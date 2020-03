Entre otras razones -económicas, ideológicas y sociales- los líderes no tienen incentivos a actuar para prevenir una crisis que los ciudadanos todavía no perciben como tal porque no reditúa políticamente. Los técnicos que tomaron las medidas de salvataje al sistema financiero después de la crisis de las hipotecas del 2008 enfrentaron una situación similar y reconocen que no se llevaron el crédito por esas medidas.