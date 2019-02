Resistencia y permanencia del dictador a toda costa es el modelo con el que el castrismo se mantiene en el poder desde hace 60 años y su resultado es el mejor aval para convencer a su operador en Venezuela. No hay razón para cambiar ahora, mas si Maduro ha tomado y se mantiene en el poder prácticamente desde la muerte de Hugo Chávez con este sistema radicalizado, en el que no hay costo político que no estén dispuestos a asumir. Se trata de la aplicación despiadada de los más extremos mecanismos criminales, apresamientos indebidos, tortura, crímenes, sobornos, extorsiones, exilio, crisis humanitaria, asesinato de reputaciones, control de prensa, noticias falsas, prácticamente todo.