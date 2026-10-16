Perú

Obispos peruanos envían a León XIV una carta de apoyo ante este “momento de especial dificultad en su salud”

Tras la operación del pontífice por un cáncer de pulmón, los miembros de la Conferencia Episcopal Peruana pidieron por su recuperación y le expresaron su respaldo espiritual

La Conferencia Episcopal Peruana envió una carta al papa León XIV para expresarle su cercanía y respaldo ante las dificultades que atraviesa su salud
La Conferencia Episcopal Peruana envió una carta al papa León XIV para expresarle su cercanía y respaldo ante las dificultades que atraviesa su salud
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La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) envió este miércoles una carta al papa León XIV para expresarle su cercanía y apoyo ante las dificultades que atraviesa su salud, en un mensaje en el que los obispos le aseguraron que no está solo y que lo acompañan con sus oraciones.

La misiva, firmada por los miembros del Consejo Permanente de la CEP, transmite a León XIV el afecto de los obispos y de las comunidades católicas del país, además de reconocer su entrega al servicio de la Iglesia universal.

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“Queremos que Su Santidad sienta, de manera cercana y sincera, que no está solo”, se lee en la misiva, en la que los representantes de la Iglesia peruana le reiteran su respaldo espiritual y su compromiso de acompañarlo durante este periodo.

Los obispos describen la situación como un “momento de especial dificultad en su salud” y afirman que buscan sostener al pontífice con sus oraciones y muestras de afecto. También destacan su labor en la difusión del Evangelio y el cuidado de la Iglesia, que consideran un testimonio de fidelidad, humildad y esperanza.

papa
Los obispos aseguraron que el pontífice no está solo y destacaron su entrega al servicio de la Iglesia universal, con el compromiso de acompañarlo mediante sus oraciones

La carta señala que las plegarias por la recuperación del papa están presentes en las celebraciones eucarísticas, el rezo del rosario y las oraciones personales de los fieles peruanos.

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Asimismo, los obispos encomiendan la salud de León XIV a “Jesucristo, al que invocan como Señor de los Milagros”, y piden la “intercesión de los santos peruanos y de la Virgen María” para que reciba “fortaleza, serenidad y consuelo” tras ser operado de un cáncer de pulmón.

El mensaje está suscrito, entre otros, por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader; el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo; y el arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba.

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del pontífice, que requirió la extirpación del lóbulo inferior derecho, llegó en mitad de octubre, el llamado ‘mes morado’, donde la imagen del Señor de los Milagros sale hasta cinco veces en procesión por Lima, acompañada de una marea de fieles ataviados con sus distintivos hábitos morados.

La nacionalidad peruana de León XIV y sus más de veinte años de labor pastoral en el país, primero como misionero y después como obispo de Chiclayo, han reforzado las muestras de afecto de los fieles, algunos de los cuales acuden a Las Nazarenas para encomendar su recuperación.

El diagnóstico coincidió con octubre, el mes morado en Perú, cuando miles de fieles participan en las procesiones del Señor de los Milagros y acuden a Las Nazarenas para pedir por la salud del pontífice
El diagnóstico coincidió con octubre, el mes morado en Perú, cuando miles de fieles participan en las procesiones del Señor de los Milagros y acuden a Las Nazarenas para pedir por la salud del pontífice

El cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, afirmó más temprano que es necesario esperar a conocer la evolución del pontífice tras la operación antes de determinar sus próximos pasos, incluido el viaje previsto para noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

La continuidad de la gira sudamericana, programada del 6 al 17 de noviembre, “dependerá de cómo van las cosas”, señaló el purpurado ante los medios, al margen de un acto en la embajada de Irak en Roma.

Parolin reconoció que sigue “preocupado” por la salud de León XIV, aunque confió en que la situación “pueda resolverse lo antes posible”.

“El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuándo regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y, en función de todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo”, declaró.

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