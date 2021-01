¿Sobrevivirá la libertad de expresión a la era digital?

(REUTERS)

Especial para el Washington Post - Una de las grandes preguntas de nuestro tiempo - tal vez la mayor pregunta - es si la libertad y los derechos humanos pueden sobrevivir a la revolución digital. Grandes y abstractas preguntas como esta pueden ser difíciles de precisar, pero dos eventos del 6 de enero, a medio mundo de distancia, hicieron lo abstracto dolorosamente concreto.

En Washington, una colección de distorsiones, ilusiones y mentiras descaradas galvanizó a una multitud de miles de personas para asaltar el Capitolio en una breve pero mortal insurrección. Este evento sin precedentes fue fomentado dentro de una comunidad digitalmente conectada en red en la que las afirmaciones extraordinarias son ampliamente aceptadas sobre la base de las más sabias tonterías. Las imágenes de las cámaras de vigilancia editadas selectivamente se convierten en “prueba” de un fraude electoral masivo. El testimonio de oídas - fulano me dijo que escucharon que tal o cual era la verdad - se convierte en evangelio.

Ninguna afirmación es demasiado descabellada para ser acreditada. El perdedor de una elección puede afirmar (y ser creído) no sólo que ganó, sino que ganó en “una avalancha masiva”. Cientos, si no miles, de los alborotadores se guiaron por su compromiso con la proposición de que el gobierno estadounidense es en realidad un juego de Internet en el que un denunciante anónimo está plantando pistas opacas como medio para desenmascarar una enorme conspiración de funcionarios electos que asesinan a niños.

Cualquiera que haya estudiado el funcionamiento de los cultos religiosos o las manías de las masas entiende que el cerebro humano, lejos de ser un motor de ardiente escepticismo, es muy propenso a la disfunción dentro de los bucles de información sellados y auto-reforzados. La tecnología digital hace que sea exponencialmente más fácil crear tales bucles y perderse dentro de ellos.

Los señores de la comunicación digital entendieron exactamente lo que estaban viendo mientras observaban el desarrollo de “Trump Riot (disturbios)”. Si alguien tan ridículo e indisciplinado como el Presidente Donald Trump podía movilizar una turba - no sólo de matones, sino de ejecutivos de negocios, maestros de escuela y alcaldes de pequeñas ciudades - para asaltar el gobierno de los EE.UU., ¿qué podía hacer alguien con enfoque? Mark Zuckerberg de Facebook dio el extraordinario paso de prohibir al presidente de los Estados Unidos de la red social más grande del mundo. Twitter también prohibió la cuenta del presidente. No habrá libertad para sus plataformas, y por lo tanto no habrá ganancias, si esas plataformas son usadas para matar a la gallina de los huevos de oro de la sociedad abierta.

Mientras tanto, en Hong Kong, el mismo día, China subrayó dramáticamente su respuesta a la pregunta. Más de 1.000 agentes de policía se desplegaron por toda la antigua ciudad libre para detener a más de 50 activistas pro-democracia. El Partido Comunista de Pekín no tiene intención de permitir que nada parecido a una Internet libre exista en ningún lugar bajo su control. La tecnología digital está muy reglamentada en China, y se utiliza para controlar a la población más que para liberarla.

Si en los próximos años el enfoque de China tiende a producir estabilidad y orden, mientras que en los Estados Unidos la libertad digital sigue produciendo el tipo de caos que vimos en el Capitolio, los gobiernos de todo el mundo sacarán ciertas conclusiones. La tendencia hacia una mayor libertad y derechos humanos que ha iluminado el último medio siglo llegará a su punto máximo y comenzará a retroceder. De hecho, la marea podría bajar muy rápidamente; las cosas se mueven rápido en la era digital.

Lo que nos lleva al novato Senador Josh Hawley, R-Mo., cuyo papel en el “Trump Riot” le ha costado un contrato de un libro, lo que lo lleva a quejarse de que sus derechos de libertad de expresión están siendo infringidos. También ha perdido un mentor (el ex senador John Danforth dijo que su apoyo a Hawley fue “el peor error de mi vida”), y uno de sus mayores donantes (Joplin, Mo., el empresario David Humphreys está pidiendo que Hawley sea censurado). Ambos hombres, y su editor, estaban con razón horrorizados de que Hawley continuara liderando un ataque demagógico sobre los resultados de las elecciones, incluso después de que la insurrección del Capitolio pusiera de manifiesto los riesgos en sangre. “Irresponsable, inflamatorio y peligroso”, resumió Humphreys.

El problema de la libre expresión de Hawley es su demagogia. Al alimentar la anarquía en el Capitolio, la libre expresión del senador amenaza los derechos de todos nosotros, porque - como la historia enseña - donde la anarquía y la represión son las alternativas, la represión gana.

Hace un siglo, el juez Oliver Wendell Holmes Jr. predijo nuestro dilema en una de sus más famosas opiniones. La libertad de expresión, escribió, no puede coexistir con el mal uso imprudente de esa libertad. “La más estricta protección de la libertad de expresión no protegería a un hombre que gritara falsamente fuego en un teatro”, escribió Holmes. Podemos discutir, y lo hacemos, sobre dónde termina la libertad y dónde comienza el mal uso, pero a menos que se trace una línea en algún lugar, la libertad no puede perdurar.

No quiero vivir en un mundo en el que la línea está trazada por una autoridad central, como en el nuevo Hong Kong. Tampoco me gusta un mundo en el que la línea sea dibujada por titanes corporativos, como Facebook y Twitter se sintieron obligados a hacer con Trump. La única alternativa es que los miembros de una sociedad libre pongan un límite a nuestro propio comportamiento, empezando por nuestros líderes; que sean responsables del contenido que difundimos y consumimos; y que prueben que nuestra libertad es compatible con nuestra tecnología.

*David Von Drehle escribe una columna dos veces por semana para The Post. Anteriormente fue editor general de la revista Time y es autor de cuatro libros, incluyendo “Rise to Greatness”: Abraham Lincoln y el año más peligroso de América” y “Triángulo”: El fuego que cambió a América”.

