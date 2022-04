Intenté poner a Rusia en otro camino

FOTO DE ARCHIVO: El jefe de estado ruso Vladimir Putin junto al presidente estadounidense Bill Clinton mientras se reúnen en el Kremlin el 3 de junio de 2000 (Reuters)

El ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, publicó una columna de opinión en la cual explicó los alcances de su política de expansión de la OTAN luego de la caída de la Unión Soviética durante sus dos presidencias. Además, recordó su experiencia con los ex jefes de estado ruso Boris Yeltsin y el propio Vladimir Putin que ordenó la reciente invasión a Ucrania esgrimiendo entre sus excusas la intención del gobierno de Kiev de anexarse al bloque continental.

El ensayo -tal como lo llamó Clinton- fue publicado en las últimas horas en la prestigiosa revista The Atlantic. Aquí los principales párrafos:

“ Cuando llegué a la presidencia, dije que apoyaría al presidente ruso Boris Yeltsin en sus esfuerzos por construir una buena economía y una democracia que funcionara tras la disolución de la Unión Soviética, pero también apoyaría la ampliación de la OTAN para incluir a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia y a los Estados postsoviéticos. Mi política consistía en trabajar para lo mejor mientras me preparaba para lo peor. No me preocupaba que Rusia volviera al comunismo, sino que volviera al ultranacionalismo , sustituyendo la democracia y la cooperación por aspiraciones de imperio, como Pedro el Grande y Catalina la Grande. No creía que Yeltsin fuera a hacer eso, pero ¿quién sabía lo que vendría después?”.

“Si Rusia se mantenía en la senda de la democracia y la cooperación, estaríamos todos juntos para afrontar los retos de seguridad de nuestro tiempo: el terrorismo, los conflictos étnicos, religiosos y otros conflictos tribales, y la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas. Si Rusia optara por volver al imperialismo ultranacionalista, una OTAN ampliada y una Unión Europea creciente reforzarían la seguridad del continente. Casi al final de mi segundo mandato, en 1999, Polonia, Hungría y la República Checa entraron en la OTAN a pesar de la oposición rusa. La alianza ganó 11 miembros más bajo las administraciones posteriores, de nuevo a pesar de las objeciones rusas”.

“Últimamente, la expansión de la OTAN ha sido criticada en algunos sectores por provocar a Rusia e incluso por sentar las bases para la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. La expansión fue ciertamente una decisión consecuente, que sigo creyendo que fue correcta”.

“Mi amiga Madeleine Albright, recientemente fallecida, como embajadora ante las Naciones Unidas y posteriormente como secretaria de Estado, fue una firme defensora de la expansión de la OTAN. También lo fueron el Secretario de Estado Warren Christopher; el Asesor de Seguridad Nacional Tony Lake; su sucesor, Sandy Berger; y otros dos con experiencia de primera mano en la zona: El Jefe del Estado Mayor Conjunto, John Shalikashvili, que nació en Polonia de padres georgianos y llegó a Estados Unidos cuando era un adolescente, y el Subsecretario de Estado, Strobe Talbott, que tradujo y editó las memorias de Nikita Khrushchev cuando fuimos compañeros de piso en Oxford en 1969 y 1970″.

“Sin embargo, cuando propuse la ampliación de la OTAN, había muchas opiniones respetadas en el otro lado. El legendario diplomático George Kennan, famoso por defender la política de contención durante la guerra fría, sostenía que con la caída del Muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN había dejado de ser útil. El columnista del New York Times Tom Friedman dijo que Rusia se sentiría humillada y acorralada por una OTAN ampliada, y que cuando se recuperara de la debilidad económica de los últimos años de gobierno comunista, veríamos una reacción terrible. Mike Mandelbaum, una respetada autoridad sobre Rusia, también pensaba que era un error, argumentando que no promovería la democracia ni el capitalismo”.

“Comprendí que la reanudación del conflicto era una posibilidad. Pero en mi opinión, el que se produjera dependía menos de la OTAN y más de que Rusia siguiera siendo una democracia y de cómo definiera su grandeza en el siglo XXI. ¿Construiría una economía moderna basada en su talento humano en la ciencia, la tecnología y las artes, o trataría de recrear una versión de su imperio del siglo XVIII alimentado por los recursos naturales y caracterizado por un fuerte gobierno autoritario con un poderoso ejército? ”.

Bill Clinton y Boris Yeltsin en Helsinki, Finlandia durante una cumbre en 1997 (Reuters)

“Hice todo lo que pude para ayudar a Rusia a tomar la decisión correcta y convertirse en una gran democracia del siglo XXI. Mi primer viaje fuera de Estados Unidos como presidente fue a Vancouver para reunirme con Yeltsin y garantizar 1.600 millones de dólares a Rusia para que pudiera permitirse traer a sus soldados de los países bálticos a casa y proporcionarles alojamiento. En 1994, Rusia se convirtió en el primer país en incorporarse a la Asociación para la Paz, un programa de cooperación bilateral práctica, que incluye ejercicios de entrenamiento conjuntos entre países europeos de la OTAN y de fuera de ella. Ese mismo año, Estados Unidos firmó el Memorándum de Budapest, junto con Rusia y el Reino Unido, que garantizaba la soberanía e integridad territorial de Ucrania a cambio de que ésta aceptara renunciar al que entonces era el tercer arsenal nuclear del mundo . A partir de 1995, después de que los Acuerdos de Dayton pusieran fin a la guerra de Bosnia, llegamos a un acuerdo para añadir tropas rusas a las fuerzas de mantenimiento de la paz que la OTAN tenía sobre el terreno en Bosnia. En 1997 apoyamos el Acta Fundacional OTAN-Rusia, que daba a Rusia voz pero no veto en los asuntos de la OTAN, y apoyamos la entrada de Rusia en el G7, convirtiéndolo en el G8. En 1999, al final del conflicto de Kosovo, el Secretario de Defensa, Bill Cohen, llegó a un acuerdo con el ministro de defensa ruso según el cual las tropas rusas podrían unirse a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTAN sancionadas por la ONU. En todo momento dejamos la puerta abierta a un posible ingreso de Rusia en la OTAN, algo que dejé claro a Yeltsin y que posteriormente confirmé a su sucesor, Vladimir Putin”.

(...)

“ En total, me reuní con Yeltsin 18 veces y con Putin cinco: dos veces cuando era primer ministro de Yeltsin y tres veces en los más de 10 meses que coincidieron nuestros mandatos como presidentes . Eso es sólo tres menos que todas las reuniones de los líderes de Estados Unidos y la URSS desde 1943 hasta 1991. La idea de que ignoramos, faltamos al respeto o intentamos aislar a Rusia es falsa. Sí, la OTAN se expandió a pesar de las objeciones de Rusia, pero la expansión fue algo más que la relación de Estados Unidos con Rusia ”.

“Cuando mi administración comenzó, en 1993, nadie tenía la certeza de que la Europa de la posguerra fría siguiera siendo pacífica, estable y democrática. Seguían existiendo grandes interrogantes sobre la integración de Alemania Oriental con Alemania Occidental, sobre si los viejos conflictos estallarían en todo el continente como lo hicieron en los Balcanes, y sobre cómo las naciones del antiguo Pacto de Varsovia y las nuevas repúblicas soviéticas independientes buscarían la seguridad, no sólo frente a la amenaza de una invasión rusa, sino también entre ellas y frente a los conflictos dentro de sus fronteras. La posibilidad de ingresar en la UE y la OTAN supuso el mayor incentivo para que los Estados de Europa Central y Oriental invirtieran en reformas políticas y económicas y abandonaran la estrategia de militarización en solitario”.

“Ni la UE ni la OTAN podían permanecer dentro de las fronteras que Stalin había impuesto en 1945. Muchos países que habían estado detrás del Telón de Acero buscaban mayor libertad, prosperidad y seguridad con la UE y la OTAN , bajo líderes inspiradores como Václav Havel en la República Checa, Lech Wałęsa en Polonia y, sí, un joven pro-democracia Viktor Orbán en Hungría. Miles de ciudadanos de a pie abarrotaron las plazas de Praga, Varsovia, Budapest, Bucarest, Sofía y más allá cada vez que hablaba allí”.

“ Como Carl Bildt, ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores sueco, tuiteó en diciembre de 2021: ‘No era la OTAN la que quería ir al Este, eran los antiguos satélites y repúblicas soviéticas los que querían ir al Oeste’ ”.

“O como dijo Havel en 2008 ‘Europa ya no está, ni debe volver a estar, dividida por encima de sus pueblos y contra su voluntad en esferas de interés o influencia’. Rechazar el ingreso de los países de Europa Central y Oriental en la OTAN simplemente por las objeciones de Rusia habría sido hacer precisamente eso”.

“La ampliación de la OTAN requería el consentimiento unánime de los entonces 16 miembros de la alianza; el consentimiento de dos tercios de un Senado estadounidense a veces escéptico; una estrecha consulta con los futuros miembros para garantizar que sus reformas militares, económicas y políticas cumplían con los altos estándares de la OTAN; y una tranquilidad casi constante ante Rusia”.

“ Madeleine Albright destacó en todos los pasos. De hecho, pocos diplomáticos se han adaptado tan perfectamente a la época en la que sirvieron como Madeleine. De niña, en una Europa devastada por la guerra, Madeleine y su familia se vieron obligados a huir de su hogar en dos ocasiones, primero por Hitler y luego por Stalin. Comprendió que el final de la Guerra Fría brindaba la oportunidad de construir una Europa libre, unida, próspera y segura por primera vez desde que surgieron los estados-nación en el continente. Como embajadora de la ONU y secretaria de Estado, trabajó para hacer realidad esa visión y para vencer las divisiones religiosas, étnicas y de otro tipo que la amenazaban. Utilizó todos los elementos de su afamada caja de herramientas diplomática y su habilidad política interna para ayudar a despejar el camino para que la República Checa, Hungría y Polonia entraran en la OTAN en 1999″.

“ El resultado ha sido más de dos décadas de paz y prosperidad para una parte cada vez mayor de Europa y un refuerzo de nuestra seguridad colectiva . El PIB per cápita se ha triplicado en la República Checa, Hungría y Polonia. Los tres países han participado en diversas misiones de la OTAN desde su incorporación, incluyendo la fuerza de mantenimiento de la paz en Kosovo. Hasta la fecha, ningún Estado miembro de nuestra alianza defensiva ha sido invadido. De hecho, incluso en los primeros años tras la caída del Telón de Acero, la mera perspectiva de pertenecer a la OTAN ayudó a enfriar las disputas que durante mucho tiempo se habían producido entre Polonia y Lituania, Hungría y Rumanía, entre otros”.

“ Ahora, la invasión no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Rusia, lejos de poner en duda la sabiduría de la expansión de la OTAN, demuestra que esta política era necesaria . Está claro que (...) no fue la probabilidad inmediata de que Ucrania se uniera a la OTAN lo que llevó a Putin a invadir Ucrania en dos ocasiones -en 2014 y en febrero-, sino el cambio del país hacia la democracia que amenazaba su poder autocrático en casa, y el deseo de controlar los valiosos activos bajo el suelo ucraniano. Y es la fuerza de la alianza de la OTAN, y su amenaza creíble de fuerza defensiva, lo que ha impedido a Putin amenazar a los miembros desde el Báltico hasta Europa del Este . Como dijo recientemente Anne Applebaum, de The Atlantic, ‘la expansión de la OTAN fue la pieza más exitosa, si no la única verdaderamente exitosa, de la política exterior estadounidense de los últimos 30 años... Estaríamos teniendo esta pelea en Alemania del Este ahora mismo si no lo hubiéramos hecho’”.

“El fracaso de la democracia rusa, y su giro hacia el revanchismo, no se catalizó en Bruselas en la sede de la OTAN. Fue decidido en Moscú por Putin. Podría haber utilizado las prodigiosas habilidades de Rusia en tecnología de la información para crear un competidor de Silicon Valley y construir una economía fuerte y diversificada. En lugar de ello, decidió monopolizar y convertir en armas esas capacidades para promover el autoritarismo en su país y causar estragos en el extranjero, incluso interfiriendo en la política de Europa y Estados Unidos. Por tanto, debemos apoyar al presidente Joe Biden y a nuestros aliados de la OTAN para que presten toda la ayuda posible a Ucrania, tanto militar como humanitaria”.

“Mi última conversación con Madeleine Albright tuvo lugar dos semanas antes de su muerte. Era la Madeleine de siempre, aguda y directa. Estaba claro que quería salir con las botas puestas, apoyando a los ucranianos en su lucha por la libertad y la independencia. Sobre el deterioro de su salud, dijo: ‘Tengo buenos cuidados. Hago lo que puedo. No perdamos el tiempo con eso. Lo importante es qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros nietos’. Madeleine veía su lucha de toda la vida por la democracia y la seguridad como una obligación y una oportunidad. Estaba orgullosa de su herencia checa y segura de que su pueblo y sus vecinos de Europa Central y Oriental defenderían su libertad, ‘porque conocen el precio de perder la libertad’. Tenía razón sobre la OTAN cuando yo era presidente y tenía razón sobre Ucrania ahora. La echo mucho de menos, pero todavía puedo escuchar su voz. Así deberíamos hacerlo todos”.

Columna publicada originalmente en The Atlantic.

