Pago de la prima de diciembre está cada vez más cerca y esto le corresponde a los trabajadores que ganen un salario mínimo o un poco más

Más de diez millones de trabajadores formales en Colombia recibirán la prima de servicios en diciembre de 2026, según el Dane - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

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La prima de servicios en Colombia es una prestación social obligatoria que equivale a 30 días de salario por año trabajado, o el valor proporcional si se laboró un tiempo menor al año. Entre regalos, viajes, reuniones y deudas, la prestación de diciembre puede aliviar el presupuesto de quienes trabajan con contrato laboral en Colombia, ya que llega en una época en la que suelen concentrarse gastos familiares y personales.

En 2026, la prima de diciembre equivale a la parte proporcional de 30 días de salario por año trabajado y se calcula con el salario base, los días laborados y, cuando corresponda, el auxilio de transporte. El dinero puede destinarse a deudas, emergencias, gastos de fin de año, metas de ahorro o alternativas de inversión.

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Tienen derecho a esta prestación aquellos trabajadores que están vinculados mediante un contrato laboral, a término fijo, indefinido o por obra o labor, entre otras modalidades. Con exactitud, aplica para trabajadores particulares regidos por el Código Sustantivo del Trabajo (CST). Entretanto, los empleados públicos tienen un régimen prestacional distinto, con reglas propias para conceptos como la prima de servicios y la prima de Navidad.

Por su parte, los que trabajan como independientes bajo un contrato de prestación de servicios no generan, por ese vínculo, el derecho a la prima de servicios. Para los trabajadores particulares, el empleador debe pagar la primera cuota a más tardar el 30 de junio y la segunda dentro de los primeros 20 días de diciembre; en 2026, la fecha límite será el 20 de diciembre de 2026.

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Reciben prima de servivios aquellos trabajadores que están vinculados mediante un contrato laboral - crédito Luisa González/Reuters

La operación parte de una fórmula única:

Prima = (salario base para prima × días trabajados) ÷ 360

Si la persona trabajó todo el segundo semestre, normalmente se tienen en cuenta 180 días. Por eso, cuando la base se mantuvo sin cambios durante ese periodo, la prima de diciembre equivale aproximadamente a la mitad de esa base mensual.

Auxilio de transporte

El auxilio de transporte se suma al salario para liquidar la prima cuando el trabajador tiene derecho a recibirlo. En 2026, el salario mínimo mensual es de $1.750.905 y el auxilio de transporte asciende a $249.095; en términos generales, este último aplica a quienes devengan hasta dos salarios mínimos, es decir, $3.501.810, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

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Desde Tributi advierten que “no basta con mirar únicamente el salario para asumir que siempre recibes el auxilio. Deben cumplirse las condiciones aplicables a cada caso. Si en el desprendible de nómina aparece el auxilio de transporte y se tienen dudas sobre la liquidación, úselo como punto de partida y valida con el empleador”.

Para una persona que recibe el salario mínimo, tiene derecho al auxilio y trabajó los 180 días del segundo semestre, la base será de $2.000.000, resultado de:

Sumar $1.750.905 y $ 249.095.

El cálculo será: $2.000.000 × 180 = $ 360.000.000; luego, $360.000.000 ÷ 360 = $ 1.000.000.

Además de diciembre, tambié se paga prima de servicios en junio - crédito Luisa González/Reuters

Los demás ejemplos siguen la misma lógica:

Salario de $2.000.000: incluye auxilio de transporte de $ 249.095 y la base llega a $2.249.095 y la prima aproximada es de $1.124.548; con un salario de $3.000.000, una base de $ 3.249.095 arroja una prima cercana a $ 1.624.548.

Salario de $4.000.000: no se incluye el auxilio de transporte en este ejemplo porque supera dos salarios mínimos de 2026. La operación será $ 4.000.000 × 180 ÷ 360 = $ 2.000.000 de prima.

No es necesario haber trabajado desde julio para recibir este pago:

Si una persona tuvo una base de $2.249.095 y trabajó 90 días durante el semestre, la cuenta será $ 2.249.095 × 90 ÷ 360, con un resultado aproximado de $ 562.274.

Si el contrato termina antes de diciembre, la liquidación laboral debe incluir la prima causada de manera proporcional.

Revisión adicional del pago de la prima

La liquidación puede requerir una revisión adicional cuando la remuneración cambia durante el semestre o incluye pagos variables. Tributi explica que “aquí el cálculo puede necesitar un poco más de cuidado. Si tu remuneración cambia durante el semestre o recibes comisiones, recargos u otros pagos que constituyen salario, la base no siempre será simplemente el último sueldo que aparece en tu nómina”.

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En esos casos, puede ser necesario promediar lo devengado durante el periodo. Revisar el desprendible de nómina y pedir al empleador la explicación de la base usada permite comparar el pago recibido con las condiciones reales de trabajo.

Por supuesto, el uso que se dé a la prima depende de la situación financiera de cada hogar. El director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, Luis Benítez, sostiene que “en un contexto económico donde la inflación y las tasas de interés siguen exigiendo un manejo prudente del dinero, este ingreso extra se convierte en una herramienta crucial para la salud financiera del hogar”.

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Recomendaciones para usar la prima de diciembre

Tributi dio recomendaciones para el uso de la prima de Navidad. Entre ellas están:

Reducir deudas costosas puede ser una primera opción para quienes tienen saldos de tarjetas de crédito, créditos de consumo u otras obligaciones con intereses altos. No hace falta destinar toda la prima a ese fin: se pueden priorizar las deudas que más afectan el flujo mensual.

En su mayoría, los trabajadores utilizan la prima de diciembre para los regalos de Navidad - Sergio Acero/Colprensa

Crear o completar un fondo de emergencia ayuda a evitar que un gasto médico, una reparación o un periodo sin ingresos se cubra con nuevas deudas. Ese dinero debería estar en un lugar seguro y relativamente fácil de usar cuando realmente lo necesites.

Separar desde el principio los gastos de diciembre permite definir un límite para regalos, viajes, cenas y celebraciones. Gastar una parte de la prima es válido, pero establecer ese monto antes de comprar ayuda a impedir que el presupuesto de fin de año se convierta en una deuda para enero.

Destinar una parte a una meta concreta puede servir para una matrícula, un viaje, estudios, la cuota inicial de una compra relevante o un gasto previsto para los primeros meses de 2027. Un objetivo específico reduce la posibilidad de que el dinero se mezcle con los gastos cotidianos.

Si no hay deudas urgentes, existe un fondo de emergencia y no se necesita el dinero en el corto plazo, se pueden evaluar opciones de ahorro o inversión. Para metas cercanas, conviene comparar productos como cuentas de ahorro remuneradas y un certificado de depósito a término (CDT), según el plazo y el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir.

Una forma práctica de repartir la prima consiste en dividirla en tres bolsillos:

Hoy: para gastos previstos de diciembre.

Tranquilidad: para deudas o emergencias.

Después: para ahorro o una meta futura.

Con una prima de $1.000.000, el reparto podría ser de $300.000 para diciembre, $400.000 para mejorar la situación financiera y $300.000 para una meta.

La prima en la declaración de renta

La prima hace parte de los ingresos laborales, pero recibirla no obliga por sí misma a presentar declaración de renta. Tributi precisa que “recibir prima no significa automáticamente que tengas que declarar renta. La obligación de declarar depende de varios topes y condiciones que se revisan para cada año gravable, como ingresos, patrimonio, consumos, compras y movimientos financieros, entre otros”.

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Benítez también advierte que la prima no debe verse como un regalo para gastar en caprichos, sino como un recurso estratégico.

Anotó que “es un respiro financiero, pero su impacto real depende de la radiografía económica de cada persona. No existe una fórmula única, pero el peor error que podemos cometer es dejar que ese dinero se diluya en el gasto diario sin una planeación previa. Si se usa con estrategia, la prima puede ser el detonante para salir de un bache financiero o para empezar a construir patrimonio”.