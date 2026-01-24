La memoria nos alerta sobre el presente

Un visitante observa fotografías de víctimas del Holocausto en el Museo de Historia del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén (REUTERS/Nir Elias)

El año 1945 marca el final de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, un proyecto genocida perpetrado por los nazis contra los judíos y otros grupos considerados infrahumanos.

En consecuencia, como actualización de la Sociedad de Naciones y con el objetivo de promover la paz entre los pueblos en el ámbito político internacional, se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ampliando la primera Declaración establecida tras la Revolución Francesa. Desde entonces, sus 30 artículos buscan contribuir a la promoción de la igualdad de derechos, la justicia y la libertad para todos. Aún no hemos alcanzado una realidad universal de esta magnitud, y los derechos humanos guían un camino que a menudo resulta largo, pues está plagado de avances y retrocesos.

Con el fin de promover la reflexión ética y social, la ONU estableció en 2005 el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en alusión a la fecha de liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz en 1945. En ese campo fueron asesinadas más de un millón de personas, entre ellas judíos, gitanos, personas con discapacidad, individuos antisociales y otras minorías.

Durante los doce años del régimen nazi, las personas de ascendencia africana, también consideradas racialmente inferiores a los arios, fueron perseguidas, ridiculizadas, excluidas socialmente y obligadas a esterilizarse.

En el marco de cumplirse 90 años de que la Alemania nazi albergó los Juegos Olímpicos de Berlín (1936), recordamos entre tantos deportistas que han sido hostigados al atleta más popular Jesse Owens, un velocista afroamericano que ganó cuatro medallas de oro. En esta celebración global, el racismo impuesto por los nazis tuvo que doblegarse ante el campeón.

Para combatir las ideas nazis, que no desaparecieron en 1945, cada 27 de enero la Campaña global #WeRemember del Congreso Judío Latinoamericano convoca a acciones y publicaciones en redes sociales con un mensaje comprometido a recordar, no olvidar, la tragedia del Holocausto, honrando la memoria de aproximadamente 11 millones de víctimas de grupos considerados "Unerwünscht“, “Indeseables”, asesinados por los nazis, de los cuales 6 millones eran judíos.

De esta manera, se libra la lucha contra la banalización del Holocausto, que, especialmente tras el ataque al sur de Israel el 7 de octubre, ha alimentado el discurso de odio contra los judíos en diversas partes del mundo. Se llevan a cabo discursos y acciones terroristas contra judíos, cristianos y otros considerados enemigos religiosos y geopolíticos por extremistas que han aprendido a odiar y matar sin considerar ningún diálogo posible con quienes consideran diferentes e indeseables. Los hechos terroristas no pueden normalizarse y requieren una respuesta unificada.

Por lo tanto, la campaña #WeRemember 2026 evoca la memoria del pasado como una advertencia no solo para el futuro, sino también para el presente. El Holocausto, visto como un proceso, comenzó con discursos de odio y ataques sorpresivos contra personas en bares, restaurantes y en las calles, incluso antes de que el nazismo se convirtiera en el régimen establecido, con la facultad de sus representantes de legislar a favor de sus fines genocidas. Hoy, el mensaje de WeRemember es una responsabilidad para mantener la libertad de expresión, culto, educación y cultura como prácticas democráticas en sociedades pluralistas.

* Comisionada para la Memoria del Holocausto del Congreso Judío Latinoamericano y miembro del Consejo de Educación y Medios de Comunicación de StandWithUs-Brasil.