Colombia

El Idrd aplazó audiencia contra Sencia y un concejal denunció errores en el proceso: "Esto es inadmisible"

El Distrito tiene en la mira al operador de El Campín por posible incumplimiento de contrato por el mantenimiento de la gramilla, que ha sufrido mucho por los conciertos

El Campín
Sencia y el Idrd alargaron su batalla judicial, debido a un proceso por posible incumplimiento de contrato por El Campín - crédito Sencia
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Se abre un nuevo capítulo en el escándalo de Sencia, operador del estadio El Campín, y los señalamientos del Instituto Distrital De Recreación y Deporte (Idrd) por un posible incumplimiento del contrato, debido al mantenimiento de la cancha que provocó la cancelación de un partido y correr tres conciertos que se iban a realizar en la gramilla en lo que queda del año.

La audiencia del 29 de octubre de 2026 no pudo continuar entre las partes, porque se citó a la aseguradora del proyecto de El Campín, la cual no estaba presente en ese momento y fue necesario reprogramar todo, lo que generó muchos comentarios, sobre todo de un concejal de Bogotá porque lo calificó como un error del Distrito.

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Con respecto a Sencia, ha hecho lo posible para cuidar mejor la grama y decidió hace unos días correr el concierto de Megaland al Vive Claro y el de los Tigres del Norte para febrero de 2027, para darle más tiempo de recuperación al césped y espacio a los clubes para continuar su calendario sin problemas.

¿Qué pasó con la audiencia?

Desde las 9:00 a. m., el Instituto Distrital de Recreación y Deporte citó a Sencia a una audiencia por un proceso sancionatorio disciplinario. La diligencia, realizada en la sede principal de la entidad, se relaciona con el mantenimiento de la gramilla del estadio tras el concierto de BTS, el plan para recuperarla con césped proveniente del parque La Florida y las quejas porque aún no estaría en condiciones para albergar partidos profesionales.

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Sin embargo, el concejal Juan David Quintero afirmó en su cuenta de X que durante el encuentro ocurrió un hecho que consideró “inadmisible”: “Por error del IDRD, levantaron audiencia sancionatoria contra Sencia: no citaron a empresa aseguradora del proyecto. ¿Otra complacencia del equipo directivo del IDRD con Sencia? ¿Que no dan ni para citar una audiencia?”.

El Campín
El concejal Juan David Quintero afirmó que el Idrd se equivocó en la audiencia por la falrta de la aseguradora del contrato con Sencia - crédito @JD_Quinteror/X

En otra publicación, el cabildante mencionó lo siguiente:

El IDRD no da ni para hacer una audiencia de incumplimiento. ¿Cómo va a supervisar una APP? ¿Cuánto más? ¿Qué más tiene que pasar, alcalde Carlos Fernando Galán, para que se reconozca la incapacidad del equipo actual para actuar en lo relacionado con Sencia? Le pedí apartar a este equipo y nombrar un ad hoc. Usted ha guardado silencio. Le pido como alcalde que se ponga al frente de esta situación. El silencio no puede ser la respuesta de la alcaldía mayor de Bogotá”.

El Campín
El concejal Juan David Quintero pidió al Idrd que conforme un nuevo equipo que se encargue del proceso sancionatorio contra Sencia - crédito @JD_Quinteror/X

En respuesta al cabildante, el Idrd informó en su cuenta de X la razón de aplazar la audiencia: “Concejal, garantizar el debido proceso no es complacencia. Es actuar con rigor jurídico. Sencia S.A.S. y Berkley International Seguros Colombia S.A., como aseguradora líder de la póliza de cumplimiento, fueron debidamente citadas. Durante la audiencia se expusieron los presuntos incumplimientos contractuales y, antes de iniciar los descargos, se decidió vincular formalmente a Seguros del Estado S.A., coaseguradora de la póliza”.

“La audiencia se suspendió, pero el procedimiento sancionatorio continúa y las obligaciones de Sencia siguen siendo exigibles. El fútbol en Bogotá se defiende con hechos, no con decisiones apresuradas que puedan comprometer la solidez jurídica del procedimiento”, añadió.

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El Idrd aseguró que, por la inclusión de una segunda aseguradora, se debió aplazar la audiencia para garantizar el debido proceso a Sencia - crédito @IDRD/X

En otra publicación, el concejal Quintero volvió a cargar contra el Idrd:

Mientras BTS le pagó 900 mil dólares a Sencia por la grama, el IDRD no da para ponerle una multa de 100 millones de pesos. Si bien no es su responsabilidad directa, creo que va siendo hora de que el jefe del gobierno nos dé explicaciones. No sé qué es más indignante. ¿Entregarle el estadio con la cédula a los tiburones? ¿Cambiar el contrato para que pudieran pagarse 26 mil millones? ¿Permitir una puerta giratoria entre directivos del IDRD y Sencia? ¿La destrucción de la cancha y la aplicación de una metodología dudosa de recuperación. ¡Qué más tiene que pasar!”.

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