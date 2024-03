Puertos: realidad mata relato, gestión genera realidad

En materia portuaria, las oportunidades que tiene nuestra Nación son infinitas, el problema es la falta de gestión y la cantidad de trabas burocráticas

La gestión no solo genera realidad, la gestión es el pilar fundamental de las políticas públicas, que, sin gestión, son meras ideas plasmadas en reuniones eternas. La gestión es sinónimo de cambio, ese cambio es el que impacta directamente en la vida cotidiana de todos nosotros y transforma estados.

En materia portuaria, las oportunidades que tiene nuestra Nación son infinitas, el problema es la falta de gestión y la cantidad de trabas burocráticas que existen para convertir esas oportunidades en realidad.

En base a las noticias de las últimas semanas, se puede comprobar de manera empírica, como la omisión y la falta de gestión ubica a nuestra Nación en la cola del desarrollo portuario, no solo estamos estancados, en muchos casos retrocedimos y estamos cada vez mas lejos de nuestros vecinos.

Si observamos las siguientes tablas, de facilísima lectura, la variante es para llorar, Argentina y su principal puerto retroceden lugares mientras que en la otra orilla avanzan, todo esto en tan solo 4 años, ¡si! Cuatro años.

(Fuente CEPAL)

Para ejemplificar y siempre siguiendo esta lógica en la cual, la realidad mata al relato, es que vemos el avance del Puerto Montevideo en Uruguay.

Nuestros hermanos orientales avanzaron, y lo hicieron a paso firme, créanme que no fue magia, fue gestión y saber leer las oportunidades que desinteligentemente o desinteresadamente le fue dando el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, del otro lado del Río de la Plata.

(Fuente CEPAL)

Por un lado, la ANP (Administración Nacional de Puertos del Uruguay), se ocupó de actualizar y modernizar su política de operación portuaria, llevando la operación portuaria a un único operador dedicado, cuyo proyecto, ya muy avanzado, no tiene nada que envidiarles a los puertos de Europa, sin dudas su terminal TCP (Terminal Cuenca del Plata) del grupo belga Katoen Natie, es un jugador importantísimo que optimiza la cadena logística del Río de la Plata.

Por otro lado, y para incrementar los movimientos de contenedores, se propuso recuperar la carga de transbordo proveniente de Paraguay, siempre es bueno recordarle al lector que no esta involucrado en la materia portuaria, que Paraguay tiene la 3ª flota de barcazas mas grande del mundo, y que mas del 80% de su comercio exterior navega por la hidrovía y necesita los puertos argentinos o uruguayos para transbordar sus mercancías.

Para terminar con el desarrollo de Puerto Montevideo, es obligación mencionar los 14 metros de profundidad para su canal de acceso, lo que lo hace mucho mas competitivo que su vecino y que por una cuestión netamente ideológica, era negado por el anterior gobierno mencionado supra, resentido por su propia inutilidad y falta de visión a mediano y largo plazo, estaban ocupados emitiendo moneda sin valor en vez de enfocarse en potenciar el comercio exterior.

Vale aclarar que antes de los 14 metros, Puerto Montevideo ya contaba con 13 metros de profundidad.

El hecho de haber puesto la gestión como eje fundamental de su política portuaria, hizo que el Puerto de Montevideo crezca mas de un 50% en 4 años

¿A dónde los llevó la gestión?

El hecho de haber puesto la gestión como eje fundamental de su política portuaria, hizo que Puerto Montevideo crezca mas de un 50% en 4 años y a ser generador permanente de nuevos proyectos e inversiones, toda la región quiere invertir en el nodo logístico de Montevideo.

Pasemos a Chile, no vamos a hablar de Valparaíso ni de San Antonio, aunque podríamos hacerlo si tratáramos la relación y el vinculo que tienen con la ciudad, ambiente en el cual los dos juegan en el mismo equipo y trabajan mancomunadamente, sobre todo en Valparaiso cuyo caso, ya es de estudio. (Puerto – Ciudad)

La realidad de Puerto Williams, el puerto mas austral de Chile también es de crecimiento, Puerto Williams hoy, no solo tiene capacidad para abastecer de alimentos nacionales e internacionales a los cientos de cruceros tradicionales y antárticos que transitan por el sur del continente, también tiene la capacidad para abastecerlos de combustible, tratar sus aguas grises y recibir sus residuos, dandole servicio de reciclaje a los pocos que no lo hacen a bordo.

Como si esto fuera poco, Puerto Williams trabaja día y noche para intentar convertirse en un exclusivo polo logístico para todos los buques de visiten la Antártida.

Puertos comparados, o mejor dicho Relato vs Gestión

No voy a cansarme de repetir, como ya lo hice en dos columnas publicadas por este medio: Puertos, comercio exterior y aduana, oportunidades de inversión inmediata y Todos avanzan, menos nosotros sobre la cantidad de oportunidades de desarrollo inmediato que tienen nuestros puertos, y que están a la vista, solo es necesario gestionarlas.

Al comienzo de esta nota leíste que Puerto Montevideo había recuperado en 4 años (2019-2023) la carga de transbordo proveniente de las barcazas paraguayas, lo que no aclaré es que esta carga estaba en poder de Argentina y que fue Argentina la que, por errores no forzados, durante el gobierno kirchnerista pierde la carga, perdiendo con ella, miles de puestos de trabajo, ingreso de divisas y flujo de carga.

En cuanto a la profundización de la hidrovía, y los canales de acceso a Puerto Buenos Aires, podemos decir que la gestión del gobierno anterior, solo se dedico a crear organismos, nuevas estructuras, contratar militantes y a relatar falsa soberanía, con argumentos vetustos enarbolados en la época del virreinato.

En resumen, no se avanzó en nada.

Necesitan reglas claras, necesitan tiempo para recuperar esas inversiones, necesitan previsibilidad y que los organismos del Estado funciones como uno solo, el Estado es uno solo y no es de ningún funcionario de turno

Inversiones

Puerto Buenos Aires, incluyendo al operador de Dock Sud, tiene el privilegio de tener a 3 de los 5 operadores mas grandes e importantes del planeta, pero como en casi todos los ámbitos en los que intervino el Estado, la realidad de estos operadores es la incertidumbre y la imprevisibilidad casi permanente.

Con concesiones que vencen en poco tiempo, con terminales que no cuentan con las herramientas necesarias para invertir y con sus canales de acceso desactualizados en profundidad y proyección de la misma, las oportunidades de crecimiento y desarrollo disminuyen.

La necesidad de inversión por parte de las terminales es ahora, no hay mas tiempo para perder, y te cuento mas, quieren hacerlo.

¿Qué necesitan?

Necesitan reglas claras, necesitan tiempo para recuperar esas inversiones, necesitan previsibilidad y que los organismos del Estado funciones como uno solo, el Estado es uno solo y no es de ningún funcionario de turno.

Si Aduana, Puertos y Secretaría de comercio trabajan juntos, la sinergia de los puertos argentinos es IMPARABLE. Si a esto le sumamos VUCE, el Secretario de Comercio, Pablo Lavigne tiene mucha experiencia en esto, se desarrolla en línea con las necesidades del comercio exterior, somos imparables. Hoy, con la nueva estructura, los puertos son gestionados por el Ministerio de Economía, ¡otra oportunidad!

No podemos permitirnos no ser los desarrolladores del polo logístico antártico, no podemos permitirnos no avanzar en cuestiones básica como abastecer a los buques antárticos de bienes de uso y bienes de consumo, no podemos ni debemos conformarnos con que Puerto de Ushuaia, Puerto Madryn y Puerto Mar del Plata no tengan grúas para operar, y los únicos barcos porta contenedores que llegan a esos puertos tengan que llevar grúas a bordo, no podemos seguir siendo espectadores frente a un mundo y a una región cada vez mas competitiva que avanza, no para y no va a parar nunca. Es ahora, es hoy. Tenemos la libertad para hacerlo, somos el cambio o no somos nada. –

* Gonzalo Mórtola es ex Presidente Comisión Interamericana de Puertos (O.E.A), ex Vicepresidente Consejo Portuario Argentino y ex Interventor Puerto Buenos Aires.