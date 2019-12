Finalmente el PSOE vuelve a ganar pero todo el arco de izquierda pierde escaños y, lo más complicado, el Congreso queda dividido bajo 19 formaciones, lo que obliga a buscar alianzas sólidas para formar gobierno. No hay que asustarse. En este mundo cada vez más fragmentado las coaliciones serán la nueva normalidad, pero “la gran coalición” de partidos tradicionales (PSOE-PP) que abonaban algunos centristas -ya que conglomerarían a gran parte de la ciudadanía-, en estos momentos es ciencia ficción. Y la política es gestión de realidades, no de deseos trasnochados. Claro que un gobierno “a la alemana” haría fuerte a España, pero eso hoy no es prioridad de la política ni del principal partido opositor. ¿Por qué? Porque el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, inexperto en convivir dentro de una coalición, cree que podría ser su tumba política. Él ya lo vivió de cerca cuando Mariano Rajoy logró convencer a 68 diputados socialistas de que se abstuvieran y lo apoyaran en su gobierno, arrojando al PSOE a una crisis interna que obligó a -por aquel entonces a un novato- Pedro Sanchez a dimitir como Secretario General del partido y como diputado. ¿Por qué más la gran coalición es inviable? Porque Casado tiene el fantasma verde de Vox respirándole en la nuca y aterrorizándolo todas las noches con la amenaza de robarle la oposición y más escaños en próximas elecciones. Siente que un paso en falso y Santiago Abascal se lo come.