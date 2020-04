Esto no quita que los gobiernos deban volcar gran parte de su tiempo en procurar que el múltiple impacto de la crisis no suponga un colapso mayor. No es sencillo detener una economía globalizada de un día para el otro. China, por múltiples factores, se lo podía permitir. Los países industriales y de servicios de Europa, no. Por eso los gobiernos jugaron una carrera de desaceleración paulatina de la actividad con el fin de no parar la economía en seco y causar un shock mayor. Pero el virus avanzó más rápido de lo esperado y las medidas de confinamiento tuvieron que ser día a día más restrictivas hasta llegar únicamente a lo esencial. No era lo deseado pero no había alternativa.