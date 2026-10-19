Francia impone toques de queda parciales tras un fin de semana de saqueos masivos y casi 2.400 detenidos

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez; el primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu; y el jefe de gabinete del primer ministro francés, Philippe Gustin, asisten a una reunión de crisis interministerial en el Ministerio del Interior (JULIEN DE ROSA/Pool vía REUTERS)

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Francia recurrió este lunes a toques de queda parciales en varias ciudades para contener una ola de violencia que dejó casi 2.400 detenidos y alrededor de 1.000 agentes heridos durante el fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ordenó a los prefectos aplicar las restricciones nocturnas tras una reunión de crisis en el Ministerio del Interior, aunque no precisó las localidades alcanzadas por la medida.

La decisión se conoció después de que el jefe de gobierno centroderechista presidiera una célula interministerial de crisis centrada en tres frentes: la asistencia económica a comerciantes afectados, la cobertura de seguros y el seguimiento judicial de los responsables de los saqueos. Antes de anunciar los toques de queda, el gabinete de Laurent Nuñez, ministro del Interior, había consultado a varios prefectos para evaluar si las restricciones resultaban útiles en sus territorios.

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Macron reconoció “fallas en la previsión y la inteligencia”

El presidente Emmanuel Macron admitió errores en el operativo de seguridad que permitió la escalada de violencia del sábado 17 de octubre, cuando marchas masivas contra el costo de vida derivaron en los peores episodios de desorden público en la historia reciente de Francia. En un discurso televisado el domingo, el mandatario llamó a la unidad nacional y prometió castigo para los responsables, pero se abstuvo de declarar el estado de emergencia.

“Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derribar la República rendirán cuentas”, afirmó Macron en su alocución, difundida por The Independent.

Los usuarios de X detectaron muchos saqueos en distintos locales de ropa de varias ciudades de Francia.

Nuñez ofreció su renuncia y Macron la rechazó

El ministro del Interior había presentado su dimisión el domingo después de reconocer que las fuerzas policiales “perdieron el control” de las manifestaciones y fallaron en la preparación previa. El Palacio del Elíseo informó que el presidente rechazó la renuncia ante la necesidad de mantener el liderazgo de los cuerpos de seguridad en un momento crítico. En cambio, le encomendó garantizar “toda la transparencia sobre las fallas en la planificación y la inteligencia” que condujeron a la violencia.

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La oposición intensificó sus cuestionamientos. Marine Le Pen, candidata de la derecha nacionalista, responsabilizó a una “administración macronista agotada y desorientada”, mientras el líder de la izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, denunció “incompetencia” gubernamental y calificó de inútiles tanto un posible toque de queda como la declaración de estado de emergencia.

Unas 1.500 tiendas fueron saqueadas en al menos diez ciudades

Las manifestaciones del sábado reunieron a unas 550.000 personas —800.000 según la central sindical CGT— en protestas que habían comenzado semanas antes como un movimiento estudiantil contra las condiciones precarias en los liceos y se ampliaron al reclamo por la inflación y el deterioro de los servicios públicos. Grupos encapuchados y vestidos de negro se infiltraron en las marchas pacíficas y desataron una oleada de saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.

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Unas personas pasan junto a los restos de una hoguera callejera tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes en París, Francia, el 18 de octubre de 2026. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

En París, las fuerzas antidisturbios emplearon gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes que lanzaban proyectiles y fuegos artificiales. El alcalde de la capital, Emmanuel Grégoire, describió calles enteras “devastadas”. En Marsella, 107 agentes resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, y grupos de encapuchados irrumpieron en el ayuntamiento. En Limoges, un incendio provocado destruyó parcialmente el edificio de la alcaldía, una construcción de más de 140 años cuyo techo se desplomó, en lo que las autoridades locales compararon con el siniestro de Notre-Dame en 2019.

Tiendas de ropa, supermercados, farmacias, boutiques de lujo y locales de electrónica fueron vaciados en París, Marsella, Niza, Burdeos, Lille, Estrasburgo, Grenoble, Toulouse, Nantes y otras ciudades, informó la agencia AFP. En Lille, una tienda de Apple fue desmantelada por completo. Un joven de 17 años perdió la mano derecha al estallar una granada de control de multitudes en Saint-Étienne, el segundo caso de ese tipo en dos semanas tras un incidente similar con un adolescente de 15 años en Lens.

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Varias personas pasan junto al escaparate dañado de un McDonald's, un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el coste de la vida y el aumento de los precios del combustible (REUTERS/Benoit Tessier)

Algunos municipios ya habían decretado restricciones por su cuenta

Antes de que Lecornu formalizara la orden a los prefectos, varios gobiernos locales tomaron medidas propias. La alcaldesa socialista de Denain, en el norte del país, instauró un toque de queda nocturno —de 21:00 a 06:00— vigente hasta el domingo 25 de octubre, aplicable tanto a menores como a adultos. En Guadalupe, el prefecto regional impuso una restricción similar para menores en las comunas de Pointe-à-Pitre y Les Abymes tras incidentes en los que tres policías recibieron disparos de bala. La prefectura de Bouches-du-Rhône prohibió toda manifestación y concentración en Marsella entre las 12:00 y las 20:00 del lunes.

El gobierno confía en que las vacaciones escolares de medio trimestre, que comenzaron este lunes, ofrezcan una tregua parcial. Sin embargo, una coalición de sindicatos y el movimiento de los “chalecos amarillos” ya convocó nuevas movilizaciones masivas para el 5 de noviembre.

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