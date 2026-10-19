La historia detrás de la foto de Emma Coronel que provocó la demanda por libro de Anabel Hernández

(Instagram: Emma Coronel)

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Una fotografía de cumpleaños que Emma Coronel subió a su Instagram en 2020 se ha convertido en el objeto de una demanda contra la editorial Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La imagen, según la influencer, fue usada sin autorización en la portada del libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández.

La fotografía fue publicada el 2 de julio de 2020, el día en que Coronel cumplía 31 años, con el mensaje “Happy birthday to me”.

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En la imagen, de tonos oscuros, aparece con una chamarra de vinil, una cadena dorada gruesa, cabello lacio, labios en tonalidad roja intensa y una corona dorada de proporciones exageradas sobre la cabeza.

El accesorio no es casual. Coronel fue coronada Reina de la Feria del Café y la Guayaba en Canelas, Durango, en 2007, certamen donde conoció a Joaquín Guzmán Loera. La corona se volvió, con los años, un símbolo cultural que trascendió su caso.

La famosa foto de Emma Coronel en Instagram (Infobae)

La periodista Anabel Hernández reconoció el origen de la fotografía en el prólogo de su libro posterior, Emma y las otras señoras del narco. Ahí escribió que se inspiró en “la corona dorada gigante en las sienes con la que Emma Coronel se hizo una sesión fotográfica”, y trazó un paralelismo con otro autorretrato suyo usado en portada: el de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, para el libro El traidor de 2019.

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“El 2 de julio de 2020, Emma publicó un estudio fotográfico, en el cual aparece con una chamarra reluciente de vinil, una cadena dorada gruesa, evidentemente usa ironizando la vestimenta masculina del prototipo de narco mexicano, y sobre la cabeza, lleva una corona dorada igual de exagerada, superlativa, la corona que perdió durante el juicio de su esposo, y como toque final en el disfraz se hizo pintar los labios más gruesos de lo habitual que daba la impresión de que en vez de boca tenía una manzana roja, como un lechón que después del sacrificio va al horno”, escribió la periodista en su obra.

¿Qué se sabe de la demanda?

Fotos: J.M. Mariscal/Infobae

El abogado de Coronel, Hugo Torres, precisó en entrevista con Telemundo que la demanda no cuestiona las afirmaciones del libro sobre la vida de su clienta. “No estamos hablando del contenido. La acción se limita al uso de la propia imagen”, sostuvo.

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Torres detalló el tratamiento que recibió la fotografía antes de llegar a la portada: “Esta fotografía que ves aquí, que está entre las páginas 224 y 225, es una fotografía que es propiedad de la señora. Ella la publicó, la puso en su perfil de Instagram y la ponen en la portada, pero además la modifican, la pasan a una especie, no sé si de caricaturización o para darle un efecto llamativo, por los colores que se usan”.

Torres estimó que el libro ha superado las 200,000 copias vendidas, aunque evitó decir una cifra de las ganancias. “Ahorita nosotros tenemos acreditados prácticamente 200 mil copias. Pero sí te puedo decir que son cientos de miles de copias que han vendido a costa de este derecho que es exclusivo de la señora y que nunca autorizó”, afirmó.

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El antecedente más directo para el caso de Coronel es el de la socialité Violeta Vizcarra, quien ganó una demanda similar ante el IMPI el 21 de mayo de 2025. El instituto determinó que Penguin Random House usó una fotografía de Vizcarra sin autorización y la multó con más de medio millón de pesos, además de habilitarla para reclamar hasta 40% de las ventas netas del libro Las otras señoras del narco.

Coronel negó durante años administrar cuentas con su nombre

Las cuentas fake de Emma Coronel en Instagram (Foto: Steve Allen)

El conflicto por el uso de su imagen no es nuevo. En 2018, durante el juicio de Guzmán Loera en Nueva York, circulaba la cuenta @emmacoronela, con hasta 650,000 seguidores, que publicaba fotos de su vida privada, desde fiestas hasta entrenamientos de tiro al blanco, según documentó el periodista Keegan Hamilton.

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Coronel dijo en una carta a Imagen Televisión que esa cuenta no le pertenecía, aunque admitió que las fotos publicadas en ella sí eran auténticas. “Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable”, escribió en la misiva.

La auténtica Emma Coronel debutó con su propia cuenta, @therealemmacoronel, en enero de 2019, y alcanzó más de 44,000 seguidores en su primera semana.

Emma Coronel en Instagram oficial therealemmacoronel.

Su abogada de entonces, Mariel Colón Miró, confirmó que para la verificación tuvo que enviar una foto de la licencia de conducir de Coronel a Instagram.

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El perfil obtuvo el check azul de verificación hasta septiembre de 2020, dos meses después de que subiera la fotografía con la corona dorada. Para 2020, una búsqueda de su nombre en Instagram arrojaba más de 30 cuentas distintas que se atribuían ser la auténtica Emma Coronel, varias de las cuales ella denunció ante la Policía Cibernética de México.

Antes de ser eliminada, esa cuenta llegó casi al medio millón de seguidores. Tras salir de prisión en EEUU creó el perfil @emmacoronel9oficial que finalmente cambió a @emma.coronel.official, la que actualmente suma un millón de seguidores.

Emma Coronel reconstruye su imagen pública como modelo e influencer

Emma Coronel debutó como streamer en Kick y habló de su batalla contra la depresión. (Infobae/Anayeli Tapia)

Tras cumplir su condena en Estados Unidos entre 2021 y 2023 por narcotráfico y lavado de dinero, Coronel inició una nueva etapa enfocada en el modelaje y la creación de contenido.

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En septiembre de 2024 debutó en la pasarela Milan Fashion Week de la mano de la diseñadora April Black Diamond. También fue la protagonista del videoclip La Señora, una canción de su abogada Mariel Colón, cuya letra está inspirada en la esposa del capo.

En agosto de 2026 debutó como streamer en la plataforma Kick, con una transmisión de cinco horas junto a los creadores de contenido Lonche y Willito, en la que habló de su vida con Guzmán Loera. Días antes de esa transmisión, su cuenta en TikTok fue bloqueada. Ahora también ha abierto su cuenta en YouTube.

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