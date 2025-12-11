El cierre del negocio

La redacción de Multimedios Television en Monterrey, Mexico, en una foto de archivo. (REUTERS/Daniel Becerril)

En memoria de JFF y su aguda sabiduría

Una mañana de enero de 2007, visité a Jean-François Fogel en lo que entonces eran las oficinas de Lemonde.fr en París. Me enseñó las instalaciones y luego fuimos a comer. Nos habíamos conocido unos años antes, en el décimo aniversario de Clarin.com, donde los dos y Dan Gilmour participamos en una mesa redonda sobre periodismo digital. Nos caímos bien de inmediato y nos propusimos vernos cada vez que coincidíamos en París, Buenos Aires o Chicago. Hablamos durante horas sobre noticias, tecnología, cultura y política. A mitad de nuestra conversación durante ese almuerzo, dijo algo que nunca olvidaré: “Sabes, Pablo, algún día podríamos ser testigos del cierre de la tienda. Alguien apagará las luces y ¡voilá!“.

Este año impartí mi clase de Sociología de las Noticias en Línea en la Universidad Northwestern después de una pausa de tres años. Me encontré volviendo una y otra vez a la premonición de Jean-François mientras preparaba la clase, así como durante los debates en clase. ¿Y si estamos presenciando el “cierre de la tienda”? ¿Y si este es el principio del fin de los medios de comunicación tal y como los hemos conocido durante más de cien años? ¿Y si no hay audiencia ni modelo de ingresos que sostenga a los medios de comunicación como un sector importante y próspero de la sociedad y la economía?

Sí, siempre tendremos noticias, ya que la mayoría de la gente querrá saber lo que le interesa. Sí, siempre tendremos periodistas, ya que algunas personas podrán ganarse la vida contando esas historias. Sí, siempre tendremos algunas organizaciones de noticias capaces de tener éxito económico. Pero hay tendencias que sugieren que podría no haber suficiente demanda en el mercado para mantener vivos los medios de comunicación como parte institucionalizada del ecosistema de la información y como sector viable de la economía durante mucho más tiempo.

Para empezar, la disminución del empleo en las organizaciones de noticias durante el primer cuarto del siglo XXI ha sido asombrosa. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, entre 2000 y 2024 se ha producido una disminución del 79 % en el empleo en los periódicos. Aunque se han producido algunas mejoras en el empleo en los medios de comunicación digitales, la tendencia general es de una pérdida significativa de puestos de trabajo en todos los medios de comunicación: el Pew Research Center informó de que el total de puestos de trabajo en las redacciones de Estados Unidos pasó de 114.260 en 2008 a 84.620 en 2020.

No solo hay menos periodistas empleados en las organizaciones de noticias, sino que también hay menos organizaciones de noticias que los emplean. El informe State of Local News Report de 2024 documenta el cierre de 130 periódicos ese año y de más de 3200 desde 2005. Sin duda, hay empresas exclusivamente digitales que emplean a algunos periodistas, pero el tamaño de sus ingresos y su mano de obra es una fracción de lo que se pierde con el cierre de los periódicos. La pérdida de ingresos y puestos de trabajo de los medios de comunicación tradicionales no se ha visto compensada por las ganancias respectivas de los medios digitales.

Los empleos han desaparecido y las organizaciones han quebrado porque no han tenido ingresos suficientes para mantenerse. El auge de las noticias en línea supuso primero la casi desaparición de los anuncios clasificados y, más tarde, la reducción de los anuncios publicitarios. En respuesta a ello, las organizaciones de noticias han pasado a modelos basados en suscripciones. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para detener la hemorragia. El Informe sobre Noticias Digitales 2025 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo señala que, en promedio, menos de uno de cada cinco consumidores de noticias se suscribe a noticias en todos los países incluidos en la encuesta. Además, la mayoría de las suscripciones van a parar a un puñado de actores en cada mercado, lo que deja a la mayoría de los competidores luchando por esos ingresos.

Pero incluso los sitios web más exitosos en términos de ingresos por suscripción no pueden mantener empresas de gran tamaño con ese dinero. Tomemos como ejemplo The New York Times. Se trata, posiblemente, de la organización de noticias líder en el mundo angloparlante, si no en todo el mundo, y a menudo se la considera el ejemplo perfecto de una estrategia de suscripción próspera. Sin embargo, la mayor parte de los ingresos de la organización provienen de sus juegos. Sí, a pesar de todo su poderío periodístico, desde el punto de vista económico, el Times es una empresa de juegos. En otras palabras, su periodismo es, en gran medida, una subvención cruzada del deseo de jugar de sus consumidores, y solo en segundo lugar, de conocer “todas las noticias que merecen ser publicadas”. ¿Qué pasaría con su periodismo si los competidores de los juegos atrajeran a la mayoría de sus consumidores con opciones más divertidas y atractivas?

El colapso de la fuerza laboral, la contracción del ámbito organizativo, la caída de los ingresos... Todo ello era evidente en 2024. Y 2025 añadió lo que bien podría ser el golpe definitivo: la incorporación de resultados de búsqueda basados en inteligencia artificial se ha relacionado con descensos masivos de dos dígitos en el tráfico de los sitios web de noticias, incluso entre los principales actores. Si escribes cualquier cosa sobre un acontecimiento de actualidad en Google, obtendrás un resumen impulsado por IA que parece ser suficiente para saciar el apetito informativo de una parte considerable de quienes realizan consultas.

Los resúmenes incluyen enlaces a sitios que proporcionan más información, pero no hay suficientes usuarios que hagan clic en ellos. Es razonable esperar que, cuanto más se acostumbren las personas a ese nivel y estilo de información, menos desearán más en el futuro. Si esa expectativa se materializa, no es descabellado imaginar que 2026 sea el año en el que comience el cierre de la tienda. Sin duda, al principio muchas luces permanecerán encendidas, pero luego se apagarán. Y, con el paso del tiempo, nos acostumbraremos gradualmente a vivir en la penumbra.

