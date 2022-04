El impactante video ucraniano que llama a las empresas de Occidente a dejar de comprarle energía a Rusia

Un mensaje a los europeos para un embargo de petróleo y gas

La iniciativa Stop Bloody Energy, impulsada por las empresas energéticas ucranianas DTEK Group, NJSC Naftogaz Ukrainy y NPC Ukrenergo, publicó un video en el que hace un llamamiento a las compañías occidentales para que dejen de cooperar con Rusia en el sector de los combustibles y la energía.

La iniciativa busca “desenmascarar” a las empresas de gas, carbón, servicios petroleros e ingeniería que ayudan a financiar la guerra de Rusia y que se benefician de ella.

“Cada dólar pagado por la energía rusa es un dólar que apoya una guerra asesina. Ya no puedes sentarte en la valla para hacer o no hacer negocios con las empresas energéticas rusas. Y tenemos un mensaje claro para los que no se han dado cuenta: lo que sus márgenes cubren hoy es un número concreto de niños ucranianos asesinados, hogares destruidos, ciudades diezmadas y millones de vidas perdidas o destrozadas por la guerra”, dice Stop Bloody Energy en su página web.

“DTEK Group, NJSC Naftogaz de Ucrania y NPC Ukrenergo pidieron a las empresas occidentales que dejen de cooperar con Rusia en el sector de los combustibles y la energía. Representamos a las principales empresas energéticas ucranianas que se unen para construir una plataforma de expertos para luchar en el frente energético”, agrega.

El video destaca que, por el momento, solo Letonia, Lituania y Estonia dejaron de comprar gas a Rusia.

Imagen de archivo de las instalaciones de Gazprom en el yacimiento de gas de Bovanenkovo, en la península ártica de Yamal, Rusia. 21 mayo 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

El director del operador de almacenamiento de gas natural de Letonia informó el sábado que los países bálticos ya no importan gas natural ruso. “Desde el 1 de abril, el gas natural ruso ya no fluye hacia Letonia, Estonia y Lituania”, dijo Uldis Bariss, primer ejecutivo de Conexus Baltic Grid en la radio.

“Si todavía existían dudas sobre si podía haber confianza en los suministros desde Rusia, los acontecimientos actuales nos muestran claramente que ya no hay confianza”, añadió.

Bariss también dijo que el mercado báltico se abastecía actualmente de las reservas de gas almacenadas en el subsuelo de Letonia.

La medida se produce en un momento en el que el presidente ruso Vladimir Putin intenta aprovechar la potencia energética de su país. Ante la paralización de la economía rusa debido a las sanciones internacionales, Putin advirtió a los países miembros de la Unión Europea (UE) que tendrían que abrir cuentas en rublos para pagar el gas ruso.

Mientras que Estados Unidos prohibió la importación de petróleo y gas ruso, el bloque europeo -que recibió alrededor del 40% de sus suministros de gas de Rusia en 2021- ha mantenido las entregas desde Moscú.

El presidente de Lituana, Gitanas Nauseda, pidió al resto de la UE seguir el ejemplo de los países bálticos.

SEGUIR LEYENDO: