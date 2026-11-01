Fabio Arias, presidente de la CUT, convocó a paro nacional el 19 de noviembre contra la Ley de Rescate Económico: “A protestar”

La central obrera cuestionó los cambios propuestos en impuestos, aportes a salud y empleo público, y pidió replantear el proyecto del Gobierno - crédito @fabioariascut/X

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por Fabio Arias, convocó a un paro nacional para el 19 de noviembre de 2026, en rechazo a la propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República para subsanar y estabilizar las finanzas de la nación y reducir el déficit fiscal, principalmente.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente de la organización de trabajadores cuestionó los cambios tributarios, laborales e institucionales contemplados en el proyecto, debido a que, según él, la iniciativa trasladaría cargas tributarias a los hogares y a los trabajadores, mientras reduciría impuestos para empresas y capitales.

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“Vamos al paro nacional el 19 de noviembre contra el gobierno de Abelardo y su reforma tributaria que impone impuestos a la comida del 19%”, escribió el dirigente sindical.

Fabio Arias, presidente de la CUT anunció un paro nacional de trabajadores - crédito @fabioariascut/X

Entre los reparos por los que la central obrera marcharía está la aplicación de la tarifa general del 19% a productos de la canasta familiar que hoy tienen una tasa del 5% o están exentos del impuesto.

Arias también rechazó el aumento gradual de los aportes a salud para los trabajadores a partir de 2027. Según explicó, la cotización se mantendría en 4% para quienes reciban hasta dos salarios mínimos, pero podría llegar a 8% para quienes devenguen entre 20 y 25 salarios mínimos.

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“Quiere ponerle impuestos a la comida y adicionalmente impuestos a la clase trabajadora, aumentando la cotización en salud del 4% hasta el 8%”, afirmó en un video publicado junto con su mensaje.

El líder sindical también cuestionó los ajustes al impuesto de renta para personas naturales, que, según expuso, incorporarían un nuevo tramo marginal del 9% y reducirían deducciones y rentas exentas.

El dirigente de la CUT también expresó preocupación por las facultades extraordinarias solicitadas por seis meses para que el presidente pueda suprimir, fusionar o privatizar entidades estatales.

Según Arias, esa reestructuración podría poner en riesgo hasta 700.000 puestos de trabajo. El proyecto también contemplaría una reducción del 50% de los contratos de prestación de servicios profesionales en el Estado para 2027 y un recorte nominal del 20% en gastos de personal para 2028.

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“Impone una facultad extra-extraordinaria al presidente para que desmonte muchas entidades del Estado y otras las privatice, significando que 700.000 trabajadores irían a la calle”, sostuvo.

Los sindicatos, encabezados por el presidente de la CUT, Fabio Arias, acompañarán el paro nacional del 19 de noviembre de 2026 - crédito @cutcolombia/X

Arias arremetió contra los beneficios tributarios para empresas e inversiones

El presidente de la CUT señaló que el articulado reduciría la tarifa de renta para el capital y las empresas, que pasaría de 35% a 31%. También cuestionó una tarifa preferencial del 20% durante 16 años para nuevas inversiones bajo el régimen RUGE.

El dirigente añadió que la iniciativa contempla desmontar el impuesto al patrimonio hacia 2031. “La Patria Milagro llena de hambre al pueblo y enriquece cada vez más a los megarricos”, afirmó.

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La CUT llamó a organizaciones sociales, trabajadores y ciudadanos a participar en las movilizaciones previstas para el 19 de noviembre y pidió el retiro o la modificación de la reforma.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, advirtió un estallido social - crédito @fabioariascut/X

Un mensaje previo escrito por el líder sindical auguró que el proyecto fiscal del Gobierno De la Espriella derivaría en una crisis social como la de 2021, durante la gestión del expresidente Iván Duque, cuando la oposición se tomó las calles de las principales ciudades del país. .

“Se viene un estallido social. El gobierno de Abelardo, al igual que pretendieron el de Duque y Carrasquilla, le mete la mano al bolsillo del pueblo y privilegia a los megarricos con su proyecto de ley de “rescate económico. ¡A la calle! ¡Vamos al paro nacional del 19 de noviembre! ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!“, escribió.

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