Consejos para ganar más dinero con tu negocio y no ser absorbido por los impuestos

Una de las maneras más efectivas de ganar dinero es tener un negocio. Es decir, vender un producto o servicio que nos apasione y que haríamos gratis. Para ello, es importante conocer los nichos de mercado que existen y ofrecer a los clientes aquello que más necesitan.

Tener una empresa es una gran responsabilidad y una de ellas está vinculada al pago de impuestos que, según mi experiencia, si no se saben llevar de manera adecuada, pueden ser perjudiciales al punto de llevar a la quiebra el proyecto que tanto tiempo ha costado establecer. Para el presente artículo usaré de ejemplo los tributos peruanos, sin embargo, en todo Hispanoamérica la estructura es muy similar.

Existen tres impuestos que toda empresa debe pagar. Uno de ellos es el Impuesto General a la Ventas (IGV en Perú) conocido en otros países como el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) que oscila entre el 16 % y 21 % en la región. Este monto de dinero no es tuyo, solo entra y sale de tu negocio normalmente todos los meses. Esta vez no me detendré en ello.

El segundo y el más importante es el Impuesto a la Renta (IR) que equivale al 29.5 % en Perú (es similar en el resto de Latinoamérica) y se paga de la utilidad de la empresa, lo cual se obtiene de todos los ingresos menos todos los gastos.

El tercero no es muy conocido, pero sí muy necesario, es el impuesto a la repartición de utilidades o beneficios. Es decir que si quiero recaudar el dinero que mi empresa ha ganado tengo que pagar adicionalmente un 5 % de impuestos en Perú.

Con ello, una empresa termina pagando el 29.5 % del impuesto a la renta más el 5 % de la repartición de utilidades. Ello significa que tener una empresa en el Perú cuesta 34.5 %, en los demás países varía entre el 28 % y 40 % aproximadamente.

¿Cómo ahorrar en el pago de impuestos?

Existen tres acciones fundamentales que todo empresario debe conocer para no verse afectado con el pago de impuestos. Los voy a enumerar y explicar:

1. Declarar sueldos

El dueño de la empresa debe tener y declarar un sueldo. Por ejemplo, si usted gana 10 mil soles mensuales al año son 120 mil. Si declara este dinero como su salario, pagará unos 7500 anuales de impuestos, es decir, 600 soles por cada mes.

Sin embargo, si usted no declara, la entidad tributaria solicitará el pago de 34.5 % de impuestos que son unos 40 mil soles. Una gran diferencia. Sin duda este es uno de los errores más frecuentes que tienen las empresas. 7500 soles vs 40000 soles, un ahorro de más de 30 mil soles en impuestos.

2. Declarar arrendamiento de inmueble

Si utilizas tu vivienda como oficina, tienes todo el derecho de alquilarlos a tu empresa porque son personas diferentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si pagas 42 mil soles anuales por concepto de alquiler y se declara ese monto como arrendamiento, se pagará solamente el 5% que es 2100 soles.

Sin embargo, si no declaras este inmueble, el dinero será considerado como utilidad y la empresa deberá pagar el 34.5 %, es decir, 15 mil soles. 2100 soles vs 15000 soles, un ahorro de más de 12 mil soles en impuestos.

Para hacer un arrendamiento se deben cumplir ciertas formalidades como un contrato con firmas legalizadas. También pagar el 5 % de impuestos y guardar los comprobantes de lo que se paga mensual.

3. Declarar tu vehículo

Si tienes un vehículo y lo utilizas para visitar clientes, proveedores y ver materiales para tu empresa tienes derecho de declararlo como un arrendamiento de la empresa. Si alquilarlo está 1500 soles mensuales, son 18 mil soles anuales.

Así pagarás el 5 % de impuestos, es decir, 900 soles, en lugar de pagar los 34.5 % que es mucho más dinero. 900 soles vs 6000 soles, un ahorro de más 5 mil soles en impuestos.

En conclusión, estas tres cosas que les comparto son las más comunes y básicas en las que una persona puede ahorrar dinero si tiene un negocio. En el próximo módulo compartiré muchos más detalles sobre cómo alcanzar mayores ingresos con tu empresa a través de diferentes herramientas como la automatización, estrategias de venta, capital humano y marketing.

