Paraguay: un gobierno prometedor que navega por un camino peligroso

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en una fotografía de archivo (EFE/David Toro)

Paraguay, un país sin salida al mar en el corazón de América del Sur, es estratégicamente importante para la región, los EEUU e incluso el Indopacífico, en formas que exceden la atención que le presta Washington D.C. Más grande que Alemania, la centralidad geográfica de Paraguay significa que La dinámica comercial y política y la salud institucional del país afectan y son afectados tanto por sus vecinos inmediatos, Brasil, Argentina y Bolivia, como por el resto del continente, a través de actividades tanto lícitas como ilícitas.

Como importante exportador de productos agrícolas, el acceso de Paraguay al Atlántico a través de los ríos Paraguay y Paraná le otorga un papel clave en las negociaciones subregionales en curso en las que participan Argentina, así como Brasil, Uruguay y Bolivia sobre el mantenimiento y los peajes asociados por el uso. de esas vías fluviales. Además, Paraguay se encuentra en el corazón de un corredor de transporte parcialmente mejorado (la “carretera bioceánica”) que conecta los recursos y mercados agrícolas y minerales de las latitudes medias del continente con Asia a través de Chile.

Paraguay también es miembro y Presidente Pro Tempore del Mercado Común Sudamericano, Mercosur, lo que crea enormes oportunidades para el crecimiento paraguayo como centro manufacturero y también guía al bloque en su búsqueda de completar un descarrilado acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aunque para ambas partes, el éxito parece improbable.

Con respecto a la economía criminal de la región, la centralidad de Paraguay lo convierte en una ruta clave para la cocaína producida en Perú y Bolivia, que se contrabandea a través del país en ruta hacia Argentina y Brasil, y que en última instancia se dirige al mercado de cocaína en expansión de Europa y África. En consecuencia, poderosas organizaciones criminales con sede en Brasil, incluido el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Rojo (CV) y “Bullet in the Face” (Bala Na Cara), luchan entre sí y contra grupos locales, como el Clan Rotela, para el control de las rutas de la droga por el país. Más allá de la cocaína, la marihuana, producida en el este de Paraguay, domina el mercado sudamericano.

Ciudad del Este, en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, se ha convertido en un centro manufacturero y comercial debido al acceso que Paraguay, con bajos impuestos y bajos costos laborales, brinda a los mercados de sus vecinos más grandes a través del Mercosur. Ese comercio también ha convertido a Ciudad del Este en una de varias áreas en las que la organización extremista iraní Hezbollah genera fondos lícitos e ilícitos para sus actividades políticas y terroristas en otras partes del mundo.

Fotografía cedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay que muestra una reunión de cancilleres del Mercosur hoy, en el Palacio Benigno López de Asunción (Paraguay) (EFE/ Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay)

Podría decirse que la mayor importancia estratégica global de Paraguay proviene de su posición como la más grande geográficamente de las 12 naciones del mundo que reconocen a la Taiwán, y la última en América del Sur en hacerlo. En el contexto de una postura cada vez más agresiva de la República Popular China (RPC) hacia Taiwán, las capacidades militares de la RPC en constante expansión y unos Estados Unidos obligados a desviar recursos y atención de un conflicto potencial en el Indopacífico para defender a Ucrania e Israel en sus luchas militares en curso, el abandono de Taiwán por parte de Paraguay aumentaría fuertemente los incentivos de Beijing para emprender acciones militares para poner fin a la autonomía de Taiwán. Recíprocamente, un “giro” diplomático paraguayo de Taiwán a la República Popular China facilitaría una rápida expansión de la presencia e influencia de la República Popular China en la región, a través de memorandos de entendimiento, acuerdos de libre comercio, la entrada de empresas con sede en la República Popular China y el patrocinio de viajes a la República Popular China. PRC para periodistas, académicos, personal gubernamental y otras personas que tradicionalmente acompañan dichos cambios.

Dado el impacto estratégico de Paraguay, es significativo que el actual gobierno de Santiago Peña tenga el potencial de fortalecer significativamente la salud económica e institucional del país, su papel como una voz poderosa, aunque a menudo pasada por alto, a favor del libre mercado y la democracia, y un amigo clave de Estados Unidos, Taiwán e Israel.

La fuerte orientación pro mercado de Peña, además de la baja tasa impositiva de Paraguay, los bajos costos laborales y de electricidad, la moneda estable, la ubicación central y el acceso a mercados vecinos más grandes a través del Mercosur, crean oportunidades para expandir el papel del país como fabricante regional. y centro de distribución. Las enormes cantidades de suelo fértil de Paraguay seguirán haciendo que el país sea atractivo como productor agrícola. La finalización de la parte paraguaya del corredor bioceánico, incluida una ruta ferroviaria que lógicamente podría construirse eventualmente a lo largo del derecho de paso del terreno legalmente reservado por el gobierno paraguayo para dicho corredor de transporte, ayudará a conectar las zonas agrícolas y otros sectores a Asia, aunque no hay planes a corto plazo para tal proyecto.

La energía “verde” de bajo costo que Paraguay genera a través de la instalación hidroeléctrica de Itaipú, y la continua negativa de Brasil a pagar tarifas más altas para comprar el “exceso” de electricidad de Paraguay, crean potencial para que una variedad de proyectos paraguayos hagan uso de esa electricidad barata para sí mismos. . Estos incluyen la posible producción de “hidrógeno verde” (con un proyecto de este tipo ya en marcha), hasta iniciativas del sector de la información como centros de datos, soporte computacional para inteligencia artificial e incluso minería de bitcoins. Como complemento, Paraguay tiene una de las sílices (arenas) finas de mayor calidad de la región, clave para fabricar chips informáticos avanzados.

Como complemento al potencial económico multidimensional de Paraguay, podría decirse que se subestima la capacidad y el compromiso de Santiago Peña como líder nacional y, eventualmente, regional. Se ha visto agobiado por la asociación de su patrocinador y mentor político, el ex presidente Horacio Cartes, con una “corrupción significativa”. Sin embargo, en sus propios términos, Peña es una figura notable, que creció desde orígenes relativamente humildes a través del trabajo duro, para convertirse en economista con un papel importante en la división de África del Banco Interamericano de Desarrollo, para luego convertirse en el economista de la nación. Ministro de Hacienda, antes de su elección como Presidente en 2023. Al interactuar con Santiago Peña a nivel personal, el presidente destila carisma e inteligencia, pero también una notable sinceridad en la forma en que expresa su compromiso basado en valores con los desafíos del país, así como así como el compromiso de la nación con Taiwán, Israel y Estados Unidos.

Santiago Peña abraza al ex presidente Horacio Cartes (AP Foto/Jorge Sáenz)

En sus primeros meses de gobierno, ha sido impresionante el uso que Peña ha hecho de su Consejo de Seguridad Nacional (CODENA) para aumentar la coordinación interinstitucional a la hora de abordar desafíos nacionales como la exitosa operación para retomar el control de la prisión de Tacumbú en la Operación Veneratio. Su administración también ha tenido éxitos contra el tráfico de armas a Brasil en la Operación Dakovo, llevó a cabo una importante operación interinstitucional contra los narcotraficantes en la Operación Ignis y trabajó con Brasil para descubrir a pandilleros brasileños escondidos en prisiones paraguayas en la Operación Purgatorio/Joapy. Durante la administración anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera de Paraguay, SEPRELAD, fundamental para la lucha contra las actividades financieras delictivas ilícitas, aprobó su certificación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-LAT), y su titular, Liliana Alcaraz, fue elegida Presidenta Pro Tempore de la organización.

Desafortunadamente, medidas tan prometedoras todavía palidecen frente a la magnitud de los problemas que enfrenta Paraguay.

El “elefante en la habitación” en lo que podría ser una “historia de éxito” significativa y sorprendente para el Paraguay, que durante mucho tiempo fue ignorado, es la corrupción de larga data que penetra profundamente en las instituciones y la sociedad paraguayas y que, en combinación con ineficiencias institucionales y escasez de ciertas técnicas en la fuerza laboral son posiblemente el obstáculo número uno en la percepción de falta de seguridad jurídica que hace que muchos inversionistas duden en aprovechar las considerables oportunidades en el país.

En particular, el gasto de los gobiernos locales en infraestructura y otras actividades se disparó en el período previo a las últimas elecciones, dejando una resaca de deuda y proyectos paralizados desde que pasaron las elecciones, alimentando el descontento de que el gobierno de Peña no está produciendo resultados. Más preocupante es la percepción generalizada de que el ex presidente Horacio Cartes, y no Peña, sigue gobernando el país tras bambalinas a través de su influencia en ministerios clave, el Congreso y los órganos judiciales. El hecho de que Santiago Peña esté libre de acusaciones fundamentadas de corrupción es un contraste impresionante con su mentor.

Podría decirse que el reconocimiento de Cartes del enorme talento de Peña y la facilitación de su camino hacia el Ministerio de Finanzas y la Presidencia han beneficiado a Paraguay de manera independiente de cualquier actividad ilícita en la que Cartes haya estado involucrado. Si la continua influencia de Cartes en la política paraguaya es siquiera una fracción de lo que escuchó el autor durante sus interacciones en Paraguay, el mayor regalo que Cartes puede darle al país y al Presidente Peña, en quien probablemente cree y por quien se preocupa profundamente, es empoderar a Peña para que dé pasos reales y simbólicos para enfrentar frontalmente abordar la corrupción y, en el proceso, mostrar su independencia y su extraordinaria capacidad, así como la promesa del hermoso Paraguay, ignorada durante demasiado tiempo.