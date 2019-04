Lectores, tengamos en cuenta que estos 20 años pueden triplicarse si seguimos como vamos, porque el cuento de que "Vamos con todo" cuando realmente ni chinas (hondas) tenemos para lanzar piedras es una farsa repulsiva y criminal. 20 años que pueden triplicarse porque ni las acciones contundentes del Presidente Donald Trump con sanciones enérgicas contra chavistas culpables del caos hasta ese extraordinario hecho de haberse trasladado a Miami el 18 de febrero de este año y en la Universidad Internacional de la Florida, darnos el más claro apoyo parecen poder con tantas complicidades internas; complicidades que no las ve quien no quiere ver pero que el propio Elliott Abrams al tratar lo de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja dijo: "No resolverá problemas de los venezolanos, lo que necesitan es reemplazar el régimen". Pero remplazarlo solos no podemos, y seguir esperando el fulano "Quiebre militar" vemos que es simple paja (Habladurías sin base cierta) de la que comen los burros.