Colombia

Fabio Arias, presidente de la CUT, convocó a paro nacional el 19 de noviembre contra la Ley de Rescate Económico: “A protestar”

El sindicato rechazó el proyecto que intenta agravar algunos productos de la canasta familiar al 19%, elevar aportes a salud y facultar al presidente para suprimir entidades públicas, lo que, según afirman, pondría en riesgo cientos de miles de empleos

La central obrera cuestionó los cambios propuestos en impuestos, aportes a salud y empleo público, y pidió replantear el proyecto del Gobierno - crédito @fabioariascut/X
Guardar

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por Fabio Arias, convocó a un paro nacional para el 19 de noviembre de 2026, en rechazo a la propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República para subsanar y estabilizar las finanzas de la nación y reducir el déficit fiscal, principalmente.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente de la organización de trabajadores cuestionó los cambios tributarios, laborales e institucionales contemplados en el proyecto, debido a que, según él, la iniciativa trasladaría cargas tributarias a los hogares y a los trabajadores, mientras reduciría impuestos para empresas y capitales.

PUBLICIDAD

Vamos al paro nacional el 19 de noviembre contra el gobierno de Abelardo y su reforma tributaria que impone impuestos a la comida del 19%”, escribió el dirigente sindical.

Fabio Arias, presidente de la CUT anunció un paro nacional de trabajadores - crédito @fabioariascut/X
Fabio Arias, presidente de la CUT anunció un paro nacional de trabajadores - crédito @fabioariascut/X

Entre los reparos por los que la central obrera marcharía está la aplicación de la tarifa general del 19% a productos de la canasta familiar que hoy tienen una tasa del 5% o están exentos del impuesto.

Arias también rechazó el aumento gradual de los aportes a salud para los trabajadores a partir de 2027. Según explicó, la cotización se mantendría en 4% para quienes reciban hasta dos salarios mínimos, pero podría llegar a 8% para quienes devenguen entre 20 y 25 salarios mínimos.

PUBLICIDAD

Quiere ponerle impuestos a la comida y adicionalmente impuestos a la clase trabajadora, aumentando la cotización en salud del 4% hasta el 8%”, afirmó en un video publicado junto con su mensaje.

El líder sindical también cuestionó los ajustes al impuesto de renta para personas naturales, que, según expuso, incorporarían un nuevo tramo marginal del 9% y reducirían deducciones y rentas exentas.

El dirigente de la CUT también expresó preocupación por las facultades extraordinarias solicitadas por seis meses para que el presidente pueda suprimir, fusionar o privatizar entidades estatales.

Según Arias, esa reestructuración podría poner en riesgo hasta 700.000 puestos de trabajo. El proyecto también contemplaría una reducción del 50% de los contratos de prestación de servicios profesionales en el Estado para 2027 y un recorte nominal del 20% en gastos de personal para 2028.

“Impone una facultad extra-extraordinaria al presidente para que desmonte muchas entidades del Estado y otras las privatice, significando que 700.000 trabajadores irían a la calle”, sostuvo.

Los sindicatos, encabezados por el presidente de la CUT, Fabio Arias, argumentan que el salario mínimo actual está 39,70% por debajo del costo de la canasta básica familiar - crédito @cutcolombia/X
Los sindicatos, encabezados por el presidente de la CUT, Fabio Arias, acompañarán el paro nacional del 19 de noviembre de 2026 - crédito @cutcolombia/X

Arias arremetió contra los beneficios tributarios para empresas e inversiones

El presidente de la CUT señaló que el articulado reduciría la tarifa de renta para el capital y las empresas, que pasaría de 35% a 31%. También cuestionó una tarifa preferencial del 20% durante 16 años para nuevas inversiones bajo el régimen RUGE.

El dirigente añadió que la iniciativa contempla desmontar el impuesto al patrimonio hacia 2031. “La Patria Milagro llena de hambre al pueblo y enriquece cada vez más a los megarricos”, afirmó.

La CUT llamó a organizaciones sociales, trabajadores y ciudadanos a participar en las movilizaciones previstas para el 19 de noviembre y pidió el retiro o la modificación de la reforma.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, advirtió un estallido social - crédito @fabioariascut/X
El presidente de la CUT, Fabio Arias, advirtió un estallido social - crédito @fabioariascut/X

Un mensaje previo escrito por el líder sindical auguró que el proyecto fiscal del Gobierno De la Espriella derivaría en una crisis social como la de 2021, durante la gestión del expresidente Iván Duque, cuando la oposición se tomó las calles de las principales ciudades del país. .

Se viene un estallido social. El gobierno de Abelardo, al igual que pretendieron el de Duque y Carrasquilla, le mete la mano al bolsillo del pueblo y privilegia a los megarricos con su proyecto de ley de “rescate económico. ¡A la calle! ¡Vamos al paro nacional del 19 de noviembre! ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!“, escribió.

Temas Relacionados

Fabio AriasCUTParo nacional19 noviembreLey de rescateColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

El cantante británico de 52 años publicó un extenso mensaje en Instagram repasando su gira latinoamericana. Describió como transformadora su primera presentación en territorio nacional, el 20 de septiembre

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Estados Unidos presentó en el aire los tres drones MQ-9 Reaper para apoyar operaciones contra grupos armados en Colombia, en Tolemaida

Los vehículos aéreos no tripulados de combate enviados por el gobierno norteamericano fueron ensamblados para sobrevolar aire colombiano por primera vez durante una demostración ante el presidente Abelardo de la Espriella y la cúpula militar

Estados Unidos presentó en el aire los tres drones MQ-9 Reaper para apoyar operaciones contra grupos armados en Colombia, en Tolemaida

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

El referente de la música electrónica neerlandés no tocaba en suelo colombiano desde enero de 2025; ahora lo hará por partida doble

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Autoridades investigan posible caso de muerte por ébola en Colombia: ciudadano procedente de África falleció en Palmira y otro permanece aislado en Cali

Tras el diagnóstico de malaria en ambos ciudadanos, el Ministerio de Salud y el INS adelantan pruebas de laboratorio para descartar otras enfermedades debido a sus antecedentes de viaje a la República Democrática del Congo

Autoridades investigan posible caso de muerte por ébola en Colombia: ciudadano procedente de África falleció en Palmira y otro permanece aislado en Cali

Padre de Jaime Esteban Moreno reaccionó a las declaraciones de arrepentimiento de Juan Carlos Suárez: “Culpa que jamás reconocieron”

Al cumplirse el primer año del crimen del estudiante uniandino en Chapinero, su familia exigió la entrega de alias Kitana, que continúa prófuga de la justicia

Padre de Jaime Esteban Moreno reaccionó a las declaraciones de arrepentimiento de Juan Carlos Suárez: “Culpa que jamás reconocieron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Def Leppard y Extreme: estos serían los ‘setlists’ de ambas agrupaciones en el Movistar Arena de Bogotá

Ya nació Juanito, hijo de Camilo Cifuentes, en medio de su polémica por infidelidad: Camila Sepúlveda habló de sus acuerdos familiares

De personajes de películas a superhéroes: los disfraces de Halloween que presumieron los famosos colombianos en sus redes sociales

Deportes

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Bucaramanga remontó ante Deportivo Pasto y quedó a un paso de clasificar a los cuadrangulares: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata