Al respecto dije en un dialogo que sostuve el pasado jueves 1° de noviembre con colegas periodistas de Radio Jai de Buenos Aires que esto no es nada nuevo, que no podemos callar lo que tiene lustros porque sería una irresponsabilidad no recordar que desde que estaba vivo el tropero golpista y traidor Hugo Chávez. Aquí se mostraron células del Hezbollah en distintas ciudades de nuestro territorio. Santones del islamismo más violento se veían en poblados del estado Zulia y allí y en la isla de Margarita, operaban con total libertad y siguen operando hoy en todo el país.