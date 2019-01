¿Puede prometerle Guaidó al chavismo algo que destrabe el juego? No puede prometerle nada que no contemple la Constitución. Quizás un referéndum para que el país decida sobre una ley que decrete una amnistía para los delitos cometidos durante estos años de atropellos y ruindades. Sólo eso, pero no como un compromiso suyo o de la Asamblea Nacional, sino de toda la sociedad.