa en Saná. Sharaf al-Din fue educado en Irán y se cree que es uno de los vínculos más importantes entre Irán y el movimiento hutí. Y aquí está el elemento más importante de la jerarquía hutí: Shams al-Din no es la máxima autoridad religiosa del sistema hutí.

Las raíces ideológicas de Abdul-Malik al-Houthi provienen de una mezcla de zaidismo jarudí, el legado del movimiento Juventud Creyente (Shabab al-Mumin), fundado por su hermano Hussein Badr al-Din, y el modelo revolucionario de la Wilayat al-Faqih de Irán.

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Basándose en sus discursos, textos ideológicos y análisis regionales, Abdul-Malik al-Houthi, el actual líder del movimiento, se considera a sí mismo un guía espiritual y militar designado divinamente, encargado de liderar una guerra santa contra la tiranía occidental y sionista. Descendiente del Profeta (sayyid): basándose en su linaje hachemita, afirma descender directamente del profeta Mahoma. En su opinión, este linaje le otorga un derecho intrínseco y religioso al liderazgo espiritual y político absoluto sobre la comunidad musulmana. El Guía Supremo y Reformador, reflejando el estatus del Líder Supremo de Irán. Defensor de la causa palestina. Guerrero desafiante.

Sabiendo que es un objetivo prioritario para los servicios de inteligencia extranjeros, su estilo de vida recluido —operando enteramente desde casas seguras ocultas y comunicándose solo a través de pantallas— ha alimentado una autoimagen de comandante disciplinado y resiliente que resiste un “asedio” sagrado junto a su pueblo.

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Curiosamente, durante los ataques contra Israel y las respuestas israelíes, el muftí Sharaf al-Din apareció en internet como un simple soldado entrenándose para la defensa del país, una señal de cómo su posición es diferente de la de Abdul-Malik.

Abdul-Malik veía a Hassan Nasrallah con inmensa reverencia, considerándolo su mayor mentor ideológico, un modelo supremo de resistencia regional y una figura de hermano mayor. Dentro del “Eje de Resistencia”, la relación entre los dos líderes era excepcionalmente estrecha, construida sobre décadas de orientación fundamental de Hezbolá al movimiento hutí.

Tras el asesinato de Nasrallah, la percepción de al-Houthi sobre su propio papel dentro del Eje de Resistencia cambió significativamente. Con Nasrallah desaparecido y Hezbolá temporalmente desequilibrado, al-Houthi buscó honrar el legado de su mentor ocupando el vacío, con el objetivo de posicionarse como el líder de vanguardia más agresivo, desafiante e independiente operativamente que quedaba en la alianza regional.

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Los hutíes son, de hecho, un grupo subordinado a Teherán, pero no como Hezbolá. Lograron fortalecer sus relaciones estratégicas con las dos grandes potencias, por encima de los dirigentes en Irán.

La relación de al-Houthi con Rusia se ha transformado de una neutralidad diplomática en una profunda alianza de seguridad clandestina.

Las relaciones con Pekín son más complicadas, al equilibrar una amplia adquisición encubierta con fricciones diplomáticas públicas por la seguridad energética.

Abdul-Malik al-Houthi considera estas relaciones como prueba de su creciente estatus como importante actor global. Su círculo íntimo se jacta abiertamente de que “las grandes potencias ahora llaman a las puertas de Saná”, lo que permite al movimiento explotar los recursos rusos y chinos para desafiar sistemáticamente la influencia estadounidense en todo Oriente Medio.

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Tras el asesinato de Hassan Nasrallah, los hutíes y su líder Abdel Maleq se han convertido en el activo más importante de Teherán, debido a su resiliencia y ahora al control de Bab el-Mandeb, quizá más importante que Ormuz. Pero no me sorprendería que, si el régimen islámico en Irán se derrumba en algún momento, Abdel Malik al Houthi, si sobrevive, surja como líder de un nuevo eje chiita.

Es interesante que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) haya amenazado a Israel con una respuesta militar a gran escala si destruye el complejo subterráneo bajo la cresta Ali al-Taher, en el sur del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) procedieron con la operación y anunciaron la destrucción completa de la infraestructura subterránea los días 10 y 11 de septiembre de 2026. No hubo respuesta iraní, pero sí hubo la importante operación hutí para tomar el control de los estrechos de Bab el-Mandeb. Coincidencia, o decisión de prioridad estratégica, y desinformación/manipulación de los actores regionales y globales.

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*El autor es investigador sénior en el Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT, por sus siglas en inglés), Universidad Reichman

*El artículo es un extracto de la participación de Karmon en la conferencia del ICT