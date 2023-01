La geopolítica del Triángulo del Litio en Sur América

FOTO DE ARCHIVO. Vista de una piscina de evaporación de litio en el Salar de Atacama, Chile. Agosto, 2018. REUTERS/Ivan Alvarado

Estados Unidos, China, Japón y la mayoría de las economías avanzadas participan activamente en el intento de asegurar nuevas fuentes de litio, un elemento clave en la transición de la economía mundial de los combustibles fósiles a las energías renovables. Este metal es fundamental para la adopción masiva de vehículos eléctricos (EV), unidades de almacenamiento de energía que son clave para las redes eléctricas y baterías para computadoras personales portátiles y teléfonos celulares. Esto hace que aumente la importancia de los países del “Triángulo de litio” (Argentina, Bolivia y Chile), que poseen la mayor parte del 60 por ciento estimado de las reservas mundiales de litio de América Latina. Existe el riesgo de que no involucrarse en el Triángulo de Litio en el siglo XXI sea como quedarse fuera del desarrollo del petróleo de Medio Oriente en el siglo XX. La ecuación es simple: el acceso a fuentes de energía es igual a poder.

China tiene una ventaja considerable sobre sus competidores en litio, lo que se refleja en el hecho de que el país asiático es el principal fabricante mundial de baterías. Según S&P Global Market Intelligence, en 2021 China representó el 79 % de las baterías de iones de litio, seguida inmediatamente por Estados Unidos con solo el 6,2 %. El abrumador dominio de China en baterías proviene de poseer más de la mitad de la capacidad de refinación de litio del mundo.

Sin embargo, una cosa es tener capacidad de refinación y otra poseer el metal propiamente dicho. Si bien China domina la refinación de litio y la producción de baterías, sus reservas totales de litio se estiman en 4,5 millones de toneladas, lo que la ubica sexta en el mundo, muy por detrás de Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos y Australia. El problema de China es que su demanda de litio supera lo que puede suministrar a nivel nacional. La demanda de China está impulsada por una serie de fuerzas que incluyen el aumento de la accesibilidad a la tecnología de alta gama y bajo costo, la adopción rápida de vehículos eléctricos, el aumento del nivel de vida y una generación más joven con conocimientos tecnológicos. También se debe al entendimiento de China de que la próxima ronda de políticas de gran poder será decidida por quién alcanza la energía baja en carbono o sin ella. Sin embargo, sin litio no se pueden satisfacer esas necesidades.

Para obtener litio, el sector corporativo de China, en gran parte de propiedad estatal, juega un papel importante. Dos de las mineras de litio más grandes del mundo, Ganfeng y Tianqi, son chinas. Ganfeng, un importante proveedor de baterías de Tesla, tiene operaciones en Argentina. Tianqi posee una participación del 28 por ciento de la principal empresa de materiales básicos y productos químicos de Chile, SQM, una de las dos empresas a las que se les otorgó una licencia para operaciones de litio en el país andino. En 2021, otra de las grandes mineras de China, Zijin Mining, incorporó litio a su portafolio a través de una empresa canadiense que opera en Argentina y, en 2022, anunció que invertiría USD $380 millones para construir una planta de carbonato de litio.

Estados Unidos se mantiene detrás de China en la extracción de litio y la producción de baterías. Posee aproximadamente el 3,6 por ciento de las reservas mundiales de litio con una sola mina en Nevada (aunque se planea la construcción de otras) y refina solo el 2,1 por ciento del litio mundial.

En la década de 1990, EEUU era el líder en la producción de litio. Sin embargo, la industria fue diezmada por una combinación de producción más barata en el extranjero, regulaciones ambientales estrictas y la expansión de los derechos de los pueblos indígenas, que a menudo tienen propiedades donde hay minas de litio. El gran impulso para volverse ecológico ha cambiado las prioridades de EEUU: si no desarrolla fuentes nacionales de litio o asegura fuentes adicionales en el extranjero, el país encuentra su seguridad nacional en riesgo a medida que China aumenta su propio acceso a este recurso.

Para ponerse al día con China, la Ley de Reducción de la Inflación de la administración Biden (2022) incluyó incentivos considerables para la producción y minería de baterías domésticas. De acuerdo con la ley, el 100 por ciento de la fabricación de baterías debe realizarse en América del Norte. Además, los componentes utilizados en las baterías EV no deben ser “extraídos, procesados o reciclados por una entidad extranjera de interés”. Teniendo en cuenta que la administración Biden quiere que la mitad de todas las ventas de vehículos en EE. UU. sean eléctricas para 2030, el desarrollo de una industria viable de baterías y suministros de litio ha asumido una mayor urgencia.

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores en una línea de producción de láminas de cobre utilizadas para las baterías de litio, en una planta de Tongling Nonferrous Metals Group en Tongling, provincia de Anhui, China. 30 de noviembre, 2018. REUTERS/Stringer

El auge del litio es una buena noticia para el Triángulo del litio. En 2021, Argentina y Chile juntos produjeron casi el 30 por ciento del litio del mundo, con el resto producido en gran parte por Australia y, en menor medida, China, Brasil y Portugal. En 2022, el aumento del litio fue evidente en la rentabilidad de SQM de Chile, que representa el 19 % de la participación de mercado mundial y cuya utilidad neta se disparó en un 937% en el tercer trimestre de 2022. La orientación a futuro para el litio es su solidez continua .

Argentina, Bolivia y Chile ahora tienen varios pretendientes de litio a sus puertas. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, China emergió como un importante socio comercial para los tres países y un importante prestamista de fondos de desarrollo a través de sus bancos de desarrollo de propiedad estatal. De hecho, China prestó 17,100 millones de dólares a Argentina y 3,400 millones de dólares a Bolivia entre 2005 y 2020.

Un país en el que China ha sido particularmente activo en tratar de reforzar el compromiso es Bolivia. Los esfuerzos de China para involucrarse en la industria del litio de Bolivia deben verse en el contexto del país sudamericano bajo el liderazgo del presidente Evo Morales (2006-2019), quien llevó al país hacia la izquierda, nacionalizando el sector del petróleo y el gas en 2006, construyendo el sector estatal a costa del sector privado, y alinear a La Paz con Caracas y La Habana. Decididamente desconfiado de las empresas occidentales, Morales aclamó públicamente su admiración por el modelo de desarrollo de China y adoptó una postura pro China en muchos temas de política exterior. Para China, Morales fue un socio acogedor además de ser la cabeza de un país con considerables recursos naturales.

Sin embargo, no todo ha salido bien para China. A principios de 2019 en Bolivia, Xinjiang TBEA Group ganó una oferta competitiva por una participación del 49 por ciento en una empresa conjunta planificada de 2390 millones de dólares con YLB para producir litio y otros materiales. La empresa china pagaría la inversión inicial y YLB financiaría su parte con la futura producción de litio. La decisión boliviana estuvo parcialmente influenciada por el papel dominante de China en la producción de baterías. De hecho, el presidente Morales afirmó: “¿Por qué China? Hay un mercado garantizado en China para la producción de baterías”. Sin embargo, la inestabilidad política de Bolivia, incluida la destitución del presidente Morales, retrasó el proyecto.

Por su parte, Estados Unidos ha buscado ser más proactivo en ayudar a sus empresas de litio. Sin embargo, la mayor parte del apoyo está orientado dentro de EEUU, así como de sus socios bajo el Acuerdo EEUU-México-Canadá (USMCA). De hecho, existe un grado de frustración por lo que algunos consideran un bajo apoyo del gobierno de EEUU: la falta de un embajador de EEUU en Bolivia desde 2008, el proteccionismo afirmado en la Ley de Reducción de la Inflación (que complica el proceso de valor agregado para algunos países) y menos financiamiento estatal que China o Rusia. De hecho, la descalificación de EnergyX, con sede en EEUU, en Bolivia en 2022 para un proyecto de litio llevó al director general de la empresa a afirmar: “China y los países asiáticos realizan la mayor parte de la inversión en América del Sur y realmente nos estamos quedando atrás. China literalmente está invirtiendo miles de millones, Corea está invirtiendo miles de millones, Rusia está tratando de invertir miles de millones”.

EnergyX no es la única empresa que intenta obtener acceso a las reservas de litio de Bolivia y que falla en su intento. Las empresas europeas, como ACI de Alemania, también han tenido problemas, incluidas protestas locales contra lo que se ha percibido como una asignación injusta de ingresos y preocupaciones sobre la contaminación.

La capacidad de China, EEUU y otros países para obtener litio en Argentina, Bolivia y Chile es complicada y debe tener en cuenta una serie de factores. Estos incluyen preocupaciones ambientales, derechos de los pueblos indígenas, la naturaleza de los regímenes legales nacionales que definen las reglas y regulaciones relacionadas con la minería, la corrupción, la ubicación del proyecto, los costos de capital y los plazos de entrega: las minas de litio requieren entre tres y siete años para construirse y estar operativas. Si bien un puñado de minas de litio están en funcionamiento en el Triángulo de litio, la carrera está en marcha para aprovechar estas enormes reservas.

De cara al futuro, el camino hacia las alturas dominantes de la revolución verde verá a Argentina, Bolivia y Chile cortejarse más intensamente por China, Estados Unidos y otros países. La emoción de volverse ecológico se topará con la realidad de que, si bien el litio existe en abundancia en el Triángulo de litio, será un proceso complicado sacarlo del suelo y, finalmente, poder conducir por la carretera de una manera brillante. vehículo eléctrico nuevo.

Articulo publicado en The Global Americans

Scott B. MacDonald es economista jefe de Smith’s Research & Gradings, investigador asociado de Global Americans y miembro fundador del Caribbean Policy Consortium. Su último libro, The New Cold War, China and the Caribbean, fue publicado recientemente por Palgrave Macmillan.